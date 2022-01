Exclusif : l’ancien président de Sega voulait Virtua Fighter 3 et Crazy Taxi sur la Nintendo 64

Image : Sega / Nintendo Life

Envie de démarrer 2022 avec une révélation étonnante ? Que dis-tu de ça? Virtua Fighter 3 aurait pu faire son chemin vers la Nintendo 64, si l’ancien patron de Sega of America, Bernie Stolar, avait réussi.

Cette bombe particulière vient de l’ancien journaliste de jeux James Mielke, qui est maintenant producteur chez Limited Run Games. Nous devons voyager jusqu’à l’an 2000 pour celui-ci ; une époque où Sega soutenait toujours activement sa console Dreamcast mais était à la croisée des chemins. La société était dans une situation financière désespérée, et malgré les performances commerciales raisonnablement positives de la Dreamcast dans l’ouest, elle était sur le point de faire le pas long et douloureux dans le monde de l’édition tierce. Cependant, l’annonce officielle de ce changement sismique n’interviendra qu’au début de 2001, et en 2000, il ne manquait certainement pas de personnes totalement convaincues que Sega resterait à jamais un fabricant de matériel informatique.

Ce qui est fou, c’est qu’à ma connaissance Bernie vient de conclure l’affaire avec Greg Fischbach, sans obtenir l’approbation de Sega du Japon

Il semblerait que Stolar – qui, avant de rejoindre Sega, était le premier vice-président exécutif de Sony Computer Entertainment America et a joué un rôle déterminant dans le lancement de la PlayStation originale aux États-Unis – planifiait déjà à l’avance, car, selon Mielke, il avait négocié un accord avec le PDG d’Acclaim, Greg Fischbach, pour apporter certains titres Sega aux systèmes concurrents.

« J’étais rédacteur en chef des aperçus chez Gamespot à San Francisco et j’avais une source fiable au sein d’Acclaim », explique Mielke. « Un jour, au cœur de l’ère Dreamcast, ma source m’a raconté une histoire en coulisses à propos d’une folle journée de travail, où la merde avait essentiellement frappé le fan, parce que Bernie Stolar avait passé un accord avec Greg Fiscbach pour porter Virtua Fighter 3 et Crazy Taxi sur Nintendo 64, ce qui, techniquement parlant, sonnait juste dingue car cette plate-forme aurait été incapable de produire quoi que ce soit qui ressemble aux niveaux de qualité du modèle 3. »

Étonnamment, il semble que Stolar soit devenu un voyou pour cet accord particulier. « Ce qui est fou, c’est qu’à ma connaissance, Bernie vient de conclure un accord avec Greg Fischbach, sans obtenir l’approbation de Sega du Japon – ils ont fait exécuter un contrat et tout. D’après ce dont je me souviens du scénario, Sega Japon en a eu vent et a été Naturellement, comme « il n’y a aucun moyen que nous fassions cela ». Je ne me souviens pas si cette réprimande venait de la haute direction ou des équipes de développement revenant et disant « ce n’est même pas possible », mais la version courte était Stolar dit qu’il devrait rompre ce contrat car il n’y avait aucun moyen que cela se produise. Un collègue de Sega of America – qui travaillait deux étages au-dessus de nous à San Francisco – m’a également corroboré cette histoire. «

Nous savons maintenant pourquoi Acclaim a publié l’un des plus gros titres AAA de Sega en 2000… (Image : Sega / Nintendo Life)

Les souvenirs de Mielke donnent un contexte précieux à une situation plutôt étrange qui s’est déroulée à peu près à la même époque. Rappelez-vous quand le nom d’Acclaim est apparu sur les boîtes pour 18 roues : camionneur professionnel américain et Ferrari F355 sur Dreamcast – deux des grands titres AAA de Sega pour 2000 et 2001 ? Il semble que nous ayons maintenant une explication à cette étrangeté. « Que ce soit pour des raisons contractuelles ou simplement pour sauver la face, Bernie a fini par laisser Acclaim publier 18 Wheeler et Ferrari F355 sur Dreamcast en guise de compensation pour ne pas avoir obtenu ces deux appareils à vapeur fantastiques », a déclaré Mielke.

Alors, pourquoi cela n’a-t-il pas été signalé à l’époque, pourriez-vous demander ? Eh bien, Mielke le voulait, mais ce n’était pas aussi facile que ça. « Étonnamment, ma source allait me laisser raconter cette histoire – ou du moins n’allait pas m’arrêter – mais je n’allais pas nommer ma source, d’abord parce que je protège mes sources, et deuxièmement, elles n’auraient pas Cela faisait longtemps qu’Acclaim avait un lien avec eux. D’une manière ou d’une autre, la rédactrice en chef de Gamespot, malgré ses références journalistiques qu’elle me rappelait assez fréquemment, a exigé de citer ma source, sinon elle allait tuer cette histoire. l’argument était que sans la source, il s’agissait essentiellement d’une rumeur non fondée, ce qui n’avait aucun sens car ils le font tout le temps dans les reportages sportifs et politiques. Si je me souviens bien, Gamespot a diffusé une version bâtarde, presque apologétique, du histoire, parce qu’elle n’a gagné aucune traction, car personne ne s’en souvient vraiment. »

Que ce soit pour des raisons contractuelles ou simplement pour sauver la face, Bernie a fini par laisser Acclaim publier 18 Wheeler et Ferrari F355 sur Dreamcast en guise de compensation.

Pour un contexte supplémentaire, il convient de souligner qu’à peu près à la même époque, le collègue de Mielke et ami de longue date de Gamespot, Sam Kennedy, a publié un article laissant entendre que Sega envisageait un avenir loin du matériel. « Sega of America nous avions invité Sam et moi-même à un événement caritatif CSK/Sega où nous avons pu l’interviewer. À l’époque, Sega faisait partie des Big Three, et c’était avant qu’ils ne deviennent multiplateformes », explique Mielke. « Il avait récemment injecté une énorme somme de sa fortune personnelle dans Sega pour assurer le succès de la Dreamcast, alors je lui ai demandé à brûle-pourpoint si Sega continuerait sur le marché des consoles, malgré le défi croissant venant à la fois de PlayStation et de Nintendo. Il a répondu tout à fait directement, en disant que « le matériel n’est pas l’avenir de Sega ». Lorsque Sam a raconté l’histoire sur Gamespot, je me souviens très bien que les sites de fans de Sega ont explicitement contesté cette nouvelle, en disant essentiellement « Il est évident que c’était quelque chose qui a été perdu dans la traduction », même si j’étais réellement là et qu’il n’y avait aucune erreur sur ce qui a été dit. «

Sega est même allé jusqu’à répondre au rapport, affirmant « peut-être qu’il y a eu une mauvaise traduction de ce qu’Okawa a déclaré en japonais ». Bien que les signes soient clairs pour tous (Aventure de poche sonique était sorti sur la Neo Geo Pocket Color en 1999, par exemple), il y avait encore une confiance surprenante dans le fait que Sega resterait un fabricant de matériel – avec un représentant SOA allant jusqu’à dire à Gamespot « nous le faisons certainement avoir un autre matériel à venir.

Comme nous le savons tous, cette foi était déplacée. Sega annoncerait officiellement qu’il se retirerait du secteur du matériel informatique en janvier 2001. Et devinez quoi ? Un port PlayStation 2 de Crazy Taxi apparaîtrait en mai de la même année – avec l’aimable autorisation d’Acclaim. 18 Wheeler a suivi en novembre et le F355 Challenge est arrivé l’année suivante, également publié par Acclaim. Ainsi, alors que l’étonnant accord de Stolar pour obtenir Virtua Fighter 3 et Crazy Taxi sur la N64 a finalement été annulé, il finira par arriver à ses fins – bien que d’une manière qui n’était probablement pas aussi élégante qu’il l’aurait souhaité.