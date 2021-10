Exclusif : le gouvernement envisage de prendre des dispositions sur le portail GeM pour stimuler les achats auprès des MPME SC/ST

Un sous-objectif de 4 % de MPE appartenant à SC/ST et de 3 % de MPE appartenant à des femmes a été affecté sur l’objectif global de 25 % que les acheteurs publics doivent s’approvisionner auprès de MPE chaque année.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Afin de stimuler les marchés publics des entrepreneurs des castes/tribus répertoriés (SC/ST) dans le pays, le gouvernement envisage de prendre des dispositions sur le portail Government e-Marketplace (GeM) qui contribuerait également à améliorer la part des MPME SC/ST dans l’objectif global d’approvisionnement annuel de 25 pour cent des acheteurs publics auprès des micro et petites entreprises. Milind Kamble, président fondateur de l’association professionnelle des entrepreneurs dalits, DICCI, lors d’une réunion avec la secrétaire conjointe du ministère des MPME Mercy Epao et le secrétaire BB Swain, a appris mercredi qu’une « fenêtre » pour améliorer les achats auprès des MPME SC/ST serait créée.

« Lors de notre réunion de l’après-midi, le co-secrétaire Ipao a informé que le gouvernement en avait parlé au PDG de GeM. Elle a déclaré que des dispositions visant à stimuler les achats auprès des entrepreneurs SC/ST via GeM seraient bientôt prises », a déclaré Kamble à Financial Express Online.

Le gouvernement avait réservé un objectif d’approvisionnement annuel de 25 % par les MPE aux entreprises du secteur public central (CPSE) à compter du 1er avril 2015, contre 20 % auparavant. Un sous-objectif de 4 % des MPE appartenant à SC/ST et de 3 % des MPE appartenant à des femmes a été affecté sur l’objectif de 25 %. Au total, des achats d’une valeur de 40 733 crores de roupies ont été effectués auprès des MPE au cours de l’exercice 21 – le plus élevé depuis l’exercice 15, selon les données du portail MSME Sambandh. La passation des marchés représentait 28% de l’ensemble des marchés publics passés par le gouvernement d’une valeur de Rs 1,44 lakh crore au cours de l’exercice 21.

Les commentaires du ministère des MPME pour les détails liés au développement n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

« Nous avions demandé à GeM de prendre des dispositions pour améliorer les achats des entrepreneurs SC/ST en particulier. Nous avons poussé le problème maintenant. Actuellement, tous les ministères achètent à GeM, mais je ne peux pas leur dire que nous sommes des MPME SC/ST et que les ministères devraient envisager de s’approvisionner davantage auprès de nous. Les acheteurs doivent savoir lorsqu’ils accèdent au portail GeM que ces vendeurs sont des entrepreneurs SC/ST, sinon, ces vendeurs resteraient toujours invisibles dans la base de vendeurs globale. Ils devraient être mis en évidence afin d’aider les ministères à atteindre leurs objectifs d’approvisionnement », a déclaré Kamble.

Étant donné que les unités SC/ST approvisionnent avec le reste de la base de vendeurs, les numéros d’approvisionnement ne sont pas en mesure de refléter correctement la part SC/ST, a-t-il ajouté. « GeM devrait afficher un ticker constant quelque part sur son site Web indiquant que toutes les CPSU devraient se procurer 4 % auprès des MPME SC/ST et 3 % auprès des femmes entrepreneurs. »

Il est important de noter que les objectifs annuels d’approvisionnement de 4 % auprès de SC/ST et de 3 % auprès de femmes entrepreneurs n’ont jamais été atteints par les acheteurs publics jusqu’à présent. En fait, l’approvisionnement annuel des unités SC/ST était le plus élevé à 0,54 pour cent au cours de l’exercice 19 et à 0,50 pour cent des unités pour femmes au cours de l’exercice 21, selon les données.

« L’inadéquation en est principalement la raison, car les exigences des CPSE ne correspondent pas vraiment à ce que gagnent les femmes ou les entrepreneurs SC/ST. Ensuite, il y a aussi des problèmes de qualité alors que la gamme de produits est également très limitée. Par conséquent, le pourcentage n’a pas vraiment augmenté », a déclaré à Financial Express Online Ishita Ganguly Tripathy, commissaire au développement supplémentaire, Bureau de DC-MPME, ministère des MPME.

Alors que le PDG de Gem, Prashant Kumar Singh, a convenu qu’il y avait eu des discussions avec le gouvernement sur la nécessité pour les acheteurs publics d’atteindre les objectifs d’approvisionnement, il a déclaré que les objectifs de SC/ST ou des femmes entrepreneurs ne sont pas explicitement affichés lors de chaque achat.

« Le niveau d’approvisionnement doit être maintenu sur une base globale au lieu d’être au niveau de l’appel d’offres pour dire que sur la valeur d’achat, par exemple 100 Rs, l’acheteur doit acheter des produits de 25 Rs aux MPE. Nous essayons de l’affiner davantage même si les acheteurs sont conscients de leurs cibles de SC/ST et des vendeuses. Nous ne montrons pas cela dans chaque achat. Il appartient à l’acheteur de maintenir cet objectif sur son approvisionnement annuel total. Nous avons discuté avec le gouvernement de la manière dont les acheteurs peuvent maintenir leurs objectifs. Il s’agit d’un travail en cours, tandis que nous devons également apporter quelques modifications pour indiquer à l’avance quel est le contenu du produit Make in India dans le produit, à quelle catégorie appartient le vendeur, etc. », a déclaré Singh à Financial Express Online. .

Au cours de l’exercice en cours jusqu’à présent, la part des achats des entrepreneurs SC/ST est la plus élevée à ce jour à 0,70% (achats d’une valeur de 351 crores de Rs) depuis FY15. En outre, la part globale des achats de MPE est la plus élevée à 31 pour cent (15 620 crores de roupies) sur la base des achats effectués jusqu’à présent par les acheteurs du gouvernement. Kamble est optimiste quant au fait que la part des MSE SC/ST dans 25 pour cent de la part des MSE devrait atteindre 1 pour cent cet exercice. « En général, le gouvernement achète davantage au dernier trimestre de l’exercice. Je suis optimiste qu’il devrait toucher 1% contre 0,70% actuellement alors que l’activité économique continue de se redresser », a ajouté Kamble.

