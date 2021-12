EXCLUSIF : le gouvernement fédéral a retenu des preuves à décharge dans l’accusation d’un des manifestants accusés 1/6

National File peut révéler, par le biais d’un document du FBI obtenu en exclusivité, relayant une interview avec la « personne 10 » des Oath Keepers, que l’organisation n’avait pas l’intention de prendre d’assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier, et le gouvernement le savait car il a inculpé à plusieurs reprises les Oath Keepers. avec complot pour entrer au Capitole. Maintenant, un avocat de la défense du 6 janvier dit que cela pourrait voir des cas entiers rejetés.

À la suite des manifestations à Capitol Hill le 6 janvier 2021, de nombreux membres du ministère de la Justice, des médias et du Parti démocrate ont rapidement qualifié ce qui s’est passé d’insurrection violente pré-planifiée. Par la suite, des membres de la milice controversée Oath Keepers fondée par Stewart Rhodes ont été accusés d’avoir comploté pour « entraver, influencer et entraver de manière corrompue une procédure officielle », à savoir la certification des votes du Collège électoral le 1/6.

Des sources du FBI ont déclaré à . plus tôt cette année qu’il y avait peu ou pas de preuves de tout projet de prendre des otages au Capitole et d’arrêter le décompte des voix électorales, elles ont affirmé que des membres des Oath Keepers et des Proud Boys avaient prévu de prendre d’assaut le Capitol, même s’il n’a peut-être pas su quoi faire à l’intérieur.

Cependant, dans une interview du 4 mai avec le FBI, la personne chargée de planifier les détails de sécurité des Oath Keepers le 6 janvier – connue dans les documents judiciaires sous le nom de Personne 10 – a nié à plusieurs reprises que le groupe avait l’intention d’entrer au Capitole.

La personne 10 est mieux connue grâce à un article explosif publié par Revolver News, qui affirmait que la première personne était le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes. Dans les actes d’accusation du ministère de la Justice, qui citent à leur tour les discussions de groupe, les messages texte et les appels vidéo Oath Keepers, la personne 10 a été décrite comme le «chef des opérations» à Washington ce jour-là par Rhodes.

Contrairement aux documents narratifs et d’accusation du gouvernement, la personne 10 a déclaré à plusieurs reprises au FBI que les Oath Keepers n’avaient pas l’intention d’entrer au Capitole et a répondu négativement à un total de six questions sur le sujet :

« À votre connaissance, y a-t-il eu [sic] jamais aucune discussion, par vous ou quelqu’un que vous connaissez (y compris les OK), pour prendre des mesures violentes le 6 janvier 2021 ou après, si l’élection présidentielle n’a pas produit le résultat souhaité ? » « Y a-t-il déjà eu une planification préalable, ou une planification le 6 janvier, de la part des OK pour inciter à des émeutes au Capitole des États-Unis… entrer de force dans le Capitole des États-Unis… [or] perturber la transition de la Présidence ? « À votre connaissance, avez-vous… ou des membres de l’OK ont pris l’une de ces mesures le 6 janvier ? »

La personne 10 a déclaré au FBI que lui, Rhodes et d’autres avaient dîné à Olive Garden dans la nuit du 6 janvier. «À ce moment-là, la personne 10 était encore [sic] Je ne pouvais pas croire que les gens entraient dans le Capitole », a noté le FBI, suggérant en outre que la personne 10 – en sa qualité de chef des opérations à Washington, DC ce jour-là – n’avait aucune connaissance d’un plan pour entrer dans le Capitole.

L’avocat Jon Moseley, qui représente Kelly Meggs, membre des Oath Keepers, a déclaré à National File que l’acte d’accusation le plus récent contre son client – ​​qui prétend qu’il y avait eu un complot bien tracé des Oath Keepers pour prendre le contrôle du Capitole le 6 janvier – est le gouvernement » doublant sur des choses qu’ils savaient être fausses.

Moseley a confirmé que Meggs demandera à la Cour d’examiner si les informations obtenues lors de l’entretien du FBI avec la personne 10 ont été transmises au grand jury.

« Nous avons beaucoup de choses à faire », a poursuivi Moseley, suggérant que d’autres témoins ont probablement confirmé l’histoire de la personne 10 au FBI. « Je comprends qu’il y a d’autres témoins qui confirmeraient cela », a-t-il expliqué.

Kelly Meggs photographiée avec sa famille (Crédit : GiveSendGo)

Moseley a déclaré à National File: « Nous allons obtenir les notes du grand jury pour savoir s’ils leur ont dit cela. »

« Cela commence à nous amener à, eh bien, cela s’appelle une faute professionnelle », a-t-il ajouté. « Cela pourrait être une situation de non-lieu. »

Textes de la personne 10 sortis de leur contexte

Auparavant, il a été révélé que la personne 10 avait envoyé un message au chat leader de Oath Keepers Signal informant les participants du chat qu’à 14h15, « le [sic] ont pris du terrain dans la capitale [sic]. Nous devons regrouper tous les membres qui ne sont pas en mission.

L’interview de la personne 10 indique maintenant clairement qu’il a cherché à éloigner les gardiens de serment de tout danger au Capitole et à arrêter les combats entre manifestants et policiers.

Selon le FBI, « la personne 10 a indiqué qu’il disait que les choses allaient mal là-bas et que les gens commençaient à se battre avec la police » et voulait plutôt « regrouper les membres pour aider à la sécurité des personnes qui en avaient besoin et regrouper les membres pour quittez la zone. »

Il a été précédemment, à tort, affirmé que la personne 10 exhortait les gens à participer aux troubles.

« QRF » était de protéger les VIP républicains, pas de saccager le Capitole

Comme l’a noté Revolver, la personne 10 a été chargée de la «force de réaction rapide» (QRF) des Oath Keepers, qui a été comparée à une force de style militaire prête à prendre d’assaut le Capitole.

Pourtant, la personne 10 a plutôt dit au FBI que le QRF, qui était stationné dans un hôtel en Virginie, n’était pas censé être compris comme une unité militaire. La personne 10 a indiqué aux enquêteurs que le QRF était là pour le pire des cas et qu’il était prêt à évacuer les « protégés, les blessés et/ou à aider à l’extraction de [Oath Keepers] s’il est attaqué par antifa ou d’autres.

National File comprend que certaines des personnes que les Oath Keepers ont cherché à protéger ce jour-là comprenaient des politiciens républicains, des experts et des défenseurs de l’intégrité électorale de premier plan.

La personne 10 et Rhodes ont discuté du QRF lors du dîner Olive Garden organisé après les manifestations du Capitole, et la personne 10 a confirmé au FBI une deuxième fois que le but du QRF n’était «pas comme ceux d’une mission ou d’une opération militaire, mais concernait simplement la sécurité et la protection. pour les personnes. » Le QRF n’a jamais été activé.

Pourquoi les autorités fédérales ont-elles ignoré une interview du FBI ?

Revolver News a suggéré que le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes – et potentiellement d’autres Oath Keepers – étaient protégés par le gouvernement fédéral. Ceci, selon le fondateur de Revolver News, Darren Beattie, suggère qu’il y a une implication fédérale dans l’organisation. Revolver publié :

Mais c’est là que réside le lien : si Stewart Rhodes (comme nous le soupçonnons fortement) est un agent fédéral, ou était en communication avec des agents fédéraux, ou était sous la surveillance du Fédéral, tout l’artifice des mensonges 1/6 s’effondre. Ils ont besoin des communications de Stewart Rhodes s’ils veulent vraiment comprendre ce qui s’est passé le 1/6, mais si ces communications font partie de la production de découverte de l’affaire du procès, et que Stewart Rhodes était en communication avec les actifs fédéraux, alors c’est fini pour le Département de la justice. Ils ont l’air ridicules s’ils ne poursuivent pas Stewart Rhodes, mais s’ils le font, et qu’il est un Fed, alors il a le pouvoir de les crier dessus.

La suggestion de la publication selon laquelle l’accusation ignore volontairement les preuves qui donnent une mauvaise image semble avoir touché une corde sensible chez l’avocat de la défense John Moseley.

« Je pense qu’il n’y a aucune raison justifiable à cela, je pense qu’ils ont peur de renverser le récit politique », a déclaré Moseley. « Et j’espère qu’ils se rendront compte qu’il est temps de faire ce qu’il faut et d’abandonner les charges. »

Moseley a ajouté: « Il n’y a aucun moyen d’expliquer cette poursuite autrement que de suivre un récit politique. »

« C’est la classe politique et le Congrès, il n’y a aucune justification légale à cela que je puisse même imaginer. »

