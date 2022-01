Exclusif : le mémorandum Udyog Aadhaar pour les MPME restera valable, mais pas pour longtemps

Facilité de faire des affaires pour les MPME : au cours de la période 2007-2015, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés, tandis qu’entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, 1 02 32 451 (1,02 crore) enregistrements UAM ont été réalisés.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les enregistrements du mémorandum d’entrepreneurs II (EM-II) et/ou du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) resteraient valables pour que les entreprises continuent à fonctionner dans la catégorie MPME à partir de maintenant, selon un responsable gouvernemental. La validité de deux licences MPME, qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, à partir du début de mars 2021 (après le lancement du portail Udyam en juillet 2021) resterait pendant un certain temps pour que ces MPME migrent vers le nouveau portail et continuent de recevoir avantages, y compris les prêts sectoriels prioritaires offerts par le gouvernement au secteur des MPME.

« Alors que l’UAM/EM-II était valide jusqu’au 31 décembre 2021, les MPME peuvent migrer vers le portail d’enregistrement Udyam s’ils souhaitent continuer en tant que MPME », a déclaré le responsable à Financial Express Online sous le couvert de l’anonymat. Le calendrier exact pour l’expiration de deux enregistrements n’a pas encore été annoncé.

Les unités industrielles à petite échelle étaient enregistrées auprès des centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, en vertu des dispositions de la loi, les entrepreneurs devaient déposer l’EM-I auprès des DIC avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé les travaux de production. Au cours de la période 2007-2015, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés, tandis qu’entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, 1 02 32 451 (1,02 crore) enregistrements UAM ont été réalisés, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME. . Le portail Udyam a été lancé pour améliorer le processus d’enregistrement des MPME. Les MPME EM-II et UAM ont été notifiées par le gouvernement de s’inscrire sur le portail Udyam jusqu’en décembre 2021.

Financial Express Online avait signalé lundi que des milliers de MPME avec des enregistrements EM-II/UAM ne s’étaient pas enregistrés sur le portail Udyam avant le 31 décembre 2021. Le ministère des MPME n’avait pas répondu à l’e-mail demandant des commentaires sur l’histoire.

« Il (l’extension de validité) ne sera pas là pour trop longtemps. Peut-être que pour rationaliser le système d’enregistrement, il était nécessaire que cela profite aux MPME qui souhaitent accéder au portail Udyam. Mais UAM et Udyam Registration ne peuvent pas exister en parallèle et cela ne profite pas non plus aux MPME », a ajouté le responsable.

Selon le nouveau portail, 64 56 144 enregistrements ont été enregistrés, au 4 décembre 2021, dont 61 06 571 étaient des micro-unités, 3 15 416 étaient des petites entités et 34 157 étaient des moyennes entreprises, au moment du dépôt de ce rapport. Cependant, il n’est pas obligatoire pour les micro et petites entreprises d’obtenir l’enregistrement Udyam.

« L’enregistrement Udyam est consultatif pour les micro et petites entreprises conformément à la loi de 2006 sur le développement des MPME si elles souhaitent bénéficier des programmes gouvernementaux proposés aux MPME. Mais pour les moyennes entreprises, c’est obligatoire », a déclaré le responsable.

Les avantages gouvernementaux pour les MPME enregistrées comprenaient la liberté de renouvellement de l’enregistrement, plusieurs activités, y compris la fabrication ou le service, pouvaient être ajoutées à un seul enregistrement, les MPME pouvaient s’inscrire sur le marché électronique du gouvernement (GeM) et également simultanément à bord de la plate-forme TReDS. Le système de garantie de crédit, la politique de passation des marchés publics, etc., figuraient également parmi d’autres avantages pour les MPME.

