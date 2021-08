EXCLUSIF : Le passage au modèle hybride est une opportunité commerciale stratégique pour chaque organisation, selon Microsoft

Bien que Microsoft était déjà sur le point de permettre aux utilisateurs de travailler de n’importe où avec Microsoft 365, la pandémie mondiale a accéléré ce processus pour le géant de la technologie.

Microsoft : Ces dernières années, Microsoft a introduit une innovation après l’autre. Cela n’a fait que s’accélérer pendant la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle Microsoft a amélioré ses produits et les a rendus plus adaptés à une culture de travail à distance et hybride. Microsoft Teams, par exemple, qui avait été lancé en 2017 et trouvait progressivement sa place jusqu’à fin 2019, a vu une explosion rapide d’utilisateurs pendant la pandémie de coronavirus. Microsoft a donc ajouté plusieurs fonctionnalités et Teams est devenu essentiellement un lieu de travail à distance sur une seule plate-forme.

Bien que Microsoft était déjà sur le point de permettre aux utilisateurs de travailler de n’importe où avec Microsoft 365, la pandémie mondiale a accéléré ce processus pour le géant de la technologie. Maintenant, cependant, les bureaux commencent à rouvrir alors que les campagnes de vaccination se développent rapidement dans le monde entier. Au milieu de cela, Bulbul Dhawan de Financial Express Online a eu une interaction exclusive avec Geeta Gurnani, Country Head, Modern Work, Microsoft India pour comprendre comment le géant de la technologie envisageait l’avenir du travail.

Extraits édités :

À quoi Microsoft s’attend-il pour l’avenir du travail ?

Nous pensons que l’avenir du travail est hybride et que chaque organisation aura besoin d’un nouveau modèle de fonctionnement pour le travail hybride, qui ne repose pas sur la journée de travail de huit heures, de 9 à 17. Le passage à ce modèle hybride est une opportunité commerciale stratégique pour chaque organisation. Nous devons repenser l’ensemble de l’expérience des employés, de la création d’une culture à l’attraction et à la rétention des talents et à la création de systèmes d’écoute. Les attentes des employés ont changé et la flexibilité définira un lieu de travail post-pandémique. Deuxièmement, nous croyons qu’il faut combler le fossé entre le physique et le numérique et évoluer avec les besoins des employés. En ce qui concerne les espaces de réunion, nous renversons notre philosophie de conception pré-pandémique et concevons pour les personnes qui ne sont pas dans la pièce. Enfin, nous profitons de l’occasion pour réinventer nos processus commerciaux clés, des opérations aux ventes.

Quelle est l’importance et le rôle de la technologie collaborative dans ce futur où le travail hybride est la norme ?

Les personnes travaillant selon des horaires plus flexibles, elles ont besoin d’outils qui prennent en charge la collaboration asynchrone, afin de pouvoir faire avancer les choses en fonction de leur temps. Nous avons besoin d’une nouvelle classe d’applications centrée sur la collaboration par rapport à la productivité individuelle. Des applications qui permettent des modes de collaboration synchrones et asynchrones avec des réunions en temps réel, une messagerie ad hoc, une collaboration documentaire et l’automatisation des processus métier, le tout dans une seule couche d’organisation. Avec les applications collaboratives, les utilisateurs finaux peuvent facilement travailler avec d’autres pour mener à bien leurs projets à tout moment, de n’importe où, et rester dans le flux de travail sans avoir besoin de basculer entre plusieurs applications et données.

Comment les organisations peuvent-elles améliorer l’expérience des employés ?

Permettre aux gens de s’épanouir dans un monde de travail plus flexible nécessite de repenser l’ensemble de l’expérience des employés – de la sécurité à la façon dont vous créez une culture, en passant par l’attraction et la rétention des talents. Les organisations ont besoin d’un plan et de politiques qui les mettent sur la voie d’une flexibilité extrême et les aident à intégrer l’empathie numérique dans tous les aspects de leur culture – des directives mondiales aux normes de réunion au niveau de l’équipe qui aident chacun à se sentir inclus et engagé. La première étape pour y parvenir consiste à définir une politique de travail flexible et claire qui donne aux gens le choix de comment, quand et où ils travaillent. La clé est de s’aligner en tant qu’organisation sur une politique et des principes pour permettre un travail flexible, et de déterminer quelles décisions seront prises au niveau central et où la prise de décision locale sera habilitée. De plus, il est important de donner aux gestionnaires et aux dirigeants les moyens d’adapter la politique globale à leurs divers besoins commerciaux et attentes de leur équipe. En fin de compte, cela dépend des choix qu’une organisation fait maintenant qui auront un impact sur elle pour les années à venir. C’est un moment qui demande une vision claire.

Quels sont les problèmes de sécurité auxquels les organisations peuvent être confrontées dans leur transition vers le travail hybride ?

Dans le monde hybride du travail, les gens utilisent désormais les deux : les réseaux d’entreprise et les réseaux domestiques ; et passer de manière fluide entre les activités professionnelles et personnelles en ligne. Les réseaux domestiques et les appareils des employés faisant partie du réseau d’entreprise, du point de vue de la sécurité, cela devient essentiel. Les équipes de sécurité doivent prendre en compte les vulnérabilités de tous ces réseaux et appareils de manière globale pour protéger à la fois leur organisation et leurs employés. La transition vers le travail flexible est une opportunité pour les organisations d’être conscientes et délibérées de déterminer à quoi ressemblera leur main-d’œuvre au cours de la prochaine décennie et au-delà – et la sécurité est au cœur de cela. Selon les dernières données, l’Inde a connu une multiplication par trois des incidents de cybersécurité en 2020 par rapport à l’année précédente. À travers certaines des cyberattaques que nous avons vues au cours de l’année écoulée, il est clairement apparu que l’identité est le nouveau champ de bataille des attaques du futur.

Microsoft a récemment annoncé Windows 365. Quelle était l’idée derrière Cloud PC et quel rôle voyez-vous jouer à l’avenir ?

Avec des effectifs plus disparates que jamais, les organisations ont besoin d’une nouvelle façon d’offrir une excellente expérience de productivité avec une polyvalence, une simplicité et une sécurité accrues. Cloud PC est une nouvelle catégorie passionnante d’informatique personnelle hybride qui transforme n’importe quel appareil en un espace de travail numérique personnalisé, productif et sécurisé. Il utilise à la fois la puissance du cloud et les capacités de l’appareil pour offrir une expérience Windows complète et personnalisée. Tout comme les applications ont été transférées dans le cloud avec le SaaS, nous amenons désormais le système d’exploitation dans le cloud, offrant aux organisations une plus grande flexibilité et un moyen sécurisé de permettre à leur personnel d’être plus productif et connecté, quel que soit l’emplacement. Windows 365 combine la puissance et la sécurité du cloud avec la polyvalence et la simplicité du PC. Avec un démarrage instantané sur leur Cloud PC personnel, les utilisateurs peuvent diffuser toutes leurs applications, outils, données et paramètres depuis le cloud sur n’importe quel appareil. Le cloud offre également une polyvalence en termes de puissance de traitement et de stockage, permettant au service informatique d’évoluer vers le haut ou vers le bas, en fonction de ses besoins. Windows 365 simplifie également le déploiement, les mises à jour et la gestion – et contrairement à d’autres solutions, Windows 365 ne nécessite aucune expérience de virtualisation. Avec Windows 365 optimisé pour le point de terminaison, le service informatique peut facilement se procurer, déployer et gérer des PC cloud pour son organisation, tout comme il gère des PC physiques via Microsoft Endpoint Manager.

