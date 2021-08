Exclusif: le réapprovisionnement de GameStop PS5 aura lieu pour demain – quand cela arrivera

Confiance et crédibilité

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Un autre réapprovisionnement de GameStop PS5 est prévu pour demain, le 2 août, selon nos sources exclusives, et si vous vous demandez à quelle heure cela arrivera, suivez simplement notre 24/7 Suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider, qui vous enverra une alerte quand il sera en stock – si vous suivez le compte Twitter de Matt Swider et activez les notifications. Ce réapprovisionnement confirmé – exclusif aux membres GameStop PowerUp Rewards – intervient sept jours seulement après le dernier réapprovisionnement GameStop pour les packs PS5 Disc et PS5 Digital, et nous ferons un autre restockage PS5 en direct pour vous aider tout au long du processus d’achat de la console Sony. .

► Quand? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de stock PS5.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

Les directions: Cliquez sur cette image d’un exemple d’alerte de réapprovisionnement GameStop PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

Notre reportage exclusif a cloué le réapprovisionnement de GameStop PS5 la semaine dernière, et nous le faisons à nouveau en connaissant les dates de stock de la PlayStation 5 du détaillant.

Il est prévu pour le mardi 3 août et GameStop retarde rarement les dates de réapprovisionnement une fois qu’elles sont choisies. Cependant, il fait défiler les heures, privilégiant plus récemment 11h EDT (si c’est l’heure choisie, un e-mail sera envoyé 90 minutes à l’avance indiquant “10h CDT”, puisque GameStop est basé sur le fuseau horaire central des États-Unis) .

Une autre fois sera-t-elle choisie ? Une seule fois, GameStop a eu un véritable réapprovisionnement nocturne de la PS5 – à 21h40 HAE le 23 février 2021 – et une seule fois a eu un véritable réapprovisionnement tôt le matin – à 9h HAE le 2 avril. Presque tous les autres temps de réapprovisionnement en 2021 à GameStop a eu lieu à 11h00 EDT ou à 14h00 EDT.

Parce que cette information n’a pas encore été fixée, nous enverrons une alerte en direct à nos abonnés lorsque nous connaîtrons l’heure de réapprovisionnement de GameStop PS5.

Notre flux en direct de réapprovisionnement PS5 pour GameStop vous aidera à suivre le processus de paiement compliqué demain, alors abonnez-vous et définissez un rappel aujourd’hui.

Le GameStop n’aura-t-il que des packs PS5 ?

Oui, le langage GameStop dans son prochain e-mail suggère que seuls les packs de consoles PS5 seront disponibles à l’achat le 3 août. Cela signifie généralement que les éditions PS5 Disc et PS5 Digital seront en stock.

Voici pourquoi c’est une bonne chose : les bots contrôlés par les revendeurs récupèrent toujours l’inventaire PlayStation 5 autonome dans des magasins comme Amazon et Walmart, mais il est beaucoup plus difficile pour les mêmes revendeurs de profiter des offres groupées. Les jeux, accessoires et cartes cadeaux inclus sont destinés aux joueurs.

Dois-je être membre PowerUp Pro ?

Oui, GameStop exige que toute personne cherchant à acheter un ensemble de consoles PS5 ait son abonnement PowerUp Reward Pro, qui coûte 15 $ par an (ou 20 $ si vous voulez l’édition imprimée du magazine Game Informer). Cette adhésion vous donne accès à un « certificat de bienvenue » d’une valeur de 5 $, un certificat de récompense d’un mois (5 $ par mois pour une valeur annuelle de 60 $) et un bonus de 10 % sur les échanges.

Bien sûr, l’avantage le plus important en ce moment est “l’accès anticipé” aux consoles de nouvelle génération, y compris la PS5. GameStop a mis en place cette barrière à l’entrée comme un autre moyen d’empêcher les revendeurs d’acheter et de profiter des achats de consoles.

Note importante: Alors que le prochain e-mail de GameStop suggère que vous devez avoir été membre de PowerUp Rewards Pro avant 00h59 EDT / 23h59 CDT / 21h59 PDT, nous avons confirmé que les clients ont pu acheter un pack de console PS5 après cela. temps. Évidemment, ne prenez pas ce risque si vous avez le temps de l’acheter, mais si la date limite est passée, vous avez encore une chance.

GameStop PS5 réapprovisionner sans abonnement ?

Non, le langage de GameStop est moins clair, mais vous aurez besoin d’un abonnement PowerUp Rewards qui coûte 15 $ par an. Le réapprovisionnement du 2 août suggère qu’il n’est nécessaire que pour un “accès anticipé”, mais l’inventaire de la console PS5 s’épuise presque toujours avant de s’ouvrir au public. Une seule fois, il s’est ouvert à tout le monde lorsqu’un problème s’est produit, permettant aux non-membres de payer via Apple Pay. Ce problème a depuis été branché.

En d’autres termes, si vous voulez vraiment acheter une PS5 et que cela ne vous dérange pas de dépenser plus pour un forfait (dans lequel tout est à sa valeur nominale), alors les 15 $ sont une offre décente.

Le réapprovisionnement de GameStop PS5 aura-t-il lieu dans les magasins ?

Non, il n’y a pas de réapprovisionnement GameStop en magasin, toutes les commandes ont lieu en ligne et tous les packs de consoles achetés demain doivent être expédiés aux clients.

Vous n’aurez pas à attendre longtemps. GameStop livre souvent les commandes PS5 en 3 à 5 jours, selon notre analyse. C’est plus rapide que StockX ou eBay, qui ont des consoles de nouvelle génération coûtant plus de 800 $ sans jeux, prenant jusqu’à plusieurs semaines pour vous parvenir.

Nous sommes à quelques heures du réapprovisionnement de GameStop PS5, ce qui signifie que nous aurons plus de conseils utiles sur Twitter et YouTube. Si vous êtes impatient d’acheter la console, vous voudrez rester à l’écoute des mises à jour qui vous guideront tout au long du processus d’achat du système le plus rapidement possible. Nous suivons également un réapprovisionnement potentiel de Best Buy PS5 pour plus tard cette semaine.

Avec plus de 60 000 personnes ayant obtenu une console de nouvelle génération via nos alertes Twitter, ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde l’ait. Bien sûr, en octobre, il sera beaucoup plus difficile d’acheter une PS5, vous devriez donc faire de votre mieux aujourd’hui.