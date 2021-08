Exclusif: le RJD soutient Jagdanand Singh après l’explosion publique de Tej Pratap, selon les décisions du président du parti dans le cadre de notre constitution

in

Mettant de côté la demande d’action de Tej Pratap contre Singh, le porte-parole du RJD, Chitranjan Gagan, a déclaré qu’une action ne pouvait être prise que contre un acte répréhensible.

Le Rashtriya Janata Dal espère résoudre la tension latente entre le fils de Lalu Yadav, Tej Pratap Yadav, et le président de l’État Jagdanand Singh, un problème qui a également mis en évidence les différences internes entre les deux frères de la famille. La direction du parti, selon des sources, maintient qu’il y a des malentendus du côté de Tej Pratap et que le problème sera bientôt résolu. Notamment, le président du parti Jagdanand Singh aurait le soutien de Tejashwi Yadav, qui est le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bihar. C’est sur son insistance que Singh a repris ses fonctions après s’être éloigné pendant des mois des affaires du parti après la remarque de Tej Pratap, accusant le président du parti de « fonctionner comme Hitler ».

Le dernier point d’éclair est survenu après qu’Akash Yadav, un proche collaborateur de Tej Pratap, a été remplacé en tant que président de l’aile des étudiants peu après la reprise de ses fonctions par Jagdanand. Cela a laissé Tej Pratap, le patron de l’aile étudiante du RJD, furieux car il avait également promu Akash en tant que président de l’aile. Une guerre des mots s’est ensuivie – Singh a raillé le jeune descendant de Lalu avec « Qui est Tej Pratap ». Je ne connais que Lalu Yadav et Tejashwi Yadav’ et Tej Pratap réclamant des mesures contre le président du RJD dans une explosion très publique.

La direction du RJD, cependant, soutient fermement l’ordre du président du parti. Répondant à l’accusation de Tej Pratap selon laquelle la décision de Singh de remplacer le président de l’aile étudiante violait la constitution du parti, le secrétaire général du RJD, Chitranjan Gagan, a déclaré à Financialexpress.com qu’il n’y avait aucun fondement à l’accusation et que les actions de Jagadanand Singh étaient conformes à la constitution du parti.

« Jagdanand ji est le président du parti et prend des décisions conformément à la constitution du parti. J’étais dans le comité qui a préparé la constitution du parti. Le pouvoir de nommer le président du RJD Student Wing appartient au président de l’État du parti et même Tejashwi ji ne peut pas procéder à cette nomination. Il (Tejashwi Yadav) peut recommander des noms mais ne peut pas prendre de rendez-vous.

Mettant de côté la demande d’action de Tej Pratap contre Singh, Gagan dit qu’une action ne peut être prise que contre un acte répréhensible. « Jagdanand ji s’acquitte de son devoir de président du parti conformément à la constitution. »

Dans beaucoup d’embarras pour le parti, un Tej Pratap furieux s’est adressé jeudi à une conférence de presse où il a dit qu’il se sentait insulté par les propos du président du parti. Tej Pratap a affirmé qu’il n’avait pas été consulté sur la décision de nommer un nouveau président de l’aile étudiante. « S’ils ne prennent pas la peine de me demander et de me consulter, vous pouvez bien imaginer le sort d’un simple travailleur du parti. Imaginez l’insulte qu’il subirait », a déclaré Tej Pratap.

La direction du parti, cependant, croit le contraire. « Il n’est pas nécessaire d’interroger Tej Pratap à ce sujet. Il montrait la constitution du parti hier. S’il avait lu les dispositions en détail, il aurait su que le président de l’État avait le pouvoir de nommer les chefs des organisations et cellules subsidiaires du parti », a déclaré Gagan.

Les initiés du parti au courant des développements pensent que Tejashwi a les bénédictions de Lalu alors qu’il entreprend la tâche de mettre de l’ordre dans sa maison. Le parti est fermement derrière Lalu qui est maintenant de retour en action après sa sortie de prison. Il existe une opinion au sein du parti selon laquelle Tejashwi a causé suffisamment d’embarras au parti à de nombreuses reprises, que ce soit par ses remarques et ses actions. Officiellement cependant, le parti maintient que le problème peut être résolu à l’amiable.

« Quelque part, il y a un malentendu de la part de Tej Pratap et il comprendra les choses si on lui explique. Il sera mis en confiance. Les partis d’opposition font une montagne d’une taupinière », dit Gagan, ajoutant que Jagdanand est libre de prendre des décisions et qu’il n’est pas une personne qui dépasse sa juridiction.

Alors, le parti envisage-t-il une action disciplinaire contre Tej Pratap ? Le porte-parole du RJD a déclaré que Tej Pratap n’avait jusqu’à présent fait aucune remarque contraire au parti. « Le RJD a un système démocratique. Il n’est pas toujours possible que tout le monde soit d’accord avec la décision du président du parti tout le temps. Il peut y avoir du ressentiment, mais jusqu’à présent, aucune mesure disciplinaire n’est nécessaire. C’est à la direction du parti de décider (à propos de l’action contre Tej Pratap). Ce n’est pas un gros problème et Tej Pratap est un leader très mature. Il y a un malentendu et il sera bientôt résolu », a-t-il déclaré.

