Exclusif : l’éco-conception fait partie intégrante de nos développements, déclare Ashish Saraf, Thales en Inde

Ashish Saraf, Vice-Président et Directeur Pays, Thales en Inde

L’Union européenne a annoncé son soutien à l’Alliance solaire internationale (ASI) en début de semaine. C’est ce qu’a annoncé le vice-président exécutif de la Commission européenne pour le Green Deal européen Frans Timmermans. Lors de la 21e session de la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP21, à Paris, France, le lancement de l’ISA a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi et M. François Hollande.

Tout en annonçant le soutien de l’UE, Frans Timmermans a déclaré : « Désormais, l’UE travaillera plus étroitement avec l’ISA. Ce sera pour la promotion de projets solaires dans le monde entier, et nous pouvons développer conjointement des solutions technologiques qui peuvent aider à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. »

Le Groupe Thales, France, a défini une stratégie pour un avenir bas carbone qui repose sur trois piliers qui sont – « réduire les émissions directes et celles dues à nos produits et équipements ; apporter à nos clients des solutions éco-responsables ; et soutenir une meilleure compréhension du changement climatique, notamment grâce à notre implication dans les programmes spatiaux », déclare Ashish Saraf, Vice-Président et Directeur Pays de Thales en Inde.

A la veille de la COP26 à Glasgow, Ashish Saraf, vice-président et directeur pays de Thales en Inde, partage avec Huma Siddiqui les plans de l’entreprise pour faire face au changement climatique.

Voici des extraits :

Dans quelle mesure les plateformes fabriquées par Thales sont-elles respectueuses de l’environnement ?

Thales intensifie sa stratégie bas carbone et a présenté son plan pour atteindre une réduction de 35 % des émissions de CO2 opérationnelles d’ici 2023, une réduction de 50 % d’ici 2030 et un « net zéro » d’ici 2040. Ces objectifs sont cohérents avec l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°. Le Groupe entamera le processus de certification SBTi (Science-Based Target initiative) pour justifier sa progression vers ces objectifs. Par ailleurs, le Groupe prévoit d’adopter des principes d’éco-conception pour 100 % de ses nouveaux produits et services d’ici 2023.

Nos entreprises contribuent à construire un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif. Pour nous, la priorité est de développer des systèmes et des produits qui répondent aux différentes exigences de sécurité et de fiabilité des marchés de l’aéronautique, de l’espace, de la défense, des transports et de la sécurité. Nous avons veillé à ce que les attentes en matière de durabilité soient satisfaites tout en prospérant pour une performance économique responsable dans le respect de nos différentes parties prenantes. Nous sommes très motivés pour développer des produits et des systèmes qui soutiennent nos objectifs de responsabilité environnementale et répondent aux réglementations environnementales actuelles et futures.

Développer des technologies plus sobres et plus durables est pour nous un axe clé et étant donné que « l’innovation verte » est une source de créativité et de croissance qui crée de réelles opportunités, nous mettons tout en œuvre pour intégrer l’environnement dans la conception de nos produits. L’éco-conception fait partie intégrante de tous nos développements car les marchés que nous desservons ont besoin de produits aussi petits, légers et aussi économes en ressources que possible.

Comment l’entreprise travaille-t-elle avec ses fournisseurs mondiaux pour s’assurer qu’il reste moins d’empreinte carbone sur un champ de bataille ?

Nos innovations réduisent les émissions de nos clients et nous réalisons des économies de dioxyde de carbone en garantissant l’éco-conception des produits. Cela va de l’expertise des systèmes sans pilote de défense appliquée aux drones civils, aux solutions de cybersécurité sur les marchés de la défense et du civil et aux innovations en matière de défense pour relever les défis de nombreux autres secteurs.

Il ne fait aucun doute que la défense contribue à des sociétés sûres, stables et prospères et permet de protéger une société plus large qui contribue davantage à la durabilité et à la protection de la planète. Nos solutions de défense permettent un avenir plus durable sur de nombreux marchés civils. Ils ont une empreinte environnementale réduite et des performances améliorées ; et offrent des avantages tels qu’une consommation de carburant réduite, des performances accrues en réduisant la taille, le poids, la puissance et la charge logistique, etc. Cela inclut des produits tels que l’imageur thermique Sophie Ultima, des solutions pour la guerre des mines autonome, entre autres.

De plus, Thales s’attache à intensifier son engagement avec sa chaîne d’approvisionnement afin d’aider davantage à relever les défis environnementaux. L’entreprise a un objectif de réduction de 50 % des émissions de carbone d’ici 2030 et pense que ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement joueront un rôle important pour aider l’entreprise à atteindre cet objectif en collaboration.

Comment Thales Inde s’efforce-t-il de jouer un rôle en veillant à ce que cela contribue aux efforts de l’Inde pour faire face au changement climatique ?

Nous nous sommes engagés à intégrer des pratiques, en complément de nos efforts au niveau du Groupe, qui contribuent à faire avancer les efforts de développement durable en Inde. Par exemple, notre nouveau siège social à Noida se trouve dans un bâtiment certifié LEED (Gold) et plus de 2500 plantes ont été installées dans le bureau. De plus, nous avons permis aux véhicules au GNC pour le transport des employés de réduire l’empreinte carbone et avons pris des initiatives pour minimiser l’utilisation de plastique à usage unique et d’imprimantes de contrôle d’accès afin d’éviter l’impression inutile de papiers. Le bureau dispose également de lumières LED chaudes sur les sols et d’un éclairage à capteur dans les salles de réunion, les cabines téléphoniques et les toilettes pour économiser l’électricité. Pour s’assurer que le gaspillage d’eau est limité, nos bureaux ont des robinets à capteur et des distributeurs de savon. Pour garantir une bonne réutilisation et des pratiques de recyclage sur nos sites en Inde, nous entreprenons des programmes de recyclage des sacs en plastique de lait et des sacs tétra ainsi qu’un système approprié de tri des déchets (secs, humides et déchets électroniques). Nous travaillons également avec notre chaîne d’approvisionnement en Inde pour contribuer à notre stratégie ESG mondiale.

