Exclusif : les vendeurs GeM pourront bientôt obtenir les services de la poste indienne pour expédier les commandes du gouvernement à travers l’Inde

Logistique pour les MPME : Plus de 30 vendeurs de lakh vendant des marchandises aux unités du secteur public et aux ministères via Amazon des marchés publics, Government e-Marketplace (GeM) pourrait bientôt être en mesure d’expédier des commandes via India Post. GeM est actuellement en pourparlers avec India Post pour intégrer le service de livraison de colis de cette dernière afin d’aider les vendeurs des MPME sur le marché à livrer des marchandises dans les petites villes et les zones rurales, selon le PDG de GeM, Prashant Kumar Singh. Le portail des marchés publics envisage déjà de s’intégrer aux chemins de fer indiens et aux panchayats pour répondre à leurs besoins en matière d’approvisionnement.

« L’intégration d’India Post sera particulièrement utile aux micro-vendeurs qui rencontrent des difficultés pour obtenir des commandes gouvernementales en raison du manque de capacités d’emballage et de transport suffisantes pour livrer les commandes dans tous les coins et recoins du pays. Étant donné que India Post est également disponible dans les intérieurs profonds du pays, l’obstacle de la livraison sera supprimé pour ces vendeurs », a déclaré Singh à Financial Express Online.

GeM développe actuellement des fonctionnalités au sein du portail permettant aux vendeurs d’opter pour le transport via India Post après avoir accepté la commande des départements gouvernementaux et des PSU, a déclaré Singh. « Une fois que cela se produira, India Post recevra la demande de livraison et nous obtiendrons la valeur de la commande tandis que l’ensemble du mouvement des marchandises sera suivi sur GeM. » Selon India Post, l’Inde possède le plus grand réseau postal au monde avec plus de 1,55 lakh de bureaux de poste.

Les commentaires demandés à la publication indienne mardi soir pour cette histoire n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Les micro et petites entreprises (MPE) détiennent une part de 56,56 % de la valeur globale de la transaction de GeM de 1,52 crore de lakh Rs au 2 novembre 2021, selon les données du portail. GeM a été lancé en août 2016 pour rendre le processus de passation des marchés publics transparent et facile dans le pays pour les acheteurs et les vendeurs.

« Bien que nous n’ayons pas prévu la poussée des livraisons après l’intégration d’India Post, nous commençons simultanément nos initiatives de sensibilisation État par État pour améliorer les achats auprès de GeM. Bientôt, nous lancerions également une preuve de concept pour l’intégration de la poste indienne. Actuellement, nous travaillons sur la partie intégration de l’API. Les livraisons de la poste indienne devraient être disponibles pour les vendeurs sur GeM d’ici le premier trimestre de l’année prochaine, mais nous n’avons pas encore décidé du calendrier. Les livraisons actuelles sont gérées par les vendeurs eux-mêmes », a déclaré Singh.

Il est important de noter que le nombre de vendeurs sur GeM a augmenté de près de 5 fois depuis novembre dernier. De 6,4 vendeurs lakh au 3 novembre 2020, le nombre est passé à 30,66 vendeurs lakh au 2 novembre 2021, selon les données du portail. De plus, le nombre de commandes a frôlé les 80 lakhs contre 49,5 lakhs en novembre dernier. Cependant, la croissance du nombre de vendeurs a été soutenue par le portail Udyam qui facilite l’enregistrement automatique sur le portail GeM.

« La plupart de ces nouvelles inscriptions sont dues à l’intégration avec le portail Udyam depuis l’année dernière. Ainsi, quiconque vient sur le portail Udyam est également directement mis sur le portail GeM. Par conséquent, tous les vendeurs qui optent pour un enregistrement GeM simultané ne vendent peut-être pas sur le marché. Une fois qu’ils ont opté pour l’enregistrement Gem, nous leur envoyons un e-mail pour terminer leur inscription avec la liste des produits, etc., tandis que leur profil est automatiquement rempli sur le portail GeM », a ajouté Singh.

