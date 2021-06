Exclusif | L’histoire de Wysa : Comment une startup indienne a construit un chatbot de santé mentale pour le monde

L’application a réussi à attirer 3 millions d’utilisateurs dans 65 pays et les revenus sont “entièrement mondiaux”. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Jo Aggarwal se considère comme une solutionneur de problèmes. Après avoir passé six ans au Moyen-Orient à essayer d’aider les jeunes à s’épanouir après le conflit avec son mari Ramakant, elle s’est rendu compte qu’il n’avait pas fallu d’argent ou un gros soutien pour faire la différence. En 2015, elle a lancé ‘StayClose’, une startup qui cherchait à aider les personnes aux prises avec la solitude. Mais au bout d’un an, il devenait clair que son premier produit n’était pas « adapté au marché » et qu’il serait difficile de séduire les investisseurs. Le processus l’a poussée dans la dépression, une étape de sa vie qui allait jouer un rôle crucial dans le développement de son deuxième produit, Wysa.

“Je pense qu’à un moment donné, j’ai réalisé que si je devais échouer, je suis prêt à le faire en essayant de résoudre le problème de la santé mentale”, a déclaré Aggarwal à Financial Express Online.

Des débuts modestes

Wysa a été lancé lors de la Journée mondiale de la santé mentale en 2016. Le nom vient d’ELIZA, qui a été le premier chatbot jamais créé. Le film “Elle” était basé sur cela. Aggarwal s’est dit que si elle pouvait construire quelque chose comme ça, mais en plus sage, alors peut-être qu’elle serait capable de créer un “espace sûr” où les gens pourraient parler plus ouvertement à l’intérieur, puis être guidés à travers certains des existants – mais ceux qui sont constamment évolution — techniques et apprentissages pour s’aider soi-même, parfois en un dixième du temps (de la thérapie conventionnelle).

Dès le début, Aggarwal et son équipe ont pu diagnostiquer les personnes souffrant de dépression avec une précision allant jusqu’à 90 %. Les premiers essais ont été faits en Inde. Mais il y avait un problème. Seul un sur dix a suivi une thérapie. Aggarwal n’était pas près de résoudre les problèmes de santé mentale et la dernière chose qu’elle voulait était d’être la raison pour laquelle les prescriptions d’antidépresseurs augmentaient.

Mais en mai 2017, quelque chose s’est passé qui a changé leur vie. Une fille de 13 ans lui a écrit : « Je suis déprimée. J’ai essayé de me suicider. Tu m’aides à garder la vie.

Il n’y avait pas de retour en arrière à partir de ce moment-là.

L’équipe a fermé toutes les autres expériences qu’elle faisait et s’est concentrée sur Wysa en disant: “D’accord, nous avons une idée que cela peut réellement résoudre le problème” parce que “si quelqu’un nous écrit cela dans le pire moment de sa vie, nous devenons leur aide, nous voulons juste aller de mieux en mieux.

Au cours des trois années suivantes, l’équipe s’est concentrée sur l’amélioration du produit : publication, sécurité clinique, certifications en matière de sécurité, de confidentialité, d’efficacité clinique et d’adoption par le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.

Impact mondial

Wysa est un espace sécurisé d’IA où au lieu de parler à un autre être humain, vous êtes guidé de manière anonyme par un « pingouin IA » qui vous écoute avec empathie et vous permet de dépersonnaliser votre stress. Aggarwal dit que les gens s’ouvrent à l’IA beaucoup plus tôt qu’ils ne s’ouvrent à un autre être humain.

« La recherche montre que les gens s’ouvriront à l’IA trois fois plus vite qu’avec un thérapeute. Nos propres données montrent que les gens peuvent effectuer un exercice de thérapie cognitivo-comportementale (qui leur prend trois séances de thérapie) en à peine 10 minutes lorsqu’ils parlent à un robot IA.

Il y a l’efficacité, l’échelle et le confort que les gens ont en disant « Je m’aide moi-même. Non pas que j’étais si mal loti que j’avais besoin de quelqu’un d’autre pour prendre soin de moi et j’ai perdu de l’agence dans ce processus.

Wysa version 1.0 avait une sécurité clinique de base pour détecter une personne suicidaire et la signaler à une ligne d’assistance. Il y avait un thérapeute supervisant tout ce qui se passait afin qu’en cas de cas et de danger, l’équipe ait un journal de cela. Tout cela a été fait de manière « complètement anonyme ». L’équipe a travaillé avec des techniques existantes pour lesquelles les feuilles de travail existaient et les a transformées en une chose basée sur l’IA commencée avec trois modèles : détection des objections, détection des émotions et détection des sentiments.

Aujourd’hui, Wysa possède plus de 100 modèles d’IA différents et peut reconnaître plus de 70 sous-types d’émotions différents alors qu’au début, c’était cinq. S’ennuyer, être seul ou seul n’est pas la même chose, dit Aggarwal, et chaque émotion a son propre chemin. Vous pourriez être en colère contre vous-même ou contre les autres. Vous pourriez être inquiet pour l’avenir, ou penser au passé, et ainsi de suite.

L’équipe est passée de 10 à 30 : c’est une combinaison de poètes, de thérapeutes et de spécialistes du produit, dit-elle. Le produit a été conçu en Inde et jusqu’à 90 % de la recherche, du développement et du levage de charges lourdes sont effectués ici. Leur direction clinique est basée au Royaume-Uni.

Pour un produit conçu en Inde, il est passionnant que Wysa ait connu une sorte de percée sur les marchés internationaux. L’application a réussi à attirer 3 millions d’utilisateurs dans 65 pays et les revenus sont « entièrement mondiaux ».

« Beaucoup de gens parlent à Wysa dans une langue qui n’est pas l’anglais et parce que nous ne comprenons pas encore ces langues, nous leur demandons : pouvez-vous vous porter volontaire pour le traduire dans votre langue ? Nous avons couru cette question pendant un an. Nous avons 16 000 personnes qui se sont portées volontaires pour 30 langues différentes. C’est donc le genre d’impact mondial », déclare Aggarwal.

Vers l’infini et au-delà

Ce qui est vraiment remarquable, c’est que Wysa a pu gagner en succès et en croissance « uniquement par le bouche à oreille », surtout au cours des premiers jours.

Lorsqu’Apple a lancé son Entrepreneur Camp en 2019, spécifiquement pour les femmes fondatrices et développeurs, Aggarwal s’est retrouvée dans une position tout à fait unique et savait qu’elle devait postuler. Un appel de Cupertino aiderait à façonner le prochain chapitre de Wysa – la monétisation.

Dans le cadre de l’Entrepreneur Camp et de l’App Accelerator à Bangalore, elle a reçu des commentaires directs sur la conception des produits et le positionnement de la marque, ce qui a entraîné une augmentation de 400 % des revenus. Considérant que l’équipe n’avait jamais dépensé un dollar en marketing, le saut était significatif.

Mais plus important encore, le coaching pratique des « gens qui ont conçu le premier iPhone » a contribué à façonner l’avenir de Wysa. Pendant App Accelerator, Aggarwal s’est vu attribuer un responsable des relations et, ensemble, ils ont commencé à travailler sur l’accessibilité, ouvrant la plate-forme aux personnes ayant des problèmes de vision.

Et dans le cadre d’un support continu, l’équipe travaille désormais avec SiriKit d’Apple pour « transformer » Wysa en une plate-forme vocale, grâce à un « accès anticipé aux technologies ». Aggarwal envisage également de se lancer dans les biomarqueurs et d’avoir une plus grande intégration avec les soins de santé, et les affaires, dit-elle, sont « florissantes ».

«Nous nous sommes en quelque sorte vraiment développés lorsque Covid a commencé. Post Covid, le côté business-to-business, où nous avons toujours pensé que nous allions gagner notre argent (nous n’avons jamais eu l’intention de monétiser directement les consommateurs de manière significative, c’était plus d’impact social), vient de décoller. »

Les clients vont du National Health Service au Royaume-Uni aux grandes entreprises comme Accenture qui utilisent Wysa dans le monde entier pour tous leurs employés. Aggarwal et son équipe ont 10 millions de vies couvertes par ces contrats d’entreprise.

Cela dit, Aggarwal et son équipe ne font que commencer et il reste encore un long chemin à parcourir. Mais sûrement, elle a trouvé sa vocation dans la vie et a construit un produit – avec une détermination absolue si vous voulez – qui, eh bien, que savez-vous, convient parfaitement.

