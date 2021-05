Exclusif: Limbo Clip – Étiez-vous célèbre? ⋆ 10z viral

ComingSoon.net est ravi de présenter une exclusivité Limbo extrait du drame comique, que Focus Features sort en salles aujourd’hui, 30 avril 2021.

Écrit et réalisé par Ben Sharrock (Pikadero), Limbo jes décrit comme «une observation ironique et poignante de l’expérience des réfugiés», par son synopsis officiel. «Situé sur une île écossaise fictive isolée où un groupe de nouveaux arrivants attendent les résultats de leur demande d’asile, il se concentre sur Omar, un jeune musicien syrien accablé par le oud de son grand-père, qu’il a transporté depuis son pays natal. ” Il a récemment été nominé pour deux prix de la British Academy of Film and Television Arts pour le meilleur film britannique et le meilleur début par un écrivain, réalisateur ou producteur britannique.

C’est un sujet personnel pour Sharrock, qui travaillait auparavant pour une ONG dans des camps de réfugiés dans le sud de l’Algérie et vivait à Damas avant la guerre civile syrienne. Le réseau d’amis qu’il a formé pendant cette période est ce qui a inspiré le film car il voulait réfléchir à la complexité des personnes qui traversent les frontières.

Limbo stars Amir El-Masry (Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker), Vikash Bhai (L’étranger), Ola Orebiyi (Cerise), Kwabena Ansah (Enterprice), Sidse Babett Knudsen (Westworld) et Kais Nashif (Tel Aviv en feu). Tandis qu’Irune Gurtubai et Angus Lamont produisent le long métrage.

