Exclusif : L’objectif est d’apporter le meilleur des technologies de drones en Inde, déclare Pankaj Akula, Paras Aerospace

Pankaj Akula, PDG, Paras Aerospace

Les forces armées indiennes ont commencé à se procurer des véhicules aériens sans pilote pouvant être utilisés comme drones suicides et équipés de capacités de précision aérienne à tir direct. Les drones de qualité militaire ne sont pas uniquement destinés à la surveillance, ils sont également capables de s’écraser sur la cible avec des explosifs. Plusieurs entreprises indiennes forment des coentreprises avec des entreprises israéliennes pour fabriquer les drones localement en Inde. Récemment, Paras Aerospace, basée à NCR, s’est associée à quelques fabricants de drones en Israël, en Lettonie et en Italie.

Pankaj Akula, PDG de Paras Aerospace, partage des détails avec Huma Siddiqui sur les liens de l’entreprise avec d’autres pays et entreprises et plus sur le marché des drones en Inde.

Voici des extraits :

Qu’est-ce que Paras Aerospace et son rôle dans le secteur spatial ?

Paras Aerospace est une filiale de Paras Defence and Space Technologies Limited. Nous offrons une large gamme de développement, d’intégration, de fabrication et de certification de systèmes UAV. Les principaux secteurs verticaux de l’entreprise comprennent les drones militaires, les drones industriels, le développement de charges utiles indigènes et le développement d’algorithmes. Paras Aerospace est une entreprise de fabrication principalement axée sur le développement de la technologie aérospatiale liée aux drones.

Jalons de l’entreprise et pourquoi des liens avec Israël ?

L’objectif de l’entreprise est de faire en Inde tout en faisant pour le monde. La raison du partenariat repose sur deux raisons : De très bonnes relations bilatérales entre l’Inde et Israël ; et Israël produit des drones depuis 1980 pour diverses applications et possède un solide héritage dans ce domaine des véhicules aériens sans pilote. Les partenariats permettraient d’utiliser des solutions de pointe pour divers cas d’utilisation de l’industrie.

L’Inde elle-même compte plusieurs spécialistes et start-ups des drones. Quel est exactement l’avantage d’un partenariat avec diverses sociétés d’Israël et d’autres pays ?

Paras Aerospace a des partenariats avec des entreprises d’Israël, de Lettonie et d’Italie. Une solution de drone pour tout cas d’utilisation comprend les secteurs verticaux suivants : UAV, capteur, logiciel de planification de mission, logiciel UTM et algorithmes. Paras Aerospace vise à apporter le meilleur des technologies de drones en Inde pour fournir des solutions optimales à tous les secteurs verticaux.

Marché des drones en Inde – informations clés du point de vue de l’entreprise.

Le marché indien des drones a reçu une reconnaissance considérable de la part du gouvernement grâce à la mise à jour des règles de drones 2021. Nos partenariats/produits visent à leur ajouter de la valeur, par exemple les drones, les parachutes de drones, les capteurs et l’UTM universel. Les avantages sont nationaux et ne se limitent pas à Paras Aerospace, nous visons à apporter les meilleures technologies du monde entier à l’Inde.

Le partenariat avec ParaZero Israel : en quoi cela est-il bénéfique pour l’Inde et l’establishment militaire ?

La sécurité des drones dans l’espace aérien des drones et des personnes en dessous est d’une importance primordiale, il existe de nombreux véhicules sans pilote disponibles dans le pays, qui devraient se développer davantage dans les temps à venir. Les systèmes de ParaZero proposent des parachutes de drones certifiés pour assurer la sécurité du drone et des tiers situés sous les drones. Les systèmes sont conformes aux normes ASTM pour les parachutes de sécurité sur drones.

Régime PLI pour les drones — qu’est-ce que cela signifie ?

Le PLI est un programme du gouvernement visant à fournir des incitations à la production de drones et de sous-systèmes de drones en provenance d’Inde. Ce programme motivera les entreprises indiennes de drones à démarrer la production en Inde et permettra la création d’emplois.

Avec quels autres pays/entreprises votre entreprise est-elle liée ?

Outre Israël, Paras Aerospace a noué des relations avec des entreprises lettones et italiennes. Fixar de Lettonie est le concepteur de drones à rotor angulaire uniques qui sont utiles pour des missions spécifiques dans des applications à faible densité d’air et pour avoir une longue endurance. Nurjana Technologies d’Italie fournit des capacités d’ingénierie et de développement de systèmes pour les applications en temps réel dans l’aérospatiale.

