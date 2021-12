Exclusif: l’opérateur du programme de prêt de 59 minutes de SIDBI pour financer les fintechs et explorer le microcrédit

Crédit et financement pour les MPME : les prêts PSB en ligne chercheraient également à rendre possible le décaissement de prêt de bout en bout en 59 minutes grâce à l’infrastructure technologique au lieu de la seule approbation de principe actuellement.

Crédit et financement pour les MPME : Online PSB Loans, qui gère le programme d’approbation de prêt de principe de 59 minutes de SIDBI pour les MPME, acquerrait des participations dans de nouvelles startups fintech pour tirer parti de leurs solutions technologiques afin d’améliorer les décaissements de crédit pour les petites entreprises. Les partenariats stratégiques avec les startups sont l’un des domaines que la société cherche à développer avec le nouvel investissement de Rs 50 crore de HDFC Holdings et TransUnion, a-t-il annoncé mardi. Cela permettrait également de déployer le capital vers l’embauche et la sensibilisation au programme par le biais du marketing et de l’image de marque. Online PSB Loans est la copropriété de la SIDBI et d’autres banques du secteur public.

« Nous sommes disposés à faire des investissements stratégiques dans de jeunes startups fintech et à participer à leur démarrage ou aux toutes premières étapes de la levée de capitaux. Nous recherchons des startups qui fournissent et gèrent des données telles que l’automatisation des dossiers de propriété, des contrats ou tout ce qui concerne l’ensemble de l’infrastructure de prêt. Cela les aiderait à accéder à différentes banques par notre intermédiaire, ce qui prendrait autrement beaucoup de temps pour y accéder », a déclaré Jinand Shah, co-fondateur et PDG de Online PSB Loans à Financial Express Online.

Le portail compte actuellement plus de 21 banques partenaires, dont SBI, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, etc. Il a permis le décaissement de 2,20 demandes de prêt lakh impliquant Rs 64 544 crore au 30 novembre 2021, selon les données de le ministère des MPME. Les startups Fintech auraient accès à des liens vers toutes les banques liées au portail.

« Par exemple, une startup peut devoir se rendre dans chaque banque pour convaincre de sa solution technologique, mais à travers nous, elle a juste besoin de nous convaincre et si nous la connectons à notre infrastructure, elle peut y accéder à partir d’une plate-forme, tandis que les banques peuvent également en tirer parti. le portail pour se connecter avec ces startups », a déclaré Shah. L’investissement pourrait également être réalisé conjointement avec HDFC et TransUnion.

« La numérisation du processus de prêt améliorera l’expérience client et contribuera à des économies de temps et d’argent considérables. Il s’agit du moyen privilégié d’octroi de crédit aux clients, comme l’a été notre expérience, car plus de 89 % des nouvelles demandes de prêt immobilier sont reçues via des canaux numériques », a déclaré Renu Sud Karnad, directeur général de HDFC Ltd sur l’investissement dans les prêts PSB en ligne.

La société envisagerait également de rendre possible le décaissement du prêt de bout en bout – de la demande au montant crédité sur le compte bancaire de l’emprunteur – en 59 minutes via l’infrastructure technologique au lieu de la seule approbation de principe actuellement. Cela signifie : « Sans se rendre dans une agence bancaire, un emprunteur peut obtenir un décaissement en 59 minutes. Dans certains segments, les banques ont déjà commencé à le faire individuellement. C’est notre objectif pour les six prochains mois », a ajouté Shah.

Un autre domaine que la plate-forme de SIDBI explore à travers le nouveau cycle de financement est le microcrédit. Online PSB Loans travaille avec SIDBI sur un projet où des micro-unités telles que les vendeurs ambulants seraient en mesure d’obtenir des prêts sachets ou des prêts basés sur des flux de trésorerie d’un montant compris entre 1 000 et 10 000 Rs. Lancé en novembre 2018 par le Premier ministre Narendra Modi, le programme de prêt de 59 minutes fournirait une approbation de principe aux demandes de prêt à terme ou de prêt de fonds de roulement de Rs 1 crore à Rs 5 crore même si l’approbation ne garantit pas décaissement du crédit.

