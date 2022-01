Exclusif : l’organisme des MPME, CIMSME, lance un portail permettant aux MPME de signaler les défauts de paiement des acheteurs pvt et gouvernementaux

Facilité de faire des affaires pour les MPME : au 11 janvier 2022, 333 utilisateurs s’étaient inscrits sur le portail, dont 123 ont signalé un défaut de Rs 54,1 crore – Rs 52,5 crore contre des entités privées, Rs 1,4 crore contre des unités du secteur public et Rs 7,20 lakh contre les ministères.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’organe représentatif des MPME, la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME), qui représente plus d’un million de MPME dans le pays, a lancé un portail en ligne permettant aux entreprises de signaler les défauts de paiement de leurs acheteurs privés ou gouvernementaux après le délai stipulé de 45 jours. à compter de la date de génération de la facture. La nouvelle plate-forme No Defaulters, lancée la semaine dernière, permet aux MPME de signaler les problèmes de retard de paiement, de vérifier les défauts de paiement et le montant en attente contre eux à d’autres MPME avant d’accepter de nouvelles commandes. Sur la base des pièces justificatives liées aux défauts commis par les acheteurs, la plateforme les contacte pour le règlement du paiement dans le délai convenu avant de les répertorier comme défaillants sur la plateforme, ce qui aurait probablement un impact sur leurs futurs achats auprès de la communauté des MPME.

« Dans les jours à venir, nous souhaitons également nous positionner en tant que système pour évaluer les acheteurs de MPME en fonction de leur comportement de paiement. Cela devrait être considéré comme l’équivalent Cibil de la déclaration des défauts opérationnels par les MPME, qui peut également aider les banques à faire preuve de diligence raisonnable avant de prêter à leurs acheteurs. Sur la base du bon de commande, de la facture et d’un relevé comptable agréé, nous essayons de vérifier le défaut en 24 heures », a déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, fondateur et PDG de No Defaulters et président de CIMSME.

Contrairement au portail de surveillance des paiements différés du gouvernement MSME Samadhaan, qui n’indique pas le montant en attente par les acheteurs respectifs, No Defaulters rend également publics les détails du montant ainsi que le nom de l’entité privée ou publique et les demandes déposées contre eux. « Le gouvernement n’a jamais promu son portail comme un outil de diligence raisonnable », a déclaré Gupta.

Cependant, pour que les acheteurs craignent d’être répertoriés comme défaillants en public, afin de permettre un paiement rapide de leur part aux MPME, la plate-forme devrait atteindre une taille importante. Actuellement, les MPME peuvent déposer des valeurs par défaut sur le portail sans aucun frais jusqu’au 31 janvier 2022.

« En tant que petit portail, il n’y aura pas beaucoup d’impact sur les acheteurs à partir de maintenant. Cela prendra un certain temps mais vu la façon dont cela a grandi en une semaine sans aucune publicité, puis peut-être dans six mois, cela devrait devenir une plate-forme dont les acheteurs doivent se méfier. Nous consulterions ensuite les banquiers pour vérifier notre plate-forme avant d’accorder des prêts aux acheteurs, tout comme ils vérifient Cibil en tant que plate-forme de diligence raisonnable. Nous facturerons un montant très minime de Rs 400-500 par an pour le dépôt des défauts », a déclaré Gupta.

Au 11 janvier 2022, 333 utilisateurs s’étaient inscrits sur le portail, dont 123 ont signalé un défaut de Rs 54,1 crore – Rs 52,5 crore contre des entités privées, Rs 1,4 crore contre des unités du secteur public et Rs 7,20 lakh contre des ministères. Le montant réglé en une semaine était de Rs 8,4 crore. Le portail s’attend à ce qu’au moins Rs 500 crore du montant par défaut soient signalés d’ici février. Bien qu’actuellement, il ne regarde pas les bénéfices, mais dans un an, s’il atteint le niveau des MPME Samadhaan, Gupta envisagerait des business angels comme fournir des services juridiques, entre autres. Aucun défaillant est actuellement autofinancé.

« Si les MPME ont peur de signaler des défauts de paiement en pensant qu’elles perdraient leurs acheteurs, elles devraient finalement décider où tracer la ligne dans le maintien de la relation qui se fait au détriment des retards de paiement. Nous avons reçu une bonne réponse des défaillants qui ont accepté et assuré de payer très bientôt. Nous ne pouvons pas promettre une reprise pour chaque MPME, mais nous voulons les soutenir car la crise du fonds de roulement a été une crise majeure pour eux », a ajouté Gupta.

Le nombre total de demandes de paiement différé déposées par les micro et petites entreprises sur le portail MPME Samadhaan avait franchi la barre du lakh et s’élevait à 1 100 337 mardi soir, impliquant 26 228 crores de roupies depuis le lancement du portail par le gouvernement le 30 octobre 2017. .

