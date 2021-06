Exclusif: maintenant dansons – les clubs rouvriront sans tests Covid ni passeports

Michael Gove, le ministre du Cabinet à la tête d’un examen, pense que cela imposerait « trop de tracas » au public et aux entreprises d’exiger des tests pour une soirée dansante. Une source gouvernementale a déclaré: “Nous sommes de plus en plus convaincus que les gens sont protégés et le plan est de tout rouvrir, sans exception.”

Le verdict a été salué comme une « aubaine » par les dirigeants du secteur de la nuit, qui représente une valeur ajoutée estimée à 40 milliards de livres sterling pour l’économie londonienne. Simon Thomas, directeur général de l’Hippodrome Casino de Leicester Square, a déclaré : « Ce serait une aubaine pour l’économie nocturne afin que nous puissions relancer le centre de Londres auprès d’un public mondial. Il est temps de continuer à vivre et de vivre avec ce virus comme nous avons déjà vécu avec d’autres. »

Cela fait suite au succès du programme de vaccination à rompre le lien entre les cas et les décès, et des programmes pilotes, dont un dans une boîte de nuit, qui n’ont montré “aucune épidémie substantielle” et un respect strict des mesures d’atténuation.

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, a déclaré que les petites boîtes de nuit en particulier perdraient des échanges au profit des pubs et des restaurants si elles étaient sélectionnées pour des tests obligatoires. “Si vous êtes dans un pub londonien tard le soir et que vous envisagez d’aller au club du coin, il y a de fortes chances que le fait de passer un test vous fasse vous demander si vous devez vous en soucier”, a-t-il déclaré.

Dans les développements ultérieurs alors que le pays se dirige vers l’étape 4 de la feuille de route pour sortir du verrouillage :

• Les passeports vaccinaux, officiellement appelés certificats de statut Covid, ne seront pas obligatoires pour les festivals et événements sportifs cet été, bien que des organisateurs comme la Premier League puissent choisir de les adopter.

• Les Britanniques qui se rendent à l’étranger peuvent utiliser l’application NHS comme passeport vaccinal. Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, envisagerait d’intégrer l’application britannique au système de laissez-passer vert de l’UE.

• Les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin n’auront peut-être plus à s’isoler pendant 10 jours après un contact étroit avec un porteur de Covid. Dans le cadre des plans envisagés, ils subiraient un test d’écoulement latéral quotidien pendant 10 jours et seraient autorisés à sortir s’ils étaient négatifs.

Les ministres gardent ouverte la possibilité de tests ou de passeports vaccinaux pour l’accueil et les divertissements à l’intérieur cet hiver, mais seulement si une vague d’infections menace les ouvertures de Noël.

Les députés conservateurs font pression sur le gouvernement pour qu’il abandonne les passeports. Mark Harper, président du Covid Recovery Group of MPs, a déclaré au Standard : « Avec autant de personnes bénéficiant d’une protection contre les vaccins, la justification de la certification du statut Covid est incroyablement faible. » Des tests peuvent encore être demandés par certains organisateurs de rassemblements de masse, tels que des festivals plus importants et des rencontres sportives. Certains pensent que les tests et les passeports pourraient renforcer la confiance des consommateurs dans les achats de gros billets.

Hier, au Cabinet, Boris Johnson s’est déclaré “de plus en plus confiant” quant à la réouverture en toute sécurité. Même une décision controversée du secrétaire à la Culture Oliver Dowden de protéger l’hébergement à Londres des matchs de l’Euro 2020 en permettant à des milliers de VIP du football d’éviter la quarantaine semble avoir porté ses fruits après le succès de l’équipe d’Angleterre.

Une décision formelle sur les clubs est attendue d’ici le 12 juillet, une semaine avant la date de fin des restrictions. Mais en signe de confiance, les recherches du gouvernement sur la sécurité de Covid et le comportement des foules se sont déplacées des petites salles aux grands rassemblements, y compris Wimbledon et la finale de l’Euro.

Les résultats de la première vague de recherche, révélés exclusivement dans le Standard le mois dernier, n’ont trouvé que 28 infections parmi 58 000 participants.

Un rapport soutenu par 40 députés en février a déclaré que des centaines de discothèques et de salles de concert de Londres pourraient devenir sombres pour de bon sans aide urgente pour survivre à la pandémie, qui a forcé la plupart à rester fermées pendant 15 mois.