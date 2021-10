EXCLUSIF: Matt Hancock explique pourquoi le poste à l’ONU a été retiré quelques jours seulement après que le député l’ait pris | Politique | Nouvelles

Le député de West Suffolk avait accepté une invitation à devenir le représentant spécial de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique sur l’innovation financière et le changement climatique.

La nomination à la une des journaux était un retour pour l’homme de 43 ans qui a démissionné en juin après la publication d’images de lui enfreignant les règles de distanciation sociale en embrassant un collègue.

Cependant, il a depuis appris que les députés en exercice n’ont pas le droit d’occuper le poste de l’ONU. Selon des sources, il a reçu des excuses pour la confusion.

M. Hancock a déclaré : « J’ai été honoré d’être approché par l’ONU et nommé représentant spécial auprès de la Commission économique pour l’Afrique, pour aider à faire avancer un programme de renforcement des marchés et d’investissement en Afrique.

« L’ONU m’a écrit pour m’expliquer qu’une règle technique de l’ONU a par la suite été mise au jour qui stipule que les députés en exercice ne peuvent pas être également des représentants spéciaux de l’ONU. Étant donné que je m’engage à continuer à servir en tant que député de West Suffolk, cela signifie que je ne peux pas occuper le poste.

« Je suis impatient de soutenir la CEA de l’ONU dans sa mission de toutes les manières possibles dans mon rôle parlementaire. »

L’annonce de M. Hancock la semaine dernière qu’il avait remporté le poste non rémunéré a déclenché des messages publics de félicitations de hauts ministres, y compris son successeur en tant que secrétaire à la Santé Sajid Javid, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, le secrétaire au nivellement par le haut Michael Gove, la secrétaire à la Culture Nadine Dorries et le ministre des Affaires étrangères James intelligemment.

Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la CEA, avait salué le « leadership mondial, la portée du plaidoyer et la compréhension approfondie des processus gouvernementaux » de M. Hancock et avait salué son « succès dans la réponse du Royaume-Uni à la pandémie de Covid-19 et l’accélération des vaccins. ”.

Cependant, la nomination avait été condamnée par des personnalités telles que le Dr Ayoade Alakija, coprésident de l’Alliance pour la livraison de vaccins en Afrique de l’Union africaine, qui a qualifié cette décision de « sourd de ton » et de « définition d’une gueule de bois coloniale ».

Vendredi, le site Internet PassBlue, qui scrute l’ONU, a cité le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, déclarant : « La nomination de M. Hancock par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique n’est pas suivie d’effet. L’ECA l’a informé de l’affaire.

Réagissant à l’annonce selon laquelle M. Hancock n’assumera pas ce rôle, Nick Dearden, directeur de Global Justice Now, a déclaré : « Si Matt Hancock veut aider les pays africains à se remettre de la pandémie, il devrait faire pression sur le Premier ministre pour qu’il soutienne une dérogation au brevet. sur les vaccins Covid-19. S’il l’avait fait lorsqu’il était au gouvernement, des dizaines de millions de personnes supplémentaires auraient déjà pu être vaccinées.

« La dernière chose dont le continent africain a besoin, c’est d’un politicien britannique raté. Ce n’est pas le 19ème siècle.