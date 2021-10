Exclusif: Mobile Smash Hit ‘Retro Bowl’ amènera le football américain à changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le Switch eShop propose une gamme décente de jeux de sport, y compris des options variées pour les amateurs de NFL / football américain. Un autre qui vise une sortie au premier trimestre 2022 est Bol rétro de New Star Games, qui cherchera à poursuivre sur sa lancée exceptionnelle sur mobile pour les plates-formes iOS et Android.

Au moment de la rédaction de cet article, c’est le numéro un des jeux gratuits sur iOS aux États-Unis, par exemple, avec un succès viral auprès des jeunes joueurs et sur TikTok en particulier. Il s’inspire de Bol Tecmo et mélange une quantité surprenante de profondeur de gestion aux côtés des matchs; vous essayez tous les deux de développer votre franchise en tant que directeur général / entraîneur et jouez aux jeux.

Images : Nouveaux jeux d'étoiles

Retro Bowl est le jeu parfait pour que le quarterback en fauteuil prouve enfin un point. Présenté dans un style rétro glorieux, le jeu a une gestion simple de la liste, y compris l’embauche, le licenciement et la formation des joueurs, les fonctions de presse et la gestion des ego fragiles, tandis que sur le terrain, vous pouvez prendre les devants et prendre le contrôle direct des joueurs dans la clé. moments offensifs du jeu. Le joueur prend le contrôle d’une équipe et a pour objectif ultime de remporter le « Retro Bowl » et la satisfaction de former une équipe qui bat le monde.

New Star Games a confirmé qu’il s’agirait d’un titre « premium » sur Switch et estime que le système de Nintendo sera une plate-forme idéale. Simon Read, le créateur du jeu et propriétaire du studio, a partagé les commentaires suivants avec nous.

Nous sommes très heureux de voir une version Switch de Retro Bowl. La NES abritait bien sûr le légendaire Tecmo Bowl, dont Retro Bowl s’est inspiré, donc la Switch serait la plate-forme parfaite pour que notre jeu fasse ses débuts sur console.

Bien sûr, si vous voulez voir en quoi consiste le jeu en attendant, vous pouvez le tester sur mobile, ou vous pouvez essayer la version officielle du navigateur sur Poki.

Dites-nous ce que vous pensez de Retro Bowl dans les commentaires ; pensez-vous que ce sera un bon choix pour Switch?