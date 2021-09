Exclusif : Nickelodeon All-Star Brawl – Nigel Thornberry Move Set Showcase

in

Le lancement de Nickelodeon All-Star Brawl est dans une semaine. Venez le 5 octobre, les fans des séries Nickelodeon telles que Bob l’éponge, tortues Ninja, La maison bruyante, Razmoket, Salut Arnold !, Ren et Stimpy et bien d’autres pourront se débarrasser d’eux dans un jeu libre de style Smash Bros., et aujourd’hui, Nintendo Life a un premier aperçu exclusif de l’un des combattants : Nigel de Les épines sauvages.

La vidéo de présentation hébergée par le développeur ci-dessus vous donne une bonne idée des capacités animales et des mouvements écrasants d’un Nigel Archibald Thornberry, amoureux des animaux, pilote moustachu et patriarche au talent nasal du clan Thornberry. Ci-dessous, nous avons son ensemble complet de mouvements décomposés dans un tableau pratique :

Image : Nickelodeon / GameMill

Vous souhaitez en savoir plus sur les autres personnages du jeu ? Rendez-vous sur la page Youtube officielle pour d’autres vitrines de personnages.

Nickelodeon All-Star Brawl arrive sur Switch et sur d’autres plateformes le 5 octobre. Faites-vous des projets pour Nigel ? Faites-nous savoir ci-dessous lequel des personnages que vous estimez a les compétences pour payer les factures.