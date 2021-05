Exclusif: Non, les tomodensitogrammes n’ont pas remplacé la RT-PCR pour détecter Covid! Voici ce que disent les meilleurs experts

Les tests RT-PCR continuent d’être l’étalon-or, mais il peut y avoir des cas où il peut y avoir un faux négatif, mais le clinicien est clairement en mesure d’identifier les symptômes et les signes. (Fichier photo)

Rahul Sharma (nom changé sur demande) est un ingénieur logiciel dans la trentaine. Le mois dernier en avril, Sharma a commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux. Sans perdre de temps, la famille a décidé de passer des tests antigéniques rapides, qui ont donné des résultats négatifs. Les symptômes ont persisté et il a été conseillé à Sharma de passer le test RT-PCR. Considéré comme le test de référence pour la détection des coronavirus, le test RT-PCR a également montré que Sharma n’avait aucun type d’infection virale. La situation s’est détériorée et la famille a consulté un autre médecin, qui a à son tour demandé à Sharmas de subir une radiographie pulmonaire et un HRCT. Après un dilemme d’une semaine, la famille a finalement obtenu une confirmation de l’infection à Covid-19. Récupérant à la maison après une brève hospitalisation, Sharma est maintenant convaincue que c’est le CT-SCAN qui lui a sauvé la vie. «On ne peut plus faire confiance à la RT-PCR», dit Sharma.

Pourquoi cette poussée pour les tomodensitogrammes?

Rahul Sharma n’est pas seul. De plus en plus de personnes se tournent vers les tomodensitogrammes HRCT ou haute résolution pour comprendre l’étendue de l’infection. Une jeune professionnelle des relations publiques d’une vingtaine d’années a décidé de passer un scanner car elle estimait que cela lui donnait amplement le temps de comprendre le degré d’infection avant que la situation ne s’aggrave. Les plus jeunes dans la vingtaine et la trentaine optent pour le HRCT même s’ils ont une infection bénigne. La plupart estiment que la tomodensitométrie aide à connaître l’état des poumons avant de commencer à manquer d’air.

Prenons l’exemple du cas de Jyoti Kumar. Kumar n’a même pas attendu la RT-PCR lorsque son père a montré des symptômes de type Covid. Elle dit qu’elle a tout de suite eu recours à la tomodensitométrie sur le tiers des symptômes remarquables. Beaucoup disent qu’on leur conseille de passer une tomodensitométrie après que les médicaments habituels ne contribuent pas à améliorer les symptômes. Cependant, lorsqu’ils ont été contactés par FE Online, les médecins ont refusé de commenter. Mais la tendance sur les réseaux sociaux Covid SOS montre également que de plus en plus de personnes mentionnent leur “ score CT ” tout en demandant de l’aide.

Malgré la prudence, le débat se poursuit

La tomodensitométrie est non seulement un test financièrement très coûteux, mais elle draine également un individu physiquement. La tendance devient un casse-tête pour les experts de la santé. Lundi, lors de la mise à jour de routine sur la pandémie, le chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a spécifiquement abordé ce problème en disant que les personnes présentant des symptômes bénins doivent s’abstenir de scanner. Il a dit que chaque scan haute résolution équivaut à 300 rayons X. Il a également ajouté que cela expose le patient à un niveau élevé de radiations, ce qui peut également augmenter le risque de cancer! Malgré cet avertissement désastreux du Dr Guelria, le débat CT scan vs RT-PCR se poursuit.

Les symptômes du patient, et non les scans, comptent

Afin d’obtenir un avis d’expert sur les options qui s’offrent aux patients et la bonne voie à suivre pour le traitement, Financial Express Online a contacté le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a déclaré: «Ce n’est pas tellement sur le type de test mais plus sur le traitement du patient. Dans des moments comme celui-ci, s’il y a pénurie de tests, les médecins seraient bien avisés d’utiliser une approche syndromique pour traiter le patient. Elle a également précisé qu’il fallait comprendre que dans le monde médical, jusqu’à présent, il n’y a pas de règle absolue selon laquelle les tomodensitogrammes doivent absolument être effectués. «En fait, une radiographie pulmonaire ordinaire pourrait fournir suffisamment d’informations.»

Et si on disait aux patients que les tests RT-PCR ne sont pas en mesure d’identifier les variantes, le scientifique vétéran, qui était l’ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) dit, «il est faux de dire que RT- Les tests PCR ne sont pas en mesure d’identifier les variantes. Les tests RT-PCR continuent d’être l’étalon-or, mais il peut y avoir des cas où il peut y avoir un faux négatif, mais le clinicien est clairement en mesure d’identifier les symptômes et les signes. Dans de tels cas, les médecins peuvent arriver au diagnostic sur des bases cliniques et radiologiques à l’aide d’une simple radiographie ou peut-être dans certains cas d’une tomodensitométrie. »

Elle nous rappelle «il est également important de se rappeler que si l’état clinique d’un patient est tel qu’il a besoin d’un traitement immédiat, le médecin n’attendra pas les rapports de test. Les tests rapides sont également utilisés dans les situations où la transmission virale est élevée. Même si la sensibilité des tests rapides est inférieure à celle de la RT-PCR, ils peuvent s’avérer très utiles dans certaines situations. Par exemple, lorsque des membres de la famille doivent être testés si un membre de la famille est malade, des tests rapides peuvent certainement être utilisés pour confirmer et obtenir le résultat en 30 minutes environ. »

Dans les cas graves où les niveaux d’oxygène chutent, la priorité serait la prise en charge du patient et la mise à disposition d’oxygène et à ce stade, les valeurs de la tomodensitométrie n’ajoutent pas grand-chose. L’état clinique et les niveaux de saturation en oxygène du patient, dit-elle, importent plus que les scores du scanner. Le message clé est qu’avec l’augmentation du nombre de cas de covid, ce sont les symptômes et les signes qui devraient guider la prise en charge et le covid serait le diagnostic initial jusqu’à preuve du contraire par un test rapide ou une radiographie.

Les données peuvent guider les actions futures

L’objectif maintenant, dit le Dr Swaminathan, devrait être de contenir la propagation du virus vers des endroits situés au-delà des points chauds et pour cela, idéalement, il est important d’examiner les données granulaires par district. Cela seul peut nous guider vers le chemin du virus et prendre des mesures pour rester en avance sur lui. Les données sur les tests effectués par district et les tests de positivité seront cruciales. «En plus des données sur la positivité des tests, la connaissance de la disponibilité des lits d’hôpital est essentielle et si ces taux augmentent et dépassent les niveaux gérables alors», dit le médecin, «des mesures de santé publique plus strictes peuvent être nécessaires.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.