EXCLUSIF : notre mission est l’étude la plus approfondie de la ceinture d’astéroïdes principale, selon la présidente de l’agence spatiale des Émirats arabes unis, Sarah Al Amiri

Mission spatiale des Émirats arabes unis : L’année dernière, les Émirats arabes unis ont lancé la sonde Hope vers Mars comme première mission d’exploration spatiale. L’objectif de la mission était d’établir les capacités croissantes des Émirats arabes unis dans le secteur spatial, tandis que scientifiquement, elle vise à étudier Mars pour comprendre si elle pourrait être habitable par l’homme dans le futur. Un peu plus d’un an après le lancement de la sonde Hope (Al-Amal), le pays a annoncé ses plans d’une nouvelle mission interplanétaire émirienne qui accélérerait les capacités d’ingénierie spatiale, de recherche scientifique et d’exploration d’Abou Dhabi. La mission « Beyond Mars », dont le lancement est prévu en 2028, explorerait la principale ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. « La deuxième mission d’exploration des EAU après la mission Emirates Mars est une mission d’exploration de la ceinture d’astéroïdes, avec un survol de Vénus. Il étudiera 7 astéroïdes avant d’atterrir sur le dernier », a déclaré Sarah Al Amiri, ministre des Technologies de pointe des Émirats arabes unis et présidente de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis à Bulbul Dhawan de Financial Express Online lors d’une interaction exclusive.

La mission effectuera un voyage de 3,6 milliards de kilomètres sur une période de cinq ans, période au cours de laquelle elle se rendra d’abord sur Vénus pour un survol tout en collectant des données importantes de la planète. Pendant ce temps, le vaisseau spatial serait soumis à des températures élevées lors de son approche solaire la plus proche de 109 millions de kilomètres, démontrant les capacités du vaisseau spatial émirati. La mission reviendrait ensuite sur Terre, où elle effectuerait une manœuvre d’assistance gravitationnelle pour gagner suffisamment de vitesse pour atteindre la ceinture d’astéroïdes principale au-delà de Mars. Dans la ceinture principale, il orbitera autour et étudiera six astéroïdes avant d’atteindre le septième astéroïde après la fin de la cinquième année. La mission atterrira sur le septième astéroïde puis passera une autre année à sa surface pour collecter des données et faire des observations.

Les Émirats arabes unis se sont beaucoup concentrés sur le développement de leur secteur spatial ces dernières années. Le ministre des Émirats arabes unis a expliqué comment la mission s’inscrirait dans cette vision. « L’objectif du secteur spatial des Émirats arabes unis est de développer des capacités scientifiques et technologiques et de commencer à avoir un impact direct sur l’économie. Cette nouvelle mission va développer les capacités du secteur privé et créer l’impact nécessaire au développement d’une industrie spatiale. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les entreprises et celles qui souhaitent s’ouvrir », a-t-elle déclaré.

Bien que la mission constituera une étape importante dans le développement du secteur spatial aux Émirats arabes unis, elle aura également des objectifs scientifiques à remplir. « Les objectifs scientifiques sont en cours d’élaboration ainsi que la sélection des instruments. Ils seront autour de la compréhension de la ceinture d’astéroïdes du point de vue qu’elle nous donne une meilleure compréhension du système solaire dans son ensemble et des origines de la formation des planètes. Nous considérons également la ceinture d’astéroïdes comme un mécanisme permettant de poursuivre l’exploration spatiale à l’avenir », a-t-elle expliqué.

Pour ceux qui se tiennent au courant des développements dans le secteur spatial, l’agence spatiale américaine NASA a également récemment lancé sa mission Lucy dans l’espace, qui étudiera huit astéroïdes. Alors, la mission Emirates est-elle similaire à Lucy ? Le ministre des Émirats arabes unis a déclaré: «Lucy Mission va étudier les chevaux de Troie. Les chevaux de Troie sont des astéroïdes situés dans l’orbite de Jupiter. Ils ont été attirés par la grande force gravitationnelle de Jupiter. Cette mission serait complémentaire à la mission des Émirats dans la ceinture d’astéroïdes, car elle étudierait différentes parties des différents types d’astéroïdes et nous fournirait une compréhension approfondie de cela. Notre mission sera considérée comme l’étude la plus approfondie de la ceinture principale d’astéroïdes. Ainsi, cela, en conjonction avec l’étude des chevaux de Troie plus proches de Jupiter, nous permettra de mieux comprendre au cours des 10 prochaines années les origines de notre système solaire.

Les astéroïdes ont-ils déjà été décidés ? « Cette information serait annoncée au cours du premier semestre de l’année prochaine. En fait, nous travaillons actuellement à l’identification en fonction de nos exigences scientifiques, comme les bons astéroïdes auxquels se rendre. Il existe également des limites en ce qui concerne la conception de l’engin spatial. Donc, tout cela se trouve actuellement dans l’espace commercial où nous déterminons les performances du vaisseau spatial tout en finalisant les objectifs scientifiques, comme la façon dont nous observerons les astéroïdes et quels sont les bons astéroïdes cibles pour pouvoir atteindre nos objectifs », a déclaré Sarah Al Amiri. .

Alors que les missions de retour d’échantillons s’accélèrent à travers le monde, la mission Emirates vers les astéroïdes n’atterrira que sur le septième astéroïde et ce ne sera pas une mission de retour d’échantillons, a confirmé le ministre.

La mission Emirates Mars a été la première mission d’exploration spatiale effectuée par ce pays du Moyen-Orient, et elle est toujours en cours et renvoie des données. Il est donc compréhensible que la mission sur Mars puisse aider à déterminer le résultat de la mission d’astéroïdes. « Nous avons beaucoup investi dans la conception du vaisseau spatial de la sonde Hope et nous utiliserons certains éléments de la conception de la sonde Hope, mais en y ajoutant, car cette mission est légèrement différente, notre système d’alimentation devrait changer parce que nous nous éloignons beaucoup plus du Soleil. Notre système de contrôle thermique qui prend en charge la durée de vie du vaisseau spatial doit également être modifié car nous nous rapprochons du Soleil que la sonde Hope, et c’est la même chose avec les communications. Parce que nous sommes plus éloignés de la Terre, nous devrons transformer le mécanisme de communication. Ensuite, il y a les opérations d’aspect, qui vont aussi changer parce que nous tournons autour du Soleil plutôt que de tourner autour des planètes. Il y a donc quelques changements, mais nous allons toujours nous appuyer sur une conception de base provenant de la sonde Hope », a-t-elle expliqué.

Nous avons également demandé une mise à jour sur la sonde Hope qui a atteint l’orbite de Mars en février de cette année. « La mission est sur l’orbite de Mars et la première série de données a été rendue publique. Toute personne du public, y compris les scientifiques, peut télécharger et utiliser ces données dans leurs propres recherches scientifiques. Le vaisseau spatial collecte en permanence des données car nous cartographions l’atmosphère de Mars et son système météorologique tout au long d’une année entière et également tout au long d’une journée. Nous attendons avec impatience les résultats scientifiques qui en sortiront. Nous avons obtenu deux observations intéressantes sur le dos de cette mission qui sont considérées comme nouvelles par nature. La première consiste à observer les discrètes aurores de Mars. C’était une surprise pour nous, mais cela permet une bonne compréhension. Il nous permettra de mieux comprendre l’atmosphère de Mars et ses interactions. L’autre aspect est de trouver des niveaux d’oxygène plus élevés que prévu dans la haute atmosphère de Mars. Encore une fois, c’est quelque chose que nous continuerons à comprendre car c’est différent des théories actuellement en place », a expliqué le ministre des Technologies avancées des Émirats arabes unis.

Ceci, cependant, n’est que le début dans le secteur spatial pour les Émirats arabes unis, selon le pays. Le ministre a partagé avec nous quelques détails supplémentaires sur les différents développements sur lesquels les Émirats arabes unis travaillent pour faire avancer leur mission spatiale. « Absolument en plus du programme d’exploration dont je viens de parler, les Émirats arabes unis se concentrent assez largement sur l’industrie spatiale au cours des cinq prochaines années. Cela signifie que nous avons besoin d’investissements supplémentaires et d’un développement plus poussé des capacités et de l’attraction d’entreprises et du développement d’entreprises locales dans les produits et services d’observation de la Terre. L’autre aspect est aussi, et c’est par exemple, l’imagerie pour de meilleures pratiques agricoles pour le suivi du trait de côte, pour une meilleure planification urbaine et ainsi de suite, et puis un autre aspect sera un focus sur les communications. Ce sont donc des domaines que les Émirats arabes unis continueront d’examiner. Bien entendu, ces deux domaines stimulent la demande d’engins spatiaux et de systèmes et sous-systèmes d’engins spatiaux et, par conséquent, cela créera un formidable effet d’entraînement dans le développement de la technologie en termes d’électronique et en termes de matériel et de logiciels qui entrent dans le développement de satellites et les exploiter et les surveiller », a-t-elle déclaré.

Elle a également partagé où elle pense que l’avenir de l’exploration spatiale se trouve. « C’est assez vaste, plus il y a de pays qui se lancent dans l’exploration spatiale, mieux nous avons une compréhension du monde qui nous entoure, et il est important pour nous de comprendre le monde qui nous entoure non seulement pour les progrès technologiques qui ont toujours un des retombées dans notre vie quotidienne, mais aussi une meilleure compréhension scientifique de notre propre planète. Cela va continuer, donc la race humaine se dirige vers l’exploration de la Lune puis de Mars par les astronautes. Nous continuerons à voir ces engins spatiaux découvrir notre système solaire – les lunes de notre système solaire fournissent des découvertes intéressantes. Les lunes des plus grandes planètes, Saturne et Jupiter, offrent une meilleure compréhension de la vie et de la formation de la vie. Nous pensons également qu’il y aura une étude continue de planètes comme la nôtre, et Mars va être en jeu, et nous prévoyons quelques missions d’astéroïdes à venir pour mieux comprendre la ceinture d’astéroïdes, les astéroïdes proches de la Terre, ainsi que astéroïdes qui se trouvent autour d’autres planètes. Ensuite, nous verrons le télescope Charles Webb monter dans l’espace, étudier des galaxies et des systèmes lointains, ce qui nous permettra d’avoir une meilleure compréhension en tant que communauté scientifique mondiale.

Les Émirats arabes unis cherchent-ils à travailler avec les missions spatiales nationales d’autres pays ? « Sur le plan international, nous travaillons en étroite collaboration avec des pays du monde entier pour assurer l’utilisation continue et pacifique de l’espace extra-atmosphérique. Notre travail avec différentes agences spatiales comporte de nombreux éléments de sensibilisation pour garantir l’alignement en termes de programmes, d’objectifs et de développement. Surtout quand vous parlez d’exploration, il est très important d’être inclusif de ce point de vue parce que vous ne bénéficiez à aucune nation en particulier. C’est dans l’intérêt de notre compréhension et cela repousse les limites », a-t-elle expliqué.

