Exclusif : OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition arrive, et nous avons le prix

OnePlus est connu pour avoir créé certains des meilleurs téléphones en édition limitée de l’industrie ; le fabricant chinois s’est associé à Disney pour le OnePlus 5T Star Wars et le OnePlus 6 Avengers Edition, puis a changé de cap pour s’associer à McLaren en Formule 1 pour le OnePlus 6T McLaren et le OnePlus 7T Pro McLaren.

Pour 2021, la marque s’appuie sur une autre franchise bien-aimée pour une variante en édition limitée du Nord 2. OnePlus s’associe à Bandai Namco pour présenter l’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN, qui est l’un de ses efforts les plus ambitieux à ce jour.

L’édition Nord 2 x PAC-MAN devrait être lancée bientôt, et avant ses débuts, j’ai eu une interaction par e-mail avec Oliver Zhang – qui supervise le portefeuille de produits de OnePlus – pour parler de ce que l’entreprise fait pour différencier le modèle en édition limitée. Zhang a noté que les produits en édition spéciale de OnePlus doivent être performants dans deux domaines : ils doivent répondre à « l’expérience signature rapide et fluide » pour laquelle la société est connue, et le produit doit être « rafraîchissant, excitant et mémorable ».

Le Nord 2 PAC-MAN Edition est le premier téléphone OnePlus avec une interface utilisateur « gamifiée ».

Avec l’édition Nord 2 x PAC-MAN, OnePlus cherche à atteindre ces deux objectifs. Bien que tous les produits en édition limitée de OnePlus aient un design remarquable et des fonctionnalités logicielles exclusives, il est clair que la variante PAC-MAN a fait l’objet de beaucoup d’attention. D’une part, Zhang dit qu’il s’agit du premier téléphone OnePlus à proposer une interface utilisateur « gamifiée ».

« OnePlus a profondément personnalisé le matériel et les logiciels de l’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN, en lui insufflant le plaisir et le divertissement sans fin du jeu d’arcade classique PAC-MAN. L’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN est le premier téléphone OnePlus avec une expérience utilisateur ludique à la base. Nous espérons que les utilisateurs seront aussi enthousiastes à l’idée de se plonger dans ce téléphone qu’ils l’étaient lorsqu’ils ont joué à PAC-MAN pour la première fois », a déclaré Zhang.

Source : OnePlus

Cette personnalisation logicielle comprend des icônes OxygenOS personnalisées basées sur des jeux vidéo rétro, des fonds d’écran et des animations statiques et dynamiques uniques, le jeu PAC-MAN 256 préinstallé, un filtre de caméra unique et bien plus encore. « L’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN fait passer la personnalisation logicielle au niveau supérieur avec des icônes OxygenOS réinventées inspirées des jeux vidéo lo-fi, des fonds d’écran statiques et dynamiques personnalisés, ainsi que des animations personnalisées et même un filtre de caméra personnalisé », note Zhang.

« En outre, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est également livré avec PAC-MAN 256 préinstallé et une multitude de défis intégrés au logiciel système qui, une fois terminé, déverrouillent une gamme de contenus exclusifs PAC-MAN. Enfin, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est livré avec sa propre histoire illustrant le voyage de PAC-MAN dans l’univers OnePlus. »

Ce n’est pas seulement le logiciel où OnePlus différencie le Nord 2 x PAC-MAN Edition. Le téléphone arbore un design unique avec un « double film couleur, matériau et finition (CMF) » qui intègre des éléments PAC-MAN dans le corps, conduisant à un dos phosphorescent qui décrit le labyrinthe PAC-MAN dans néon.

Le téléphone a un dos qui brille dans le noir qui révèle le labyrinthe classique de PAC-MAN.

« Nous avons associé le style de conception unique de OnePlus aux éléments PAC-MAN du chef-d’œuvre d’arcade pour produire une coque arrière à la fois élégante et divertissante. Éteignez les lumières et tout l’arrière de l’appareil brille dans le noir, révélant le classique , le labyrinthe nostalgique de PAC-MAN en néon avec des éléments OnePlus Nord », a déclaré Zhang.

Comme c’est souvent le cas avec les produits en édition limitée de OnePlus, vous trouverez des œufs de Pâques cachés dans toute l’interface, et Zhang a déclaré qu’il s’agissait d’un effort de collaboration entre les équipes logicielles de OnePlus en Chine et en Inde pour fournir la personnalisation du logiciel. OnePlus HQ a travaillé sur les icônes, les arrière-plans et les animations personnalisés, et l’unité logicielle indienne a fourni les défis cachés et les œufs de Pâques.

Quant au matériel lui-même, le Nord 2 x PAC-MAN Edition devrait avoir les mêmes entrailles que le modèle standard, et c’est une bonne chose ; vous obtenez un panneau AMOLED 120 Hz, l’excellent chipset Dimensity 1200 de MediaTek, un objectif 50MP à l’arrière qui prend de bonnes photos et une autonomie d’une journée avec une charge rapide de 65 W.

De toute évidence, le téléphone a beaucoup à offrir, et il y a également de bonnes nouvelles sur le front des prix. L’édition Nord 2 × PAC-MAN sera vendue dans une seule variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et elle fera ses débuts à 37 999 (512 $) en Inde, 499 £ au Royaume-Uni (673 $) et 529 € ( 612 $) en Europe. Pour le contexte, le Nord 2 standard de 12 Go/256 Go coûte 34 999 / 469 £ / 499 €, vous ne payez donc qu’un léger supplément pour mettre la main sur la version PAC-MAN.

Les précédents téléphones en édition limitée de OnePlus étaient également accessibles, il est donc bon de voir que cette caractéristique particulière n’a pas changé. En tant que fan de PAC-MAN, je suis très intéressé de voir comment le produit final résiste, et j’aurai plus à partager sur ce front dans les prochains jours.