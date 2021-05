Exclusif: OYO convertit JV avec SB Topaz de SoftBank en filiale pour simplifier la structure de l’entreprise

OYO travaille actuellement avec plus de 1 lakh de petits entrepreneurs dans les hôtels et les entreprises à domicile, 99% de ses hôtels et maisons suivant un modèle de partage des revenus. (Bloomberg / Fichier)

Oravel Stays Private Limited, qui possède la licorne d’hospitalité OYO, a converti sa coentreprise avec l’entité enregistrée aux îles Caïmans de SoftBank SB Topaz (Cayman) Limited – Mypreferred Transformation and Hospitality Private Limited – en sa filiale en acquérant leur participation, selon des sources au courant du développement a déclaré à Financial Express Online. Dans le cadre de cette décision, Hiroki Kimoto et Saurabh Jalan de SB Topaz (Cayman) Limited ont présenté leur démission en tant qu’administrateurs de Mypreferred Transformation and Hospitality Private Limited, selon le dépôt réglementaire. L’avocat général d’OYO, Rakesh Prusti, et le directeur commercial mondial Anuj Tejpal continueront à occuper leur poste de directeurs de Mypreferred Transformation and Hospitality.

Cette décision intervient après que OYO a converti sa coentreprise avec SB Topaz (Cayman) Limited en une filiale d’OYO, ont ajouté des sources alors même que la société cherche à simplifier sa structure d’entreprise et sa gouvernance. Selon des dépôts réglementaires antérieurs en septembre 2019, OYO avait mis en place deux JV avec SB Topaz – Mountainia Developers and Hospitality Pvt Ltd et MyPreferred Transformation and Hospitality Pvt Ltd. pour les travaux de réparation et de rénovation des hôtels OYO en Inde et en Asie du Sud.

Même si la société a été confrontée à des défis de croissance, le secteur de l’hôtellerie ayant été le plus touché par la pandémie, elle avait annoncé de multiples changements dans son leadership mondial en janvier de cette année. OYO avait nommé Ankit Mathuria en tant que nouveau Chief Technology Officer, Gautam Swaroop pour diriger en tant que PDG d’OYO International. La société avait promu ses multiples talents C-suite pour les affaires mondiales, tels que le directeur du développement commercial Ayush Mathur pour devenir directeur de l’approvisionnement mondial. Le COO mondial Abhinav Sinha a également été nommé directeur des produits par intérim, tandis que le directeur de la croissance, Kavikrut, devait conjointement diriger les communications mondiales.

Dans un e-mail interne adressé aux employés en mars de cette année, le fondateur et PDG du groupe OYO, Ritesh Agarwal, avait déclaré que l’entreprise affichait désormais un EBITDA positif et que ses bénéfices bruts dans le monde, depuis janvier 2021, avaient atteint le niveau pré-COVID. “Nous voyons des signes de reprise en Inde, en Europe et en Asie du Sud-Est”, avait déclaré Agarwal dans l’e-mail. Il a noté que la société a été recatégorisée en trois zones géographiques dont OYO INSEA couvrant l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines; OYO Europe et OYO International couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, etc. OYO travaille actuellement avec plus de 1 lakh de petits entrepreneurs dans les hôtels et les entreprises à domicile avec 99% de ses hôtels et maisons suivant un modèle de partage des revenus où les dépenses en capital sont supportées par les propriétaires et les exploitants eux-mêmes.

