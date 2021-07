Exclusif : Pas de vaccination contre le Covid-19 à Mumbai jusqu’à dimanche ; Le trajet reprendra à partir de lundi, selon BMC

in

En raison d’une grave pénurie de vaccins, les centres de vaccination de la ville de Mumbai resteront fermés pendant le week-end et la campagne de vaccination ne reprendra qu’à partir de lundi, a déclaré un haut responsable de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) au Financial Express Online. Le responsable a déclaré que la pénurie persistante de vaccins dans la ville avait contraint les autorités à maintenir les centres de vaccination fermés vendredi et qu’en l’absence de toute fourniture de vaccins prévue pour le week-end, les cabines de vaccination ne reprendront la route qu’à partir de lundi.

C’est la deuxième fois au mois de juillet que la vaccination a dû être arrêtée dans la ville en raison d’un retard dans l’approvisionnement en vaccins. Les responsables de l’organisme civique ont souligné que la ville disposait d’une infrastructure de santé adéquate et d’une capacité pour administrer jusqu’à un lakh de doses par jour, mais que la ville n’administre que la moitié de sa capacité en raison d’une pénurie de vaccins.

Malgré les affirmations répétées du gouvernement central concernant l’approvisionnement en vaccins adéquats, plusieurs villes métropolitaines comme Mumbai, accablées par d’énormes populations, signalent une pénurie de vaccins et ont dû arrêter complètement la vaccination à plusieurs reprises. Il est à noter que la vaccination cumulative moyenne au cours des derniers jours a considérablement diminué à environ 40 lakhs par jour par rapport au pic de 60 lakhs par jour à la fin juin.

La campagne de vaccination avait pris un élan soutenu pendant quelques jours fin juin, mais l’élan s’est essoufflé depuis le début de ce mois. Outre la pénurie de vaccins signalée dans les grandes villes métropolitaines comme Bengaluru et Mumbai, des informations faisant état de centres de vaccination en rupture de stock ont ​​également commencé à provenir de l’arrière-pays du Bihar et de l’Uttar Pradesh ces derniers jours, a rapporté l’Indian Express.

