Exclusif: Phantom Breaker: Omnia Gameplay Footage présente le combat entre Itsuki et Ria

Il y aura beaucoup de grosses sorties l’année prochaine, mais la plus grosse de toutes pourrait être YOUR FIST dans SOMEONE’S FACE. Pas dans la vraie vie, s’il vous plaît – Nintendo Life ne tolère pas la violence sauf dans les jeux de combat – mais dans Phantom Breaker: Omnia, dont nous avons de belles images exclusives ici. Ou bien, là-haut. C’est au dessus de ce paragraphe.

Phantom Breaker: Omnia est un remake du jeu de combat animé en 2D original uniquement au Japon, Phantom Breaker, qui est sorti sur Xbox 360 et Playstation 3 en 2011. Il a été annoncé pour Switch l’année dernière, avec un tout nouveau dub anglais, nouveau caractères et ajustements d’équilibre. La distribution de voix anglaise comprend SungWon Cho, Matthew Mercer et de nombreuses voix de doublages d’anime d’anime bien connus comme L’aventure bizarre de JoJo, Aggretsuko, et Mon université de héros.

Les dernières nouvelles que nous avons eues sur Phantom Breaker : Omnia était la bande-annonce du dub anglais, mais maintenant nous pouvons vous montrer cette séquence de gameplay exclusive avec un combat entre deux des personnages, Itsuki et Ria. L’acteur anglais d’Itsuki est Erica Lindbeck, qui joue également Futaba Sakura dans Persona 5, et la voix de Ria est Caitlin Glass, qui interprète Cammy dans Street Fighter V.

Phantom Breaker : Omnia est attendu sur Switch en 2022.

