Exclusif pour le Mexique ! ASG GARCÍA le brise !

Nous vous parlerons du nouveau matériel d’ASG GARCÍA, nous vous parlerons de la grande trajectoire que l’artiste espagnol vit dans le monde de l’industrie musicale, ainsi que du grand talent et de l’enthousiasme qu’il a mis dans chacun de ses projets musicaux.Nous avons aussi les collaborations qu’il a eues avec des artistes de la Major League Baseball qui l’ont amené à être qui aujourd’hui, bien sûr nous nous référons à rien de plus et rien de moins que ASG García !! Visionner l’interview ici! https://www.instagram.com/tv/CXrUYWwFLxh/?utm_medium=copy_link

Il s’avère que cet artiste talentueux d’Espagne a commencé il y a quelques années avec une chanson intitulée Hey babe, dans l’interview que nous avons réalisée hier sur Instagram, il a déclaré qu’il avait commencé sa carrière artistique à 16 ans, entrant dans le monde de la musique Plus tard, après hauts et bas, bonnes et mauvaises séquences, le chanteur ASG García a décidé de suivre ses rêves, ce qui l’a mené très haut.

ASG GARCÍA a fait des collaborations avec Alessa et avec Redmoon, en fait le chanteur est un très bon ami et grand compagnon de Redmoon, hier nous avons fait le live de Valence à Mexico sur Instagram, nous avons pu également remarquer qu’ASG García travaillait en studio avec Redmoon.

Le chanteur a promis que pour l’année suivante il aura un album complet commençant par Ruli, il a également promis quelques tournées internationales et beaucoup plus de musique qu’il n’en a fait, il a mentionné qu’il n’a pas peur d’entrer dans le monde des fonctions musicales et que il serait disposé à collaborer avec tout autre genre et tout autre artiste qui se propose de collaborer et de travailler sur un projet musical.

Nous vous présentons l’interview que Frida La Mexicanita a réalisée pour le live Instagram avec ASG García.

