Exclusif pour le Mexique ! Le roi Goyi et Cristian Alos !

Vous avez bien lu !! Aujourd’hui, nous voulons vous présenter en exclusivité ces grandes stars internationales qui pour la première fois se présentent officiellement au Mexique bien sûr dans ce magazine Música News ! On se réfère à King Goyi et Cristian Alos qui présentent leur nouveau single intitulé Instinto !!!

Son nouveau single est sorti le 13 octobre de cette année et avec cette chanson, ils sont présentés au Mexique dans les médias de ce magazine, dans l’interview que Frida La Mexicanita a faite pour News music avec King Goyi et Cristian Alos, vous pouvez voir le talent qu’ils ont ont et pas seulement cela mais aussi quelques goûts coupables des grandes stars internationales. Vous pouvez voir l’interview complète sur le lien suivant, https://youtu.be/wqMiXF-xpEA.

Instinct, est la chanson dans laquelle King et Cristian se réunissent pour la première fois, résultant en une chanson qui dépasse à ce jour près de 50 000 vues sur YouTube. Sa vidéo est tout simplement incroyable et vous ne croirez pas ce que Cristian et King nous ont avoué à ce sujet dans l’interview.

Avec une grande trajectoire, de nombreux adeptes et reproductions dans leurs chansons respectivement et avec une grande essence, ils viennent à nous pour présenter leur nouveau matériel pour le Mexique.

Ce qui est incroyable à propos de ces deux artistes et de leur fonction, c’est que l’on peut voir la chimie qu’ils ont en parlant comme de bons amis, les rires qui bien sûr ne manquaient pas et surtout la belle trajectoire que les deux artistes ont, pour leur part Cristian qui n’a pas collaboré avec des artistes tels que Denyerkin, Domisantos, Vigone, ce qui a entraîné un nombre de reproductions et de visites sur leurs plateformes numériques avec les grandes chansons qu’il a sorties, d’autre part King Goyi avec près de 40 000 auditeurs mensuels sur les plateformes a donné une chanson cela a été un succès, mais si vous voulez connaître de plus près ces stars internationales, nous vous proposons l’interview de Frida La Mexicanita !