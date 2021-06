Exclusif : pourquoi NIV Pune dit qu’il n’y a pas lieu de paniquer à propos de la nouvelle variante de Covid ? Tout ce que vous devez savoir sur la variante corona B.1.1.28.2 et ses symptômes

in

Un agent de santé vérifie la température corporelle d’un passager par mesure de précaution contre le coronavirus, dans une gare de Mumbai. (photo PTI)

Mise à jour de la variante du coronavirus : Alors que l’Inde pousse un soupir de soulagement avec une charge de travail quotidienne inférieure à un lakh et un assouplissement du verrouillage, les dernières nouvelles de Pune peuvent susciter des inquiétudes. Dans un document de recherche pré-imprimé, qui a été téléchargé sur biorxiv.org, les chercheurs de l’Institut national de virologie de Pune ont confirmé la présence d’une nouvelle variante du coronavirus en Inde. Pas de panique et lisez tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle variante Covid B.1.1.28.2 :

Quel est le nom de la nouvelle variante ?

Pour l’instant, le niveau de prévalence n’a pas été déterminé. Il est encore connu sous son nom scientifique – B.1.1.28.2. Une fois que d’autres études auront été menées et examinées par des pairs, les résultats finaux seront soumis à l’Organisation mondiale de la santé. C’est l’OMS qui nommera la variante, en cas de besoin, sur la base du système actuel des alphabets grecs.

Comment la variante corona B.1.1.28.2 a-t-elle été détectée ?

Le document de recherche indique que les scientifiques ont effectué le séquençage du génome des échantillons d’écouvillons Covid collectés auprès des voyageurs arrivés en Inde en provenance du Royaume-Uni et du Brésil. Le « modèle de hamster syrien » a été utilisé pour évaluer la pathogénicité du variant isolé à partir d’échantillons d’écouvillonnage nasal et de gorge.

Quels sont les symptômes de la variante Covid B.1.1.28.2 ?

Le document pré-imprimé indique que la nouvelle variante de Covid provoque une perte de poids chez les personnes infectées. D’autres symptômes incluent des lésions pulmonaires, une charge virale sévère dans les voies respiratoires.

La nouvelle variante est-elle plus sévère ?

Eh bien, à partir de maintenant, le document de recherche l’indique. La forte augmentation de la «gravité de la maladie peut ajouter aux inquiétudes de l’Inde face à Covid». Cependant, l’étude NIV Pune indique que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le potentiel de cette variante. L’impact des vaccins et tout mécanisme d’échappement de la variante doit également être étudié.

Doit-on s’inquiéter ?

Le professeur Priya Abraham, directeur de l’Institut national de virologie (NIV) de l’ICMR à Pune, a parlé à FE Online de l’actualité de la nouvelle variante corona. Interrogée sur la nouvelle variante trouvée par l’institut de recherche et ses attributs, elle a déclaré à Financial Express Online que “la nouvelle variante (B.1.1.28.2) ne circule pas et qu’il ne s’agit donc pas d’un problème de santé publique”. Elle a également déclaré qu’elle avait également essayé de dire à toutes les personnes concernées que cela n’avait aucune importance pour la santé publique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.