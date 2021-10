EXCLUSIF : Pourquoi une mère a changé sa décision de vacciner ses enfants contre le COVID-19

par Nicole S. Murphy, Le pouls :

Les faits : Une mère albertaine reconsidère la vaccination de ses enfants après avoir subi son propre événement indésirable. Les femmes signalent des changements dans leur cycle menstruel après avoir reçu le vaccin COVID-19 du monde entier. Le NIH a alloué 1,67 million de dollars de subventions pour approfondir cette question. Réfléchissez : si la recherche ne fait que commencer sur la façon dont les vaccins affectent les cycles menstruels, comment pouvons-nous être sûrs que le vaccin n’affecte pas la fertilité ? Si les effets indésirables ressentis par les femmes n’ont pas été repérés dans les essais de médicaments ou si l’information a été cachée, qu’est-ce qui a été omis ou caché d’autre ?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Une mère a de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité du vaccin COVID-19 après avoir elle-même subi une réaction indésirable. Depuis sa réaction, ses autorités sanitaires locales ont refusé d’en faire état.

Paula Hauck, mère de deux enfants d’âge primaire, était impatiente de recevoir le vaccin COVID-19 lorsqu’il a été mis à la disposition de son groupe d’âge. Hauck et son mari ont même cherché des moyens de trouver des cliniques avec des doses supplémentaires afin de recevoir leurs doses dès que possible.

Hauck n’avait aucune inquiétude à propos du vaccin, jusqu’à ce que son cycle menstruel change après sa deuxième dose de vaccin de Pfizer. Initialement en retard de plusieurs semaines, ses règles arrivent maintenant toutes les deux semaines depuis plusieurs mois. Elle a également connu des symptômes menstruels plus intenses, ce qu’elle n’avait pas avant la vaccination.

Dans une interview avec The Pulse, Hauck a déclaré :

«Je suis passé d’une période sans incident très régulière pendant 10 ans, que j’ai suivie dans une application pour la plupart d’entre eux, à une période soudainement détraquée. Alors j’ai commencé à demander à mes amis, à ma famille, à mes voisins : « Est-ce qu’il vous est arrivé quelque chose de bizarre avec vos règles après votre deuxième vaccin ? » et tant de femmes à qui je parle étaient comme toi !

Hauck a pris rendez-vous avec son médecin pour signaler l’effet indésirable. Le médecin a soumis l’événement à Alberta Health Services (AHS). Puis, quelques jours plus tard, Hauck a reçu un appel téléphonique d’AHS lui disant que son expérience n’était pas considérée comme une réaction indésirable car elle ne nécessitait pas d’hospitalisation.

«Cela a été pour moi le tournant. J’étais choqué, je pensais, combien d’autres symptômes se produisent en réaction au vaccin et ils ne sont pas documentés ou répertoriés ?

Hauck est maintenant préoccupée par la santé et le bien-être de sa fille qui est entrée dans la puberté et sera bientôt éligible pour le vaccin COVID-19.

«Honnêtement, si je n’avais pas de réactions, si je n’avais pas suivi ce processus et compris qu’il y a des réactions qui ne sont pas partagées ou documentées par notre autorité de santé, je pense que je me sentirais bien de faire vacciner mes enfants. J’aurais été comme si c’était probablement bien, mais maintenant je me sens très méfiant.

Paula Hauck