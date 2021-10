Exclusif : près de 15 millions de dollars de fonds manquants retournés au composé

in

Environ 80 millions de dollars ont été alloués par erreur aux utilisateurs du composé du protocole de jeu DeFi (COMP / USD) la semaine dernière. Le week-end a apporté de mauvaises nouvelles, car 22 millions de dollars supplémentaires ont été perdus en raison de la même erreur et 44 millions de dollars supplémentaires sont en danger.

Heureusement, les choses ont commencé à s’améliorer lundi. La plateforme d’échange et de traitement de crypto ChangeNOW a réussi à restituer environ 14,5 millions de dollars des fonds manquants à Compound.

Qu’est-il exactement arrivé?

À la fin de la semaine dernière, un utilisateur a créé une transaction COMP de 45 505 sur ChangeNOW. Peu de temps après, il a été signalé par le système AML de gestion des risques propriétaire et intelligent de ChangeNOW. Le système a été développé par ChangeNOW.

Comme ChangeNOW l’a signalé à Invezz, l’utilisateur a contacté la plate-forme et l’a soutenu dans la décision de restituer les fonds à Compound. De plus, l’utilisateur a refusé un chapeau blanc à 10 % et a demandé de rembourser le montant total.

Le responsable des relations publiques de ChangeNOW, Mike Ermolaev, a déclaré à Invezz :

Nous croyons au bon karma. Nous pensons que derrière chaque situation, vous devez toujours placer les gens avant les affaires, peu importe si nous parlons de 1 ou 15 millions de dollars. C’est pourquoi nous enquêtons sur toutes les situations atypiques. Nous sommes heureux de contribuer à la situation Composite et nous pensons qu’il est naturel de tisser des relations sur des valeurs humaines telles que la confiance et la solidarité. C’est la véritable démonstration des principes de la crypto-monnaie, et bien, c’est pourquoi nous sommes tous ici, n’est-ce pas ?

Composite a confirmé la réception sur Twitter. Leshner a tweeté :

Merci @ChangeNOW_io d’avoir rendu 45 505 COMP à la communauté !

Le jour de la nouvelle, COMP a plongé de près de 13%, mais a rebondi plus tard. Le retour de ChangeNOW a été la première grande réponse positive à la demande de Leshner.

La mise à jour Composite impliquait un nouveau contrat de contrôleur, qui contenait une erreur d’une lettre selon Gupta, un développeur principal de SushiSwap (SUSHI / USD). Ce bug a conduit certains utilisateurs à obtenir trop de COMP. Malheureusement, il n’a pas été possible d’arrêter la distribution. Leshner a expliqué :

Il n’y a pas de contrôles d’administration ou d’outils communautaires pour désactiver la distribution COMP ; Tout changement de protocole nécessite un processus de gouvernance de 7 jours pour passer en production.

66 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés à un contrat de financement composé défectueux établi pour verser des récompenses de minage de liquidités, dont un tiers a été miné. La raison en était la même faille qui a épuisé 80 millions de dollars de jetons composés la semaine dernière. Dimanche matin, le développeur de Yearn.Finance DeFi ‘banteg’ a tweeté que les 44 millions de dollars restants étaient également en danger.

Les autres destinataires rendront-ils également l’argent ? L’histoire montre qu’ils le pouvaient. Il y a quelques mois, le protocole DeFi Alchemix a eu un incident similaire, et presque tous ceux qui ont obtenu l’argent supplémentaire ont remboursé la plate-forme.

Ce n’est pas non plus la première fois que ChangeNOW aide dans de telles situations. En 2019, ChangeNOW a récupéré 500 000 XRP pour GateHub après qu’un échange ait perdu environ 22 millions de dollars lors d’un piratage. ChangeNOW a amélioré son système AML après l’incident GateHub.

Le post Exclusif : près de 15 millions de dollars de fonds manquants retournés au composé est apparu en premier sur Invezz.