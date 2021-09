Exclusif : programme de prêt de 59 min de SIDBI pour intégrer les NBFC, les plateformes en marque blanche ; envisage les prêts basés sur les flux de trésorerie

Le programme d’approbation de prêt de 59 minutes permet des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement, ainsi que des prêts Mudra aux MPME pour l’achat d’installations et de machines, la mise à niveau technologique, l’expansion de produits, l’achat de matières premières, le développement d’infrastructures, etc.

Crédit et financement pour les MPME : L’initiative de SIDBI du marché des prêts en ligne – Prêts PSB en 59 minutes – lancée par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2018 pour fournir une approbation de principe de prêt aux demandes en 59 minutes, intégrera les plateformes en marque blanche d’ici Diwali ou décembre de cette année et non – les sociétés financières bancaires (NBFC) d’ici janvier de l’année prochaine afin d’améliorer l’accès au crédit pour davantage de MPME postulant via le portail de 59 minutes, a déclaré Jinand Shah, directeur général d’Online PSB Loans à Financial Express Online.

« Une fois les plateformes en marque blanche et les NBFC intégrées, le taux de conversion entre la soumission de la candidature et sa sanction changera. Disons que si seulement 60 demandes sur 100 étaient sanctionnées jusqu’à présent sur la base des critères des banques, les 40 autres seraient également sanctionnées qui pourraient correspondre aux critères des NBFC si elles étaient rejetées plus tôt par les banques. Cependant, nous veillerions à ce que les NBFC et autres ne facturent pas des taux d’intérêt exorbitants qui pourraient pousser les MPME dans le piège de la dette », a ajouté Shah.

Le marché chercherait également à permettre les prêts basés sur les flux de trésorerie pour les MPME en tant qu’initiative distincte au cours de l’exercice en cours. L’approche basée sur les flux de trésorerie permet à une entreprise d’obtenir du crédit en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus, contrairement aux prêts sur actifs. « Les prêts basés sur les flux de trésorerie sont ce que nous attendons pour cet exercice. Nous nous concentrons sur la construction de l’infrastructure requise pour cela et cela devrait être terminé dans environ trois à quatre mois. Nous travaillons en étroite collaboration avec quelques banques dont les plus grandes qui sont déjà sur le portail des 59 minutes. Vous avez besoin de peu de segments de l’écosystème pour être connectés numériquement et cela devrait fonctionner de bout en bout afin que les MPME n’aient pas à se rendre dans les agences bancaires. dit Shah.

Selon les dernières données officielles, les prêts sanctionnés en août dans le cadre du programme de prêt de 59 minutes aux MPME ont légèrement augmenté pour atteindre 2 33845, contre 2 32 677 au 2 août 2021. Le montant du prêt concerné s’élevait à Rs 77 811 crore, contre Rs. 77 343 crores. De même, les prêts décaissés ont également légèrement augmenté, passant de 2 16 841 impliquant Rs 63 157 crore à 2 17 828 impliquant Rs 63 553 au 31 août 2021.

Le programme permet des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement, ainsi que des prêts Mudra aux MPME pour l’achat d’installations et de machines, la mise à niveau technologique, l’expansion de produits, l’achat de matières premières, le développement d’infrastructures, etc. L’approbation de principe des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement s’étend de Rs 1 lakh à Rs 5 crore, tandis que la limite de crédit dans le cadre des prêts Mudra est de Rs 10 lakh. Les prêts Mudra offerts jusqu’à 50 000 Rs sont appelés prêts Shishu, entre plus de 50 000 Rs et jusqu’à 5 lakh Rs sont des prêts Kishore, et au-dessus de 5 lakh Rs et jusqu’à 10 lakh Rs sont des prêts Tarun.

