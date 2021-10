Exclusif : Rainbow Billy : The Curse Of The Leviathan est sorti demain, voici la bande-annonce de lancement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Demain marque le lancement de l’aventure de plate-forme accessible et colorée Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, et nous, ici à Nintendo Life, avons eu les yeux sur la jolie bande-annonce de lancement un peu plus tôt que prévu. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il présente le monde de Rainbow Billy et sa quête pour vaincre le léviathan titulaire et redonner de la couleur à son environnement.

Le développeur Manavoid Entertainment a conçu un jeu de plateforme qui mélange des énigmes, des éléments de RPG et de la collecte de créatures, et dans une pause bienvenue du conflit et du combat qui font partie intégrante de la plupart des jeux, il semble que Rainbow Billy soit totalement non-violent. Oui, apparemment, vous résolvez les « engagements » (comme les appelle le texte de présentation des relations publiques) en instaurant la confiance plutôt que d’ouvrir diverses boîtes de conserve. Roman!

Voici quelques autres fonctionnalités détaillées par l’éditeur Skybound, ainsi que quelques autres photos :

● Explorez un monde d’imagination : des cavernes sombres aux îles isolées sur les mers agitées, découvrez un monde riche et sain rempli de trésors, d’amitié… et de danger !

● Aventure fantastique avec des thèmes pertinents : restaurez la couleur dans un monde monochrome et aidez vos amis à être eux-mêmes dans une histoire sur l’empathie, le courage et l’amitié.

● Liez-vous d’amitié et collectionnez des créatures mignonnes : rencontrez plus de 60 créatures étranges et adorables et aidez-les dans des rencontres non violentes ! Créez votre propre équipe unique pour sauver la journée !

● Résolvez des énigmes de couleurs complexes : chaque monde est rempli de défis et de secrets intelligents qui déverrouillent de nouvelles zones à explorer !

● Style visuel 2.5D vibrant : le style artistique de Rainbow Billy mélange la personnalité des personnages de dessins animés 2D modernes dans un monde 3D imaginatif avec une bande-son énergique pour correspondre !

● Accessibilité ouverte : nous voulons que Rainbow Billy soit jouable par tout le monde, nous avons donc inclus de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité différentes comme la prise en charge du daltonisme, une police adaptée à la dyslexie, des commandes à manette unique et plus encore !

● Pêcher pour des ressources :Parce que qui n’aime pas un mini-jeu de pêche ?!

Le jeu sort demain, le 5 octobre, au prix de 29,99 $. Nous aurons une revue à venir, alors gardez un œil sur cela.

Comme le regard de ça? Faites-nous savoir si vous aimez les vibrations saines de Bill ci-dessous.