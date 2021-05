Exclusif – Rassemblement pro-israélien attaqué dans l’Illinois: “ Tuez les Juifs ”

par Madeleine Hubbard, Breitbart:

Un rassemblement «Marche pour Israël» à Naperville, Illinois, a été interrompu par de violents manifestants lors de la «Manifestation de Naperville pour la Palestine» dimanche. Le département de police de Naperville aurait dit au groupe pro-israélien de rentrer chez lui pour des raisons de sécurité, alors que les manifestants pro-palestiniens arrêtaient des voitures, attaquaient physiquement les manifestants pro-israéliens et brûlaient auparavant un drapeau israélien volé.

Naperville est une banlieue de Chicago et est classée comme la ville la plus riche du Midwest, selon le Chicago Tribune.

La «Marche pour Israël» a été organisée par le lycéen Talia Raab le 13 mai, et quelques jours plus tard, la «Marche de Naperville pour la Palestine» a été créée en réponse.

Selon le frère de Talia, Daniel Raab, environ 50 personnes sont venues soutenir Israël, tandis que selon l’officier Michaus Williams du département de police de Naperville, y compris le groupe pro-palestinien, 600 à 700 personnes étaient présentes au total pour manifester.

Talia a déclaré: «Avec les récents événements qui se déroulent en Israël et la montée de l’antisémitisme en Amérique, j’étais fatigué de me sentir comme un canard assis à regarder toutes ces choses se dérouler.» Talia a décidé de créer une marche pour soutenir Israël dans sa ville natale.

Avant même le début de la marche, Talia a reçu plus de 1 300 commentaires en ligne sur l’événement. La plupart étaient antisémites, comme «laissez-moi apporter quelques sous et jetez-le sur eux», «auriez dû faire sauter ce bateau quand vous êtes tous venus en tant que réfugiés» et menaçant, «quelle femme stupide je stg [swear to God] Vous devez tous vous mettre sur le cul en personne avant que je le fasse.

«Notre objectif hier était d’assurer la sécurité», a déclaré l’agent Williams à Breitbart News. Selon lui, l’événement lui-même était «relativement pacifique».

Même s’ils avaient un permis de marcher pour Israël de 11 à 2, Talia a déclaré qu’ils avaient été écourtés d’une heure.

L’officier Williams a déclaré que la foule «ne s’était pas dispersée pour des raisons de sécurité», mais plusieurs manifestants pro-israéliens ont contesté cette déclaration.

Talia a déclaré à Breitbart News que la manifestation «n’était pas du tout une marche pacifique» et qu’ils devaient mettre fin à la marche tôt en raison de la menace de violence des manifestants pro-palestiniens. Selon Talia, le service de police de Naperville lui a dit: «Vous devez dire à tout le monde de se disperser maintenant.»

À la fin de la marche pour Israël, «la police nous a informés qu’elle nous fermait en raison du risque pour nos vies que la« Manifestation de Naperville pour la Palestine »par centaines était en route», a déclaré Daniel. La police de Naperville, «ne pouvait plus nous garder en sécurité», a-t-il déclaré.

Alors que les manifestants pro-israéliens partaient, Daniel a déclaré qu’ils pouvaient entendre les contre-manifestants se rapprocher et chanter: «Intifada! Intifada! Vive l’Intifada! » et “Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa yahud,” qui signifie, “Juifs, souvenez-vous de Khaybar, l’armée de Muhammad est de retour.”

Lorsque quatre adolescents pro-israéliens partaient en voiture, Daniel a déclaré qu’ils «se sont fait prendre dans la foule à un feu de circulation. Ils étaient encerclés par la foule avec des gens qui sautaient sur et dans leur voiture, crachant et donnant des coups de poing. Un drapeau israélien a été volé dans la voiture et brûlé:

