Exclusif: réapprovisionnement PS5 à GameStop prévu pour aujourd’hui – comment l’acheter

Confiance et crédibilité

(Crédit image: Matt Swider / Instagram)

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 59 700 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Le réapprovisionnement de la PS5 chez GameStop est prévu pour aujourd’hui, mardi 27 juillet, selon les sources exclusives de 24/7 La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, qui vous enverra une alerte lorsque la PS5 sera en stock – si vous suivez son compte Twitter et activez les notifications. Matt a suivi la date de réapprovisionnement de GameStop PS5, qui se situe entre 7 et 15 jours, elle est de 11 jours à compter d’aujourd’hui. Ses sources ont indiqué que des ensembles de consoles de nouvelle génération sont en cours de préparation pour un en ligne réapprovisionner, bien qu’aucune heure de réapprovisionnement spécifique de la PS5 n’ait été donnée.

► Quand? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de stock PS5.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

Les directions: Cliquez sur cette image d’un exemple d’alerte de réapprovisionnement GameStop PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Réapprovisionnement GameStop PS5: prévu pour aujourd’hui

Prochaine date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Prévu pour le mardi 27 juilletDernière date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Jeudi 16 juillet à 11h HAEComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Le réapprovisionnement de GameStop PS5 est aujourd’hui, mardi 27 juillet 2021, selon Matt Swider, qui cite des sources exclusives préparant les packs de consoles de nouvelle génération pour le lancement. Le détaillant américain de jeux vidéo a un modèle cohérent : réapprovisionner la console Sony toutes les semaines à toutes les semaines et demie. Nous avons maintenant la date de réapprovisionnement, bien que l’heure réelle d’activation du bouton d’ajout au panier n’ait pas encore été décidée lorsque nous avons parlé à nos sources.

Le réapprovisionnement de la PS5 chez GameStop est l’une des meilleures opportunités d’acheter la console Sony difficile à trouver. Voici pourquoi:

Liasses: GameStop limite son stock PS5 aux offres groupées, ce qui semble ennuyeux à première vue jusqu’à ce que vous réalisiez combien de revendeurs achètent des consoles PS5 autonomes chez les détaillants américains, en particulier Best Buy, Walmart et Amazon. Il est beaucoup plus difficile de rentabiliser un jeu, un accessoire et un ensemble de cartes-cadeaux GameStop.PowerUp Pro requis : Le magasin a créé une autre barrière à l’entrée en exigeant une adhésion à son programme de récompenses PowerUp Pro qui coûte 15 $ par an (et comprend des remises et un abonnement gratuit au magazine). C’est un petit prix à payer pour les vrais joueurs qui veulent réellement la console à des fins de jeu.Expédition de la PS5 : GameStop livre souvent la console PS5 en 3 à 5 jours, ce qui est beaucoup plus rapide qu’eBay ou StockX (ces sites d’enchères peuvent prendre deux semaines et vous ne payez qu’une prime pour la console).

Matt organisera une brève diffusion en direct du réapprovisionnement de la PS5 lorsque GameStop la mettra en vente. Il vous guidera tout au long du processus d’achat de la PS5 auprès du détaillant américain. Il est provisoirement prévu pour 12 h HAE, mais l’heure la plus populaire a été 11 h HAE et 14 h HAE.

Temps de réapprovisionnement de GameStop PS5: quand la PS5 sera-t-elle en vente

L’heure de réapprovisionnement de GameStop pour aujourd’hui n’a pas été annoncée et nos sources n’avaient pas cette information, mais ce n’est pas inhabituel. GameStop donne généralement un avertissement d’environ 90 minutes avant que le bouton d’ajout au panier ne s’allume et remplisse lentement les ensembles de consoles dans ce laps de temps. Les heures populaires choisies par GameStop incluent 11h EDT et 14h EDT.

Il y a pas de réapprovisionnement GameStop en magasin prévu aujourd’hui. N’allez pas au magasin pour poser des questions sur la PS5 car nos sources ont indiqué que ce réapprovisionnement PS5 – comme tous les autres en 2021 – est vendu en ligne. Il faut trois à cinq jours pour expédier à votre domicile.

Guide de réapprovisionnement GameStop PS5

GameStop est devenu le moyen le plus simple de commander la console – tant que vous êtes membre de PowerUp Pro Rewards et n’hésitez pas à acheter un pack. Mais voici quelques conseils supplémentaires de nos experts.

GameStop charge généralement les bundles avec le bouton d’ajout au panier désactivé (en gris). Non, il n’est pas épuisé. Ensuite, il s’allume en rouge et l’ajout au panier s’allume. Il peut indiquer indisponible ou “Désolé” revenez bientôt”. Non, il n’est pas épuisé. Les événements de réapprovisionnement de GameStop PS5 se produisent par vagues, généralement de plus de 45 minutes, et plusieurs navigateurs peuvent aider à accélérer le processus. Cliquer sur la case de garantie est un moyen plus rapide de réactiver le bouton d’ajout au panier (après avoir cliqué dessus une fois, il s’éteint et nécessite un long rafraîchissement de la page). différence entre vous et les bots. Votre rythme.

D’autres magasins aux États-Unis l’auront en plus de GameStop

Prochain réapprovisionnement Target PS5 : Probablement cette semaine – mercredi ou jeudiProchain temps de réapprovisionnement de la cible PS5 : Toujours entre 7 h HAE et 8 h HAE en 2021Dernier réapprovisionnement Target PS5 : 9 juillet à 15 h HAEModèle: Entre 7h et 8h HAE, généralement le mercredi ou le jeudiComment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

La date de réapprovisionnement de Target PS5 s’annonce cette semaine – dès le mercredi 28 juillet – car nous pouvons confirmer par nos sources que les magasins Target aux États-Unis ont jusqu’à 22 consoles PS5 Disc à portée de main dans l’arrière-boutique (non, ils ne peuvent pas encore les vendre et vous devez l’acheter en ligne, pas en magasin). Nos rapports montrent qu’un autre magasin avec lequel nous nous sommes récemment enregistrés possède actuellement 11 consoles PS5 (également tous les disques PS5).

C’est une bonne nouvelle car notre rapport d’il y a une semaine a révélé le fait que la plupart des magasins Target n’avaient que trois consoles sous la main. Est-ce qu’entre 11 et 22 ans suffit? Nos sources connaissent le décompte des stocks et, à partir de là, nous pouvons déterminer combien de consoles sont compatibles avec un réapprovisionnement PS5 chez Target. La réponse? Nous sommes à l’aube de la mise en ligne du bouton d’ajout au panier cette semaine. Mais nous avons également vu Target attendre d’avoir 40 consoles sous la main dans la plupart de ses grands magasins.

Des consoles PS5 Digital Edition étaient disponibles dans certains magasins Target que vous pouviez acheter en ligne tous les matins. Mais après avoir recherché dans tous les codes postaux aux États-Unis où se trouvent des magasins Target, il s’agit de quelques consoles PS5 dans une poignée d’emplacements. Ce n’est pas le réapprovisionnement que vous recherchez.

Quel est le temps de réapprovisionnement de Target PS5 ? L’heure se situe entre 7h et 8h HAE – cela a toujours été la fenêtre de réapprovisionnement en 2021. L’heure la plus populaire est 7h40 HAE, mais vous ne voulez pas la manquer de quelques minutes au cas où il serait à 7h06 EDT comme pour le dernier réapprovisionnement de la PS5 il y a trois semaines.

Target s’installe généralement à une date de réapprovisionnement qui tombe un mercredi ou un jeudi. Il n’a choisi qu’une seule fois un vendredi (probablement parce qu’il s’agit d’un jour férié quelques jours auparavant).

Sans connaître avec certitude la date de réapprovisionnement de la PS5, il est difficile de dire aux gens de la côte ouest des États-Unis de se réveiller à 4 heures du matin PDT, mais il est toujours plus facile d’acheter la PS5 chez Target en raison du fait que vous achetez en ligne mais en sélectionnant un magasin local, vous êtes donc en concurrence avec moins de personnes car vos voisins dorment.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)