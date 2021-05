Exclusif: Rencontrez la startup indienne derrière l’application de clavier par défaut de Xiaomi combattant le monopole de Google avec une innovation rapide

Bobble a conclu un accord stratégique avec Xiaomi en 2019 pour construire le clavier Mint. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Bobble a commencé son voyage en 2015 en tant qu’application mobile pour transformer les selfies en autocollants instantanément partageables sur WhatsApp et autres. L’idée était de rendre les conversations sur smartphone plus expressives. Un an plus tard, la startup basée à New Delhi a lancé une application de clavier dédiée appelée Bobble AI keyboard, pour distribuer ce contenu et élargir sa portée.

À partir de 2017, Bobble a commencé à travailler avec divers fabricants d’équipement d’origine (OEM), petits et grands – la liste comprend Micromax, Lava, Indus OS, Panasonic et autres – et a finalement conclu un accord stratégique plus large avec Xiaomi en 2019 pour construire le clavier Mint , l’application de clavier par défaut vue dans de nombreux téléphones Mi et Redmi actuellement vendus en Inde et en Indonésie (Xiaomi s’est depuis associé au chinois Baidu, de sorte que certains de ses appareils sont également livrés avec Facemoji par défaut sur le marché indien).

Avance rapide jusqu’en 2021 et Bobble affirme qu’il sert plus de 50 millions d’utilisateurs avec un contenu conversationnel tel que des autocollants, des GIF et des emojis, son argument de vente unique étant une localisation profonde renforcée par l’intelligence artificielle. De toute évidence, quoi qu’il fasse, cela fonctionne bien malgré la nature difficile de la catégorie dans laquelle il aime jouer.

«La nature de notre catégorie est telle que les gens ne savent pas qu’ils peuvent changer le clavier de leur téléphone. Peu de gens savent qu’ils peuvent aller sur une boutique d’applications et rechercher un clavier, le télécharger et en faire leur choix par défaut », explique le co-fondateur Ankit Prasad à Financial Express Online.

Mais cela est en train de changer. «Selon nos données en 2016, seuls 3% des utilisateurs du Google Play Store recherchaient des applications de clavier tierces. Mais en 2020, il est passé à 35%. Donc, la prise de conscience a certainement augmenté.

Cela dit, Bobble acquiert jusqu’à 80 à 85% d’utilisateurs de manière organique, par le bouche à oreille si vous voulez, ce qui signifie que le Google Play Store a «une contribution vraiment insignifiante à notre croissance». Contrairement à la concurrence, la découverte du Play Store de Google, ou son absence, ne le dérange pas.

David contre les Goliath

Microsoft avec son clavier SwiftKey est un rival difficile, mais une menace encore plus grande est Google en raison de l’échelle massive d’Android. Prasad est rapide pour vous donner une leçon d’histoire. «Gboard a été lancé en mai 2016, et ce n’est même pas le clavier par défaut sur Android (appareils). Il s’agit du projet Android Open Source ou du clavier AOSP, mais ce mot-clé n’est utilisé par aucun OEM car il craint », ironise-t-il, ajoutant« Le clavier Bobble Indic a été lancé (même) plus tôt en février 2016. »

Bobble parie sur le même espace que ces plus grands géants de la technologie (il y a aussi une certaine concurrence de Baidu et Tencent) mais il est convaincu qu’il s’agit de quelque chose de grand et «l’histoire dit que chaque fois qu’il y avait une nouvelle catégorie, il y avait toujours une nouvelle gagnant, car il y a toujours de la place pour l’innovation. »

Sa stratégie de marché unique est centrée sur les partenariats, et ces partenariats sont activés par des règles de base qu’il crée en tenant compte de la géographie, du segment d’utilisateurs, des langues et du modèle de téléphone que les OEM veulent proposer et c’est ainsi qu’il est capable pour conclure des accords.

«La raison pour laquelle les OEM veulent travailler avec nous est due au comportement monopolistique que Google montre à leur égard. Personne ne veut être le perdant de l’accord. Google ne les paie pas beaucoup et ne les aide pas à comprendre ou à partager des revenus. Google ne personnalise pas le produit pour le nouveau téléphone qu’ils lancent (en Inde) », déclare Prasad.

Bobble prend en charge les 23 langues officielles indiennes et garde un œil sur les informations au niveau des utilisateurs. Toutes ses futures innovations sont centrées sur ces idées. Un exemple est le déploiement d’un clavier trilingue, de sorte que vous pouvez utiliser trois langues différentes sur le même clavier. Une autre consiste à amener les émojis à l’avant et à leur donner la même hiérarchie que les alphabets – mieux encore, les rendre dynamiques.

«Nous avons été les premiers à proposer la ligne emoji en 2017 et en 2020, Google a copié cette fonctionnalité. Les grands géants de la technologie manquent généralement d’innovation rapide contrairement au type d’innovation rapide que les startups (comme nous) peuvent se permettre. Le partage d’autocollants et de GIF est une pratique courante aujourd’hui, mais nous avons conçu la première technologie de clavier pré-intégré au monde – Google ne l’a pas fait. “

Pour accélérer ces innovations, Bobble investit massivement dans l’intelligence artificielle, à la fois l’IA liée à la voix et l’IA liée à la frappe et à la programmation neuro-linguistique (PNL). Au cours des 5 à 6 dernières années d’existence du clavier, il a investi plus de 7 à 8 millions de dollars pour simplement développer le produit. La majorité de l’équipe de 100 membres est axée sur les produits et la R&D.

Dans le trou de lapin

L’IA de Bobble peut extraire 72 points de traits du visage différents. Cela peut vous faire sourire de 10 manières différentes. Il peut personnaliser votre look avec des accessoires. Tout cela, d’une simple pression sur un bouton du clavier. Mais l’utilité du produit va au-delà du simple fait de rendre les conversations amusantes et engageantes.

Lorsque vous êtes sur Amazon à la recherche d’un produit, ou que vous réservez un taxi sur Uber, ou que vous commandez de la nourriture chez Zomato, imaginez que votre clavier vous dise: “hé, nous avons rassemblé les offres les plus rentables pour vous, vous voudrez peut-être vérifier ceci en dehors.” Bobble peut le faire.

«Lorsque les gens passent du temps, génèrent des sessions et exécutent différents cas d’utilisation via notre application de mots clés, nous sommes en mesure de leur recommander certains produits et services et d’en tirer profit», explique Prasad.

Ou, il peut également vous emmener dans le terrier du lapin.

«Nous connaissons l’intention et l’humeur en temps réel de l’utilisateur grâce à nos capacités d’intelligence de données. Nous traitons les données d’entrée brutes qui vont du clavier à différentes applications sur l’appareil en temps réel et générons des signaux d’intention qui sont ensuite mappés avec différents produits et services ou utilisés à d’autres fins d’études de marché », ajoute-t-il. Bien qu’il ne tarde pas à le souligner, tout cela se fait de manière anonyme.

«Lorsque vous utilisez l’un de nos produits de clavier, vous pouvez être assuré qu’Ankit Prasad ne se faufile pas dans vos conversations et que Bobble ne supprime pas ces données de votre appareil. Nous sommes conformes sur le plan éthique », déclare Prasad en réitérant sa politique de confidentialité. Bobble est à la fois certifié ISO 27001 et ISO 27701 pour la conformité au RGPD – cela couvre apparemment également l’aspect monétaire.

Le pipeline de données est géré par Bobble. Il est stocké sur des serveurs indiens (aucune donnée n’est transférée à un tiers) conformément à la loi du pays.

«Xiaomi est un partenaire de distribution. Ils ne sont pas les propriétaires du clavier. Par conséquent, ils ont un accès limité aux informations utilisateur nécessaires à leur propre conformité. »

Le modèle commercial implique que Bobble «aide» les marques à cibler le bon consommateur au bon moment avec le bon message, mais cela ne se fait pas au prix ou au risque de confidentialité des données ou de sécurité des données, selon Prasad.

Vers un avenir meilleur

Prasad estime qu’il y a aujourd’hui une adoption et une acceptation beaucoup plus larges des startups en Inde qu’il y a quelques années. Les parents ne disent plus à leurs enfants de ne plus rejoindre les startups. Ils apprécient beaucoup plus les emplois de démarrage. Les politiques gouvernementales deviennent également de plus en plus favorables aux startups, bien qu’il existe «une énorme marge de manœuvre pour combler le vide qui existe encore». Mais il est encourageant de constater que l’ensemble de l’écosystème est en train de devenir mature.

«Les politiques gouvernementales ont été conçues de manière conventionnelle en gardant à l’esprit que chaque entreprise veut cacher ses revenus ou essayer de faire de l’évasion fiscale ou de faire du blanchiment d’argent et des choses comme ça. Les startups changent cet état d’esprit. Le fait que tant de jeunes entrepreneurs le fassent pour la première fois avec une mission et une vision à l’esprit (pas seulement pour gagner de l’argent) a poussé le gouvernement à assouplir différentes politiques (pour rendre les affaires plus réalisables) », dit Prasad.

Tout cela pousse Bobble à faire mieux. Dans les jours à venir, il cherche à se plonger plus profondément dans l’activité de marketing des médias de conversation (des marques comme ITC, Cadbury, Nescafé et Paytm First Games sont quelques-unes des marques avec lesquelles il a travaillé en étroite level »en introduisant de nouveaux formats de contenu.

En ce qui concerne les fonctionnalités spécifiques du produit, Bobble travaille sur une fonctionnalité de composition intelligente similaire à Gmail et LinkedIn, ainsi qu’une fonctionnalité de remplissage automatique OTP, qui devraient toutes deux aider les utilisateurs à gagner du temps et rendre l’expérience globale plus fluide et plus transparente.

«En dehors de l’Inde, il existe certaines zones géographiques en Asie du Sud-Est, où nous obtenons une bonne traction. Ce sont les domaines dans lesquels nous recherchons de nouveaux partenariats. Nous forgeons de nouvelles alliances avec les équipementiers et les opérateurs télécoms et essayons de devenir une entreprise véritablement mondiale hors de l’Inde. C’est la prochaine étape pour nous », déclare Prasad.

