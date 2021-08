EXCLUSIF: Rishi Sunak prédit une énorme frénésie de dépenses de 180 milliards de livres sterling d’économies amassées lors du verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

11,6 millions d’emplois ont été sauvés grâce au programme de congé (Image : Simon Walker/HM Treasury) Cet article contient des liens d’affiliation, nous pouvons recevoir une commission sur les ventes que nous en générons. Apprendre encore plus

Les ménages ont amassé 180 milliards de livres sterling d’économies imprévues pendant le verrouillage, ce qui, selon les experts, sera dépensé dans les mois à venir. M. Sunak a déclaré que le grand esprit britannique verra les entreprises prospérer à nouveau. Il a déclaré: “Le thème récurrent a été la positivité, la résilience et l’engagement des gens à remettre ce pays sur pied.

« Quelque chose qui a été encore plus boosté en voyant nos inspirants olympiens concourir ces dernières semaines.

“L’économie britannique s’est avérée robuste face au plus grand choc économique de mémoire d’homme.

“Je sais qu’il y aura encore des défis à relever.

“Nous y arrivons, nous n’avons pas encore fini, mais je suis sûr que l’esprit olympique démontré par tant d’entreprises perdurera.”

Le cri de ralliement intervient après que les fermetures successives ont porté un coup de marteau aux entreprises, presque tous les secteurs étant blessés, meurtris et perdant de l’argent.

Des dizaines de milliers d’emplois ont été supprimés alors que de grandes entreprises, dont Pret A Manger, British Airways, TM Lewin et même Harrods, ont ressenti le pincement, l’économie britannique subissant ses pires coups en plus de 300 ans.

Mais la renaissance a commencé, avec des entreprises provocantes déclarant qu’elles sortiraient plus fortes de la crise.

L’évaluation optimiste de M. Sunak intervient alors que les experts conviennent qu’il reste beaucoup de vie dans la grande rue britannique.

Le grain olympique alimente l’économie (Image : Stanislav Krasilnikov/.)

La chaîne de boulangerie Greggs, qui a subi des pertes catastrophiques lors de la fermeture nationale, prévoit d’ouvrir 100 nouveaux magasins et de créer 500 nouveaux emplois avant la fin de l’année.

Le géant de la pizza Domino’s a ouvert 13 nouveaux magasins et prévoit une expansion très rapide. HMV, autrefois un élément permanent de presque toutes les rues principales, était à genoux et placé sous administration en 2019. Mais il est devenu une lueur d’espoir.

Le nouveau patron Doug Putman a déclaré: “La rue principale britannique ne disparaît pas soudainement. C’est quelque chose de très unique au Royaume-Uni et nous avons vu à partir de nos propres chiffres de fréquentation depuis l’ouverture du verrouillage qu’il y a un réel désir du public pour soutenir la vente au détail physique.

Dominic Paul, directeur général de Domino’s, a déclaré: “Covid a été difficile pour nous tous, mais je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont tout le monde dans l’entreprise a réagi pour servir nos clients et se soutenir mutuellement. Dès que le verrouillage a frappé, nous avons dû arrêter la collecte dans nos magasins du jour au lendemain.

“Cependant, parce que les gens restaient à la maison, la demande de livraisons a considérablement augmenté.

“Nous nous engageons à investir dans de nouveaux magasins dans les rues commerçantes du Royaume-Uni, en ouvrir 13 déjà cette année.”

La Confédération de l’industrie britannique, qui représente 190 000 entreprises employant sept millions de personnes, reste également optimiste.

Il a déclaré que les entreprises britanniques étaient “comme un ressort hélicoïdal prêt à libérer l’ambition et l’investissement”.

Il a prédit que le déploiement du vaccin Covid, le meilleur au monde, permettrait aux dépenses de consommation de monter en flèche à mesure que les bénéfices se redresseraient.

Les contribuables ont financé un programme de soutien économique de 352 milliards de livres sterling pour les emplois et les entreprises tout au long de la crise de Covid.

Le programme de maintien dans l’emploi – ou congé comme on l’appelle plus communément – a coûté 66 milliards de livres sterling, mais a permis de sauver 11,6 millions d’emplois.

Il se poursuivra jusqu’au 30 septembre et couvre jusqu’à 80% du salaire d’un travailleur pour les heures qu’il ne peut pas travailler, jusqu’à un maximum de 2 500 £ par mois.

Le chômage s’élève désormais à 4,7% et devrait maintenant être inférieur à la moitié de ce que l’on craignait il y a un an.

Il y a encore beaucoup de vie dans la rue principale (Image : Richard Klune/.)

L’Organisation de coopération et de développement économiques prévoit une croissance du PIB de 7,2% cette année et de 5,5% en 2022 alors que les acheteurs entièrement vaccinés et les restrictions sur l’activité économique s’évaporent pour créer une tempête parfaite de dépenses de consommation.

Les magasins établis comme Primark, H&M et Next contribueront à alimenter la reprise alors que les clients se délectent de nouvelles libertés qui leur permettent d’entrer dans les magasins pour essayer des vêtements.

Et les salaires de départ sont maintenant à leur plus haut niveau depuis au moins 25 ans.

La rémunération reflète une concurrence croissante pour pourvoir les postes vacants qui se sont ouverts avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, selon un rapport du réseau de services professionnels KPMG et de la Confédération pour le recrutement et l’emploi.

Le gouvernement devrait publier son livre blanc Leveling Up à l’automne. Boris Johnson a déclaré: “Cela ne peut être réalisé qu’avec une économie forte et dynamique créatrice de richesse.”

Les acheteurs peuvent désormais essayer des vêtements dans les magasins (Image : Matej Kastelic / EyeEm/.)

Commentaire de Len Shackleton

L’économie croît rapidement, l’emploi augmente et la confiance des entreprises est en hausse.

Les ménages ayant accumulé plus de 180 milliards de livres sterling d’économies imprévues sur les fermetures, des dépenses de détail supplémentaires sont probables au cours de l’été et de l’automne.

Il y a de bonnes nouvelles de chaînes telles que Primark, H&M et d’autres. Une grande partie des dépenses ira en ligne, mais cette part des achats a diminué depuis la réouverture des magasins.

Les consommateurs redécouvrent des joies telles que d’essayer des vêtements plutôt que de les commander dans des entrepôts éloignés.

Mais de grands changements se produisent. Les détaillants d’ancrage traditionnels ne reviendront pas. Debenhams n’est plus, et Marks & Spencer, John Lewis et House of Fraser prévoient des fermetures.

Cependant, il existe des innovations telles que les salles d’exposition Amazon Go, tandis que le vétéran de la rue HMV a l’intention d’ouvrir plus de magasins avec une gamme plus large de gadgets.

Les magasins vides incitent à repenser les espaces, les propriétaires et les collectivités locales réfléchissent à de nouveaux usages. L’assouplissement des règles d’urbanisme permettra certaines conversions en logements résidentiels.

D’autres réaffectations, comme une piste de karting dans un ancien magasin Debenhams, se concentreront sur les loisirs. Des loyers plus bas offrent des possibilités pour les petites entreprises, les boutiques éphémères, les ateliers d’artisanat et les espaces de travail locatifs.

Ce mélange d’ancien et de nouveau peut également se refléter dans la façon dont les détaillants en ligne Boohoo et ASOS se sont emparés de marques disparues telles que Oasis, Warehouse et Topshop.

En bref, c’est une période excitante pour nos rues commerçantes.

Len Shackleton est de l’Institute of Economic Affairs

Commentaire de Rishi Sunak

J’ai eu la chance de visiter des entreprises fantastiques et leur personnel à travers le Royaume-Uni au cours des derniers mois.

Le thème récurrent a été la positivité, la résilience et l’engagement des gens à remettre ce pays sur pied – quelque chose qui a été encore renforcé en voyant nos inspirants olympiens concourir ces dernières semaines.

Je sais que les lecteurs du Daily Express conviendront que les rues commerçantes sont au cœur de nos communautés, c’est donc formidable de voir les entreprises locales rebondir.

Il y a un peu plus d’un an, j’ai annoncé pour la première fois notre Plan pour l’emploi visant à protéger et à créer des emplois dans tout le pays – et notre plan fonctionne.

L’économie britannique s’est avérée robuste face au plus grand choc économique de mémoire d’homme. Le chômage devrait maintenant être inférieur à la moitié de ce que nous craignions il y a un an, il y a moins de personnes en congé qu’à n’importe quel moment depuis le lancement du programme, et le Fonds monétaire international a récemment prévu que le Royaume-Uni aurait le taux de croissance commun le plus élevé dans le G7 cette année.

Avec le succès du programme de vaccination du gouvernement nous permettant de lever presque toutes les restrictions et des ventes au détail nettement plus élevées qu’elles ne l’étaient avant la pandémie, je suis confiant dans la force de l’économie britannique. Mais je sais qu’il y aura encore des défis à relever – nous y arrivons, nous n’avons pas encore terminé – c’est pourquoi notre Plan pour l’emploi continue de créer des emplois et veille à ce que les gens aient les compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir à l’avenir.

Nous continuons également à investir pour aider les zones locales à se transformer en pôles dynamiques à mesure qu’elles se remettent de la pandémie, notamment grâce à notre fonds de nivellement de 4,8 milliards de livres sterling, le Future High Street Fund et le Towns Fund. Alors que nous continuons à reconstruire en mieux, je suis sûr que l’esprit olympique manifesté par tant d’entreprises à travers ce pays perdurera.

Rishi Sunak est chancelier de l’Échiquier