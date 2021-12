EXCLUSIF : Ritesh Talpatra, directeur général d’Optum India, pour rendre les soins de santé abordables et tirer parti de la technologie

Avant que le coronavirus ne frappe, les hôpitaux et les soins de santé en Inde n’avaient pas nécessairement ressenti trop fortement le besoin d’intégrer les innovations technologiques dans le secteur.

Santé en Inde : Les soins de santé sont au centre des préoccupations en Inde depuis que la pandémie de coronavirus est apparue ici en mars 2020. En conséquence, une partie importante du budget de l’Union en 2021 a été allouée au secteur de la santé. De plus, l’accent a également été largement mis sur les soins de santé numériques ainsi que sur l’aide aux soins de santé, qui n’étaient pas aussi importants avant le début de la pandémie. Avant que le coronavirus ne frappe, les hôpitaux et les soins de santé en Inde n’avaient pas nécessairement ressenti trop fortement le besoin d’intégrer les innovations technologiques dans le secteur. Cependant, une fois que le besoin de distanciation sociale s’est fait sentir pour empêcher la propagation du virus, de nombreuses innovations telles que les assistants robotiques et les consultations vidéo ont commencé à s’accélérer.

De plus, de nombreuses applications proposant des consultations virtuelles abordables qui avaient eu du mal à renforcer leur emprise avant la pandémie ont vu l’adoption à grande échelle de leurs services alors que COVID-19 confinait les gens chez eux.

Financial Express Online s’est entretenu avec Ritesh Talpatra, MD India d’Optum, qui fait partie de la société mondiale de soins de santé United Health. Ritesh Talpatra a expliqué comment les soins de santé en Inde peuvent être rendus plus abordables et pourquoi il est nécessaire de tirer parti de la technologie et de l’innovation pour le secteur.

Regardez l’interaction ici.

??

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.