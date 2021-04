EXCLUSIF | Samsung apporte ses téléviseurs Neo QLED avec technologie Mini LED en Inde la semaine prochaine

L’une des gammes de téléviseurs intelligents les plus ambitieuses de Samsung arrive en Inde.

Samsung lancera ses téléviseurs haut de gamme Neo QLED en Inde la semaine prochaine, ont déclaré des sources au courant du dossier à Financial Express Online. Annoncés au CES 2021, les téléviseurs Neo QLED dotés de la technologie de rétroéclairage Mini LED sont l’un des téléviseurs intelligents les plus ambitieux de Samsung sur le marché aujourd’hui.

Encastrer des LED beaucoup plus petites – à hauteur de 1 / 40ème de la taille des LED conventionnelles – dans le système de rétroéclairage du téléviseur permet à Samsung d’avoir un contrôle «ultra-fin» sur ses zones de gradation et ses niveaux de noir. L’idée est de réduire ce que l’on appelle l’effet «blooming» qui est l’apparition d’un halo autour d’objets lumineux à côté d’un fond sombre souvent vu sur les téléviseurs LCD typiques. Tout cela devrait entraîner un plus grand contraste et une meilleure qualité d’image par la suite.

Samsung vante, “une image ultra-réaliste – que vous regardiez un match de football ou que vous jouiez à un match sur votre console de jeu.” Ce dernier élément est encore accentué par le biais de quelques partenariats que Samsung a conclus pour rendre ses téléviseurs Neo QLED prêts pour les consoles de jeu de nouvelle génération. Aux États-Unis et au Canada, par exemple, Samsung est le partenaire TV officiel de la Xbox Series X. Samsung s’est également associé à AMD pour intégrer FreeSync Premium Pro sur ces téléviseurs. Ils sont également livrés avec un nouveau menu de paramètres de la barre de jeu qui met toutes les options de jeu à portée de main et Super Ultrawide Gameview qui apporte des rapports d’aspect ultra-larges de type moniteur de jeu à un téléviseur.

En parlant de certains aspects techniques, ces téléviseurs Neo QLED offrent un taux de rafraîchissement élevé de 120 ips et un temps de réponse faible de 5,8 ms. Ils sont disponibles en résolution 4K et 8K. Samsung les proposera dans des tailles allant de 43 pouces à 85 pouces en Inde.

Ailleurs, ces téléviseurs disposent du SpaceFit Sound pour une expérience audio personnalisée et d’une télécommande solaire. Sans surprise, ils bénéficieront du support Samsung TV Plus en Inde.

