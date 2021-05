Exclusif: SIDBI affecte Rs 200 cr pour les programmes Shwas et Arog axés sur les MPME; prêts sanctionnés Rs 90 crore

SIDBI avait lancé l’année dernière un programme similaire appelé SAFE pour toutes les MPME engagées dans la fabrication de désinfectants pour les mains, masques, combinaisons, ventilateurs, laboratoires d’essais et autres produits.

Crédit et financement pour les MPME: La Small Industries Development Bank of India (SIDBI) – la principale institution financière spécialisée dans les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – a affecté 200 crore de Rs pour ses programmes Shwas et Arog récemment lancés pour les MPME fabriquant des produits liés à Covid, un un responsable du SIDBI a déclaré à Financial Express Online. Alors que Shwas s’adresse aux MPME fabriquant des bouteilles d’oxygène, des oxy-générateurs, des concentrateurs d’oxygène, de l’oxygène liquide ou fournissant des services de transport, de stockage, de remplissage pour fournir ces articles, Arog se concentre sur l’octroi de crédit aux MPME dans la fabrication de produits ou la fourniture de services qui sont directement liés à la lutte contre Covid, y compris les oxymètres de pouls, les médicaments autorisés tels que (Remdesivir, Fabiflu, Dexaméthasone, Azithromycine, etc.), les ventilateurs, les kits EPI, etc.

«Nous avons sanctionné des demandes impliquant un montant de prêt de Rs 90 crore jusqu’à présent et un autre ensemble de demandes d’une valeur de prêt de Rs 83 crore est en attente. Au fur et à mesure que la demande évoluera, nous élargirons également le corpus. Actuellement, nous avons réservé Rs 200 crore pour les deux projets. Le régime continuerait jusqu’à ce que Covid existe et s’il y avait une troisième vague à venir, le régime serait révisé en fonction des contours de la pandémie », a ajouté le responsable au courant des détails des régimes au SIDBI, demandant l’anonymat.

La SIDBI avait lancé les deux programmes le 30 avril 2021, envisageant de financer jusqu’à un montant de Rs 2 crore à une MPME à un taux d’intérêt de 4,50 à 6% par an dans les 48 heures suivant la réception de tous les documents et informations pertinentes. Cependant, les MPME ne sont pas très enthousiasmées par de tels projets de la part des banques et du gouvernement. «Tous ces projets sont grands et nobles en pensée mais leur exécution reste douloureuse. En fin de compte, il ne s’agit que d’une réduction du taux d’intérêt. Nous travaillons au milieu de la pandémie et n’avons pas le temps de traiter la documentation en cause. Il est trop peu trop tard », a déclaré Darshan Bhatia, associé fondateur du fabricant de ventilateurs ICU DVB InvenTek à Financial Express Online.

Le fabricant de dispositifs de test de diagnostic basé à Bengaluru, Bhat Biotech India, a également fait écho à des sentiments similaires. «Nous avions demandé le programme Safe de SIDBI, mais nous n’avons pas pu obtenir le crédit malgré toutes les formalités. De tels programmes des banques sont bons, mais il est difficile de les surmonter. Pendant que vous passez tant de temps, le gouvernement dit une chose et les banques disent une chose différente. Cependant, en fin de compte, les banques sont responsables du versement des fonds. Ils ne vous soutiennent pas lorsque vous leur demandez du crédit. Malgré le défi, nous avons pu augmenter considérablement le chiffre d’affaires de Rs 25 crore à Rs 100 crore l’année dernière. Au départ, nous étions les deux ou trois seules entreprises en Inde à fabriquer un support de transport viral (VTM) l’année dernière et nous avons pu les fournir à temps à travers l’Inde », a déclaré le Dr Shama Bhat, fondateur et CMD de Bhat Bitotech India à Financial Express Online. Les VTM sont des tubes utilisés pour la collecte, le transport et la conservation d’échantillons de virus nasopharyngés ou oropharyngés.

Il est important de noter que le SIDBI avait lancé l’année dernière un programme similaire appelé SAFE pour toutes les MPME engagées dans la fabrication de désinfectants pour les mains, de masques, de combinaisons, de ventilateurs, de laboratoires d’essais et d’autres produits. «Le programme Safe a fermé ses portes le 31 mars 2021. Depuis cette année, l’oxygène était rare et Shwas a donc été lancé. Cette année, l’exigence est différente, y compris les médicaments, car l’hydroxychloroquine était utilisée l’année dernière, mais cette année, il y a l’ivermectine, le remdesivir, etc. Les nouveaux programmes sont adaptés aux exigences de la deuxième vague », a ajouté le responsable.

