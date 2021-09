Exclusif : Starter, Starter Platform pour héberger le lancement de DEX NASDEX axé sur l’Asie

in

Starter, une plate-forme de lancement communautaire de premier plan opérant sur plusieurs blockchains, hébergera le lancement NASDEX IDO, un DEX qui permet aux traders d’utiliser un mécanisme de frappe pour échanger des actions tokenisées sur la blockchain, Invezz peut informer exclusivement. NASDEX, qui se concentre sur les marchés asiatiques, vise à servir de pont entre les mondes des actions et des crypto-monnaies et à atténuer les limites des bourses traditionnelles telles que la gestion de portefeuille et que les investisseurs ne peuvent qu’acheter, ne pas vendre d’actions.

NASDEX offre des liquidités et des récompenses de frappe aux utilisateurs

En plus de permettre aux investisseurs de négocier 24 heures sur 24 et d’acheter des fractions d’actions de leurs actions préférées, NASDEX les rémunère pour leurs frais d’essence en fournissant des liquidités et des récompenses de frappe. C’est aussi le premier DEX axé sur l’Asie. NASDEX offre une multitude de nouvelles fonctionnalités DeFi et une expérience d’investisseur améliorée.

Lionel Iruk, conseiller spécial de Starter, a déclaré :

« Les crypto-monnaies, en tant que classe d’actifs, connaissent une croissance rapide mais manquent des options d’investissement que les institutions traditionnelles offrent avec des actions et des obligations. En guise de compensation, les institutions financières n’ont pas la technologie qui alimente DeFi et la blockchain. NASDEX peut établir un pont et se diversifier en permettant aux utilisateurs d’avoir les deux meilleurs mondes tout en poursuivant leur parcours d’investissement.

NASDEX commence avec une capitalisation boursière de 30 000 milliards de dollars, qui peut atteindre 100 000 milliards de dollars

Initialement, le DEX aura une capitalisation boursière d’environ 30 000 milliards de dollars. Les détenteurs de jetons bénéficieront de la croissance des revenus car ils auront une part des revenus de la plateforme. Cela encouragera la participation des utilisateurs. Les membres de la communauté NASDEX peuvent décider d’ajouter des actions ou des marchés. À l’avenir, NASDEX envisagera d’inclure les marchés boursiers mondiaux avec une capitalisation boursière totale d’environ 100 000 milliards de dollars.

Josh Du, directeur des investissements chez NASDEX, a commenté :

“Les projets de cryptographie se propagent du monde de la crypto au monde réel avec une expansion correspondante du marché adressable total (TAM) et des retours sur investissement pour toutes les personnes impliquées”, a-t-il déclaré. « Les innovations en matière de DeFi et de blockchain ont la capacité d’ajouter des fonctionnalités entièrement nouvelles aux classes d’actifs traditionnelles. L’approche de NASDEX pour unir le monde des crypto-monnaies et le monde des actions asiatiques créera un produit indispensable pour ce grand marché inexploité.

Le post Exclusive: Starter, rampe de lancement pour héberger le lancement DEX NASDEX axé sur l’Asie est apparu en premier sur Invezz.