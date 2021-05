Exclusif: un violeur risque de nouveau de la prison après avoir interrogé des victimes d’agression sexuelle | UK | Nouvelles

Milton Brown, 67 ans, sera condamné à une date ultérieure (Image: Met Police)

Milton Brown, 67 ans, a été emprisonné pendant 21 ans en 1997 pour avoir violé une femme et en avoir agressé sexuellement une autre après les avoir incités à retourner dans son appartement après une soirée, ainsi qu’une attaque sauvage contre sa petite amie d’alors. Le procès a attiré l’attention du Premier ministre d’alors, Tony Blair, et a déclenché un changement de loi pour les affaires d’agression sexuelle, lorsque Brown a limogé son équipe juridique et a passé cinq jours à contre-interroger les trois victimes lui-même.

Les accusés accusés d’infractions sexuelles ont par la suite été interdits d’interroger leurs propres victimes, après qu’un juge de la Haute Cour eut jugé que cela constituait un «deuxième viol».

Un détective dans cette affaire a qualifié Brown de “ l’homme le plus méchant que j’aie jamais rencontré ”, tandis qu’un juge de la peine a affirmé qu’il “ manquait de la caractéristique qui distingue l’homme de la bête – à savoir l’humanité ”.

Il fait maintenant face à une autre peine substantielle après avoir été reconnu coupable d’avoir invité une femme à retourner chez lui pour se droguer, avant de la mettre dans une impasse et de la violer en mai de l’année dernière.

Brown, de Stoke Newington, au nord-est de Londres, a été condamné à l’unanimité du jury de deux chefs de viol, un chef de tentative de viol et un chef de voies de fait par pénétration.

Les jurés de Wood Green Crown Court ont été autorisés à entendre les détails des condamnations de 1997 et un acquittement de 2019.

À différentes occasions en 1996, il a menacé deux femmes avec des couteaux et en a étranglé une avant de violer deux fois une femme et d’agresser deux fois l’autre à la pudeur.

Brown a été emprisonné en 1997 pour avoir violé une femme et agressé sexuellement une autre (Image: Met Police)

En plus de la peine de 16 ans pour ces attaques, Brown a été condamné à une peine consécutive de cinq ans pour GBH après une agression contre Susan McDonald, qui a été retenue captive par Brown et battue à plusieurs reprises avec une queue de billard et une planche parsemée de clous.

Mlle McDonald, qui portait des béquilles pendant des mois après l’attaque, a été retrouvée morte dans son appartement en 2004.

Brown a également été condamné pour vol qualifié, cambriolage aggravé et ABH remontant à 1978.

La juge Joanna Greenberg QC, qui préside le dernier procès, a déclaré qu’il serait «trop préjudiciable» pour eux d’entendre qu’il avait été reconnu coupable d’avoir eu des relations sexuelles illégales avec une fille de 12 ans en 1992.

Le procureur William Eaglestone a déclaré aux jurés que la victime de ce dernier procès s’était rendue à Sainsbury’s pour acheter de la drogue et avait rencontré Brown, qui était également là pour rencontrer le revendeur.

M. Eaglestone a déclaré: «Il lui semblait bien. Elle a dit à la police qu’ils achetaient de la drogue et il l’a invitée à se rendre dans son appartement à proximité et à les fumer.

La dernière affaire a été entendue à la Snaresbrook Crown Court (Image: PA)

Il l’a mise dans une prise de tête. Elle ne pouvait pas respirer – elle pensait qu’elle allait mourir Procureur William Eaglestone

Le tribunal a entendu l’humeur de Brown «soudainement changé» lorsque le petit ami de la victime l’a appelée et elle a dit à Brown qu’elle devait partir.

Le procureur a déclaré: «Il l’a mise dans une prise de tête. Elle ne pouvait plus respirer – elle pensait qu’elle allait mourir.

«Elle a crié en espérant que quelqu’un au bout du téléphone l’entendrait crier mais la violence contre elle a continué. Après l’avoir maintenue et mise dans une prise de tête pour qu’elle ne puisse plus respirer, M. Brown lui a fait lui faire une fellation.

Elle a réussi à échapper à l’épreuve aux petites heures du matin après avoir dit à Brown qu’ils devraient aller acheter plus de médicaments, a appris le tribunal.

La victime a déclaré avoir repéré les ingénieurs de Thames Water sur la route des sept sœurs et couru vers eux – tandis que Brown s’enfuyait à vélo.

Lors d’un entretien avec la police, elle a déclaré aux policiers: «J’ai tout fait pour survivre. J’ai l’impression que c’est ma faute. Je suis allé chez quelqu’un que je ne sais même pas pour fumer du crack. Je me sens juste vide.

«Ce qui est dégoûtant, c’est que je peux encore sentir son odeur.»

Donnant des preuves, Brown a affirmé que la femme avait pris de l’héroïne et du crack et que son humeur était «de haut en bas».

Il a déclaré que le sexe était consensuel et que la victime flirtait avec lui, exécutant des exercices de gymnastique et des “ twerk ” pour lui à l’intérieur de l’appartement.

Les jurés ont également entendu l’interview de la police de Brown, où il a dit du viol: «Dans ma propre maison? Pourquoi ferais-je cela dans ma propre maison? C’est quelque chose de mal.

Le procureur a déclaré: «Ce que Brown vous a dit était un paquet de mensonges. C’est un menteur chevronné. Ne tombez pas dans le vieil acte inoffensif de Rasta. C’est un monstre, et cette femme a été sa victime.

Une femme Brown a été accusée d’avoir violé dans le même appartement en 2019 a également témoigné lors du procès.

Dans des observations juridiques avant le procès, le juge Greenberg QC a déclaré que le Crown Prosecution Service pourrait présenter le témoignage de la femme au jury de Wood Green en raison des “ similitudes frappantes ” entre les deux affaires.

La victime présumée a déclaré aux jurés qu’elle prenait de la drogue avec Brown lorsqu’elle a dit qu’elle devait partir et que son «humeur avait changé».

Elle a dit que Brown l’avait mise dans une prise de tête, ce qui lui donnait l’impression qu’elle «ne pouvait plus respirer et qu’elle allait mourir».

Les jurés de Snaresbrook Crown Court ont acquitté Brown de toutes les accusations.

La condamnation pour la dernière condamnation a été ajournée pour qu’une évaluation de la dangerosité soit faite.