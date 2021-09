Exclusif : voici tous les détails du DJI Mavic 3 Pro, y compris le prix, les fonctionnalités, etc.

in

En attendant l’annonce officielle de DJI, tous les détails du très attendu Mavic 3 Pro. Une source proche de DJI a fourni à DroneDJ un ensemble complet de documents qui révèlent tout ce que vous devez savoir sur le Mavic 3 Pro : prix, spécifications, images, etc. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails…

Spécifications complètes du DJI Mavic 3 Pro

En termes de spécifications brutes, le DJI Mavic 3 Pro. pèsera 920 grammes et disposera d’un téléobjectif et d’un appareil photo grand angle capable de capturer des vidéos 5.2K et des images fixes 20MP. Les spécifications complètes incluent :

Cardan et caméraCaméra téléobjectifCaméra grand angleSystème de vision avantSystème de vue arrièreÉclairage inférieur auxiliaireSystème de vision vers le basSystème de capteur infrarougeDEL avantMoteurs électriquesHélicesIndicateur d’état du quadricoptère Train d’atterrissage (antennes incluses)Système de vision inférieurBatterie de vol intelligenteDEL de niveau de batterieBouton d’alimentationSerrures de batteriePort de chargement/mise à niveau USBC (USB)

Selon les documents, le Mavic 3 comportera la gamme complète des fonctionnalités exclusives de DJI, notamment l’évitement d’obstacles et le mode de vol intelligent. Les autres fonctionnalités incluront HyperLapse, ActiveTrack, QuickShot, Panorama et Advanced Pilot Assistance pour “vous aider à capturer facilement des photos difficiles”.

Le DJI Mavic 3 Pro aura une durée maximale de 46 minutes de vol (une note basée sur des conditions de vol sans vent à 15,5 mph). Il pèsera 920 grammes.

Les spécifications de l’objectif incluent :

Téléobjectif : Champ de vision de 15 degrés, ouverture f/4,4, mise au point à partir de 3 mCaméra grand angle : Champ de vision à 84 degrés, ouverture f/2.8 – ouverture f/11, mise au point à partir de 1 m

Les documents confirment également que DJI prévoit un combo Fly More pour le Mavic 3 Pro. avec des accessoires supplémentaires, notamment des hélices supplémentaires, 3 batteries, un sac de transport et plus encore.

Le prix de détail du DJI Mavic 3 Pro commencera à 1599 $, selon une source proche de DJI qui a parlé à DroneDJ.

DJI prévoit également un modèle Cine du Mavic 3 Pro, qui sera livré avec un SSD et un câble de données ultra haut débit. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix pour ce modèle, mais vous devriez vous attendre à être plus proche de 2 500 $. Une source a déclaré à DroneDJ que DJI s’attend à ce que beaucoup de gens achètent celui-ci sur l’Inspire 2.

Contrôleur intelligent DJI Mavic 3 Pro

Parallèlement au Mavic 3 Pro, DJI prévoit également un nouveau Smart Controller V2. Vous pouvez vous attendre à un large éventail de mises à niveau ici, y compris la dernière version de la technologie de transmission vidéo OcuSync de DJI. Il sera capable de transmettre des vidéos HD en temps réel jusqu’à 15 km. L’écran intégré arborera une résolution de 1920×1080 pixels avec une luminosité de 1000 cd/m2.

Le contrôleur intelligent DJI Mavic 3 Pro pourra se connecter à Internet via WiFi ou via un dongle LTE. Alimenté par Android, il prend également en charge des éléments tels que Bluetooth ainsi qu’une autonomie maximale de 3 heures avec une batterie de 5 000 mAh à 9,2 V.

En termes de conception, le DJI Smart Controller V2.0 propose une large gamme de commandes de quadricoptère et de cardan, ainsi que des boutons personnalisables et un port USB-C pour charger et connecter la télécommande à un ordinateur.

