Exclusif : Xiaomi lancera un routeur et une caméra aux côtés des ordinateurs portables à Smarter Living 2022

Le succès de Xiaomi sur le marché indien des smartphones n’a pas besoin d’être présenté, l’entreprise occupant la première place pendant près de trois ans. Cependant, les mobiles sont loin d’être la seule catégorie où Mi est le leader du marché, car son portefeuille IoT a également décollé dans plusieurs catégories.

Cet article contient des contributions de Raghu Reddy, directeur commercial, Xiaomi India

Xiaomi organisera son événement annuel Mi Smarter Living 2022 le 26 août, où nous verrons le lancement de nombreux nouveaux produits et une incursion dans de nouveaux segments pour le marché indien. Avant l’annonce, Raghu Reddy, directeur commercial de Xiaomi India, a parlé à TechRadar India des produits à venir de la société, des succès passés et de l’état de l’écosystème des appareils connectés.

Xiaomi est entré en Inde avec des smartphones en 2014 dans l’espoir d’affronter la concurrence établie avec une offre à prix compétitif. En 2017, il avait déjà atteint la pole position dans le segment avec un portefeuille allégé mais puissant.

C’est à cette époque qu’il a senti une plus grande opportunité sur le marché – une opportunité qui mettrait les appareils connectés de Xiaomi au premier plan pour créer un écosystème au-delà des smartphones. Ce pari a été couronné de succès, car Xiaomi compte désormais plus de 350 millions de produits IoT sur le marché, tout en redéfinissant de nombreuses catégories.

Mi-das toucher



Le Mi Band 6 sera lancé en Inde la semaine prochaine (Crédit image: Future)

Le premier produit non-smartphone de Xiaomi était le Mi Band en 2017, qui a enregistré plus de 7 millions d’unités de ventes. En fait, il est depuis lors le tracker de fitness le plus vendu en Inde.

En 2018, Xiaomi est devenu grand avec le lancement de téléviseurs intelligents, à une époque où environ 80% du marché était dominé par des téléviseurs ordinaires non intelligents. Aujourd’hui, les téléviseurs Mi et Redmi sont présents dans plus de 6 millions de foyers, marquant le leadership du marché dans une autre catégorie depuis leur lancement.

À peu près à la même époque, il a également fait une incursion dans le segment des caméras de sécurité connectées intelligentes, qui était assez naissante et sous-développée à l’époque. Raghu nous dit que les utilisateurs ont trouvé de nombreuses applications innovantes pour ses caméras allant des fermes aux garderies. À son apogée, il détenait une part de près de 50 %, dépassant les solutions conventionnelles qui nécessitent beaucoup plus de câblage et de stockage.

Xiaomi vise également à être une marque de style de vie, avec des offres telles que des purificateurs d’air, des purificateurs d’eau, des aspirateurs robots, etc. Fait intéressant, les écouteurs TWS et les montres connectées – deux catégories qui ont explosé à la suite de la pandémie – n’ont pas vu beaucoup d’amour de la marque récemment.

La voie à suivre



*Drumrolls*Smarter Living 2022 est enfin là et nous sommes ravis ! L’innovation se prépare, l’excitation dans l’air est inégalée et l’avenir est vraiment intelligent 🤩#MiFans, vous voulez deviner ce qui vous attend ? Restez à l’écoute! #SmarterLiving2022 #FutureIsSmart pic.twitter.com/DPMXV2ifI816 août 2021

La star de Smarter Living sera la nouvelle génération d’ordinateurs portables haut de gamme de la marque Mi. Alors que la série Mi NoteBook 14 de l’année dernière est devenue un best-seller, Raghu admet qu’il y avait beaucoup de place pour l’amélioration. Sur leurs prochains successeurs, non seulement tous les retours seront pris en compte, mais il offrira l’un des meilleurs écrans sur un ordinateur portable de ce segment. Les autres domaines où nous verrons des améliorations seront le design, la webcam et le rétroéclairage du clavier.

Raghu a également confirmé en exclusivité que Xiaomi lancera son premier routeur Wi-Fi lors de l’événement, ainsi qu’une nouvelle caméra de sécurité. Les spécifications ou les fonctionnalités n’ont pas été mentionnées, mais nous nous attendons à ce que les deux soient des offres de milieu de gamme.

Les téléviseurs Mi ayant changé le visage de la catégorie des téléviseurs intelligents, Mi se concentrera à l’avenir sur davantage de téléviseurs haut de gamme, car les bases ont déjà été couvertes. Les produits audio et les appareils portables seront également un domaine d’intérêt à l’avenir.

Il a également expliqué comment Xiaomi envisage des produits tels que les lave-vaisselle, les tablettes, les montres connectées économiques et d’autres produits, mais n’a pas confirmé le lancement de l’un ou l’autre.

À Smarter Living 2022, Xiaomi devrait dévoiler le Mi Band 6, les Mi NoteBooks, de nouveaux téléviseurs haut de gamme, un routeur, une caméra de sécurité et d’autres produits de style de vie, mettant ainsi l’accent sur les produits pour la maison cette saison.