Exclusion Covishield| Travailler pour résoudre les problèmes de voyage dans l’UE pour les Indiens, déclare Adar Poonawalla

Le PDG du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a déclaré lundi qu’il essayait de résoudre les problèmes rencontrés par les Indiens, qui ont été vaccinés avec Covishield, lorsqu’ils se rendent dans les pays européens.

Un programme de passeport vaccinal de l’Union européenne (UE) permettra aux gens de voyager librement dans le bloc à partir du 1er juillet, à condition qu’ils aient reçu l’un des quatre vaccins fabriqués en Occident. Bien que cela inclue le tir d’AstraZeneca, cela ne s’étend pas à Covishield, la version indienne produite par SII.

Dans un tweet, Poonawalla a déclaré qu’il aborderait le problème avec les régulateurs de l’UE et le traiterait également au niveau diplomatique avec les pays. «Je me rends compte que beaucoup d’Indiens qui ont pris COVISHIELD sont confrontés à des problèmes de voyage dans l’UE, je vous assure que j’ai pris cela au plus haut niveau et j’espère résoudre cette question bientôt, à la fois avec les régulateurs et au niveau diplomatique avec les pays », a-t-il tweeté.

Le sérum a produit 300 millions de doses de vaccins Covid-19 jusqu’à la mi-juin et le pays a administré 28,35 crores de doses de Covishield à ce jour. SII a déposé une demande d’approbation auprès du régulateur de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA), mais ne l’a pas encore obtenu. L’UE a reconnu la marque de vaccin Vaxzevria fabriquée par AstraZeneca en Europe. SII s’est associé à AstraZeneca pour fabriquer ce vaccin en Inde, commercialisé sous la marque Covishield. Outre Vaxzevria, les vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson figurent sur la liste EU Green Pass.

Selon certaines informations, le ministère des Affaires étrangères a déjà soulevé la question du manque de reconnaissance de Covishield par l’EMA.

—Avec les contributions de l’agence

