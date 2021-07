Exclusions d’assurance maladie les plus courantes que vous devez connaître avant d’acheter une police

Les polices d’assurance maladie sont toujours venues à la rescousse des gens et elles constituent un outil financier pratique qui vous permet de pousser un soupir de soulagement à l’heure de l’extrême nécessité.

Un grand nombre de réclamations liées au covid ont été faites suite à l’augmentation des cas de Covid lors de la deuxième vague. Au 5 mai 2021, environ 47,8K réclamations covid ont été répudiées tandis qu’environ 187,8K réclamations étaient toujours en cours d’examen, selon les données publiées par le General Insurance Council. Ces demandes d’assurance-maladie ont été principalement rejetées faute de documentation appropriée, de délai d’attente et d’exclusions.

Dhirendra Mahyavanshi, co-fondateur de Turtlemint (An InsurTech Company) a déclaré qu’après les directives de l’IRDAI concernant un examen approprié des réclamations de covid avant le rejet, les assureurs sont devenus beaucoup plus inclusifs ces derniers temps.

« Des fonctionnalités nouvelles et améliorées telles que la couverture des troubles mentaux, les chirurgies robotiques et avancées, l’inclusion de la télémédecine, etc. ont élargi la portée des régimes d’assurance maladie et les ont rendus populaires. Cependant, les périodes d’attente et les exclusions constituent toujours une partie importante de tout plan de santé. Même avec des normes d’exclusion standardisées, un assuré doit être conscient de beaucoup de choses avant d’acheter le plan », a déclaré Mahyavanshi à FE Online tout en expliquant les exclusions d’assurance maladie les plus courantes que chaque assuré devrait connaître. Regarde:

Exclusion pour maladie préexistante pendant la période d’attente

Le co-fondateur de Turtlemint a déclaré que si vous souffrez d’un problème médical, comme le diabète, l’hypertension, etc., un tel problème serait appelé un problème préexistant. « Les complications découlant de telles conditions préexistantes ne seraient pas couvertes pendant une période d’attente spécifiée dans la police. La période va de 12 mois à 48 mois. Une fois la période terminée, vous pouvez bénéficier d’une couverture pour vos conditions préexistantes.

Délai d’attente normal

Outre la période d’attente pour les affections préexistantes, il existe également d’autres périodes d’attente pendant lesquelles une couverture spécifiée n’est pas disponible. Ces périodes comprennent les suivantes :

Période d’attente initiale : Mahyavanshi a déclaré que cela s’appelle également une période de réflexion à compter de la date d’achat de la police. Les maladies survenues pendant cette période ne sont pas couvertes. Cependant, les blessures accidentelles seraient couvertes pendant cette période qui dure généralement 30 jours.

Délai d’attente spécifique : Les maladies et les traitements comme la hernie, la fistule, l’amygdalectomie, la cataracte, les chirurgies de remplacement articulaire, etc. ne sont pas couverts pendant la première ou les deux premières années de la police.

Délai d’attente maternité : Si le régime permet une couverture de maternité, il y aurait une période d’attente pendant laquelle la couverture ne serait pas disponible. La période va de 9 mois à 48 mois.

Soins cosmétiques : Les chirurgies esthétiques ne sont pas médicalement nécessaires, sauf lorsqu’elles deviennent importantes pour traiter une blessure accidentelle. De tels traitements cosmétiques non nécessaires sont donc exclus du champ d’application de la garantie. De plus, même la circoncision et les traitements de changement de sexe sont exclus de la couverture.

Traitements non scientifiques : Si vous bénéficiez de traitements non prouvés, expérimentaux ou non scientifiques, le coût de ces traitements ne serait pas couvert par votre régime d’assurance maladie. Les essais cliniques sont les exemples les plus courants de ce cas et si vous bénéficiez de traitements dans le cadre de tels essais, où la ligne de traitement n’est généralement pas acceptée par les professionnels de la santé, vous devrez supporter les frais médicaux.

L’automutilation: Les blessures ou maladies subies en raison d’une tentative de suicide, d’actes délibérés de l’assuré ou de blessures auto-infligées ne sont pas couvertes par la police. En effet, les plans de santé sont destinés à couvrir les urgences médicales incertaines sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle. Si vous contrôlez la survenance d’éventualités médicales, ces éventualités seraient exclues de la couverture.

La participation à des activités dangereuses, les actes criminels et les blessures subies en raison de l’abus d’alcool ou de drogues sont également exclus de la couverture.

Guerre et périls alliés : Les blessures médicales subies lorsque le pays est en guerre, ou s’il y a une mutinerie, une rébellion ou des troubles civils, ne seraient pas couvertes. Les maladies et blessures dues aux rayonnements ou à l’ionisation chimique ne sont pas non plus couvertes.

Frais d’enquête et d’évaluation : Les frais médicaux occasionnés par les tests d’investigation sont pris en charge à condition qu’ils soient liés au traitement pour lequel vous avez été hospitalisé. Cependant, si les tests ne sont pas liés au traitement pour lequel vous faites une demande, leurs frais ne seraient pas couverts. De plus, si vous êtes hospitalisé uniquement dans le but de subir des tests d’investigation ou d’évaluation, les frais de cette hospitalisation et de ces tests ne seraient pas couverts.

Compléments alimentaires: Les frais engagés pour l’achat de vitamines, minéraux et autres compléments alimentaires ne sont pas couverts par la police.

Coût des consommables et articles non payables : Les consommables sont des objets à usage unique qui sont utilisés au cours des traitements. Par exemple, le coton, les pansements, les seringues, les masques faciaux, les désinfectants, etc. constituent des consommables.

Ces consommables ne sont pas couverts par les régimes d’assurance maladie et leurs coûts seraient vos dépenses personnelles. De même, le régulateur a précisé une liste d’éléments non payables au titre de l’assurance maladie. Le coût des articles contenus dans une telle liste n’est pas non plus couvert.

«Cependant, les plans de santé modernes autorisent des modules complémentaires qui vous permettent de demander une couverture pour ces articles et consommables non payants.

3 conditions pour obtenir une réclamation d’assurance maladie

Selon Mahyavanshi, une demande d’assurance maladie ne serait admise que si les 3 conditions sont remplies, telles qu’un avis d’hospitalisation du médecin, un protocole standard de traitement et une ligne de traitement active ont été administrés.

« Si toutes ces 3 clauses sont remplies et qu’il n’y a pas de problème d’exclusion ou de documentation, il n’y a aucune raison de rejeter la réclamation. Cependant, lors de l’achat d’un régime d’assurance-maladie, lisez les petits caractères. Parcourez la liste des exclusions de couverture pour savoir exactement ce qui est couvert par le régime et ce qui ne l’est pas », a-t-il suggéré.

