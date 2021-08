Exclusivité BFW: la capitaine du Bayern Munich Frauen Lina Magull est tout simplement géniale

Tout ce que la milieu de terrain du Bayern Munich Lina Magull a fait dans sa carrière, c’est gagner, mais elle n’a jamais perdu la volonté de continuer à pousser pour s’améliorer encore. À seulement 27 ans, Magull respire la confiance et le leadership à chaque fois qu’elle monte sur le terrain – de plus, elle était une explosion absolue et une émeute avec laquelle discuter.

Magull a récemment rencontré BFW pour une interview et nous a laissé une grande impression en détaillant comment elle a évolué en tant que joueuse au cours de son illustre carrière.

La capitaine du Bayern Munich Frauen, Lina Magull, est toujours cool, même lorsqu’elle opère hors de sa zone de confort.

Dans le cadre du voyage de son équipe à Louisville pour la Women’s Cup, on a demandé à Magull de lancer le premier lancer lors d’un match de baseball des ligues mineures des Bats de Louisville. Bien qu’elle n’ait jamais joué au baseball auparavant, Magull a abordé l’entreprise avec la meilleure attitude possible – et a même eu un peu de rire lorsque le sujet s’est tourné vers ce qui pourrait mal se produire lors du premier lancer.

“Oui, peut-être que j’aurai plus d’abonnés sur Instagram avec une vidéo amusante”, a déclaré Magull avec un sourire.

C’est ce genre d’état d’esprit qui l’a si bien servi au cours de sa carrière. Magull a eu des passages très réussis avec le FSV Gütersloh 2009, Wolfsburg et le SC Freiburg avant de passer au Bayern Munich. À chaque arrêt, Magull a vu son jeu évoluer et s’améliorer.

Un grand outil de motivation pour Magull était qu’en tant que jeune joueuse, elle n’était pas considérée comme un élément important de l’une de ses équipes. Ce sentiment l’a poussée à se battre plus fort et à se concentrer sur l’amélioration de son propre jeu.

« J’ai plus confiance en moi, car à un jeune âge, je n’étais pas aussi important dans l’équipe que je le souhaitais. Je pense que maintenant, en tant que capitaine du Bayern Munich, c’est très cool pour moi de voir comment j’ai grandi en tant que personne », a déclaré Magull. «Je pense que mes compétences en football s’améliorent de plus en plus. C’est la même chose avec ma santé. Vous avez toujours des blessures dans la saison, et c’est ce qui vous fait parfois vous sentir un peu plus vieux. J’ai essayé de faire très attention à ma santé. Je suis juste très fier aujourd’hui. C’est tellement cool que je puisse faire de mon hobby mon travail. C’est tout ce dont je rêvais, alors je suis heureux.

Même avec ce sentiment de satisfaction et avec tout ce qu’elle a accompli au cours de sa carrière (vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Bundesliga, vainqueur de la DFB-Pokal, vainqueur de la Coupe du monde U-20 de la FIFA), Magull n’a jamais ralenti. Elle a continué à viser l’excellence et parce qu’elle a vu ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau, elle est capable d’identifier rapidement que cette équipe du Bayern Munich pourrait être spéciale.

Avec sa personnalité, il est facile de comprendre pourquoi Lina Magull est si appréciée dans le jeu,Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

«Je pense que c’est le meilleur mélange que j’ai jamais eu dans une équipe – de très bons jeunes joueurs et aussi des joueurs avec beaucoup d’expérience. C’est agréable de voir au jour le jour comment ils grandissent. C’est aussi, pour moi en tant que capitaine, très facile d’être le leader, parce que tout le monde se sent tellement responsable les uns des autres », a déclaré Magull. « Nous avons un bon esprit d’équipe, et c’est pourquoi je me sens tellement à l’aise dans l’équipe. Je n’ai pas besoin de prendre autant soin de tout le monde, car chaque joueur a juste cette responsabilité. Je pense que nous serons bons en championnat la saison prochaine et à l’international. C’est la chose la plus importante pour moi que nous ayons de bonnes performances dans les jeux internationaux.

Une chose qui stimulera le Bayern Munich sera les retours respectifs de Jovana Damnjanovic et Giulia Gwinn. Les deux joueurs ont raté la majeure partie de la saison dernière en raison de blessures.

“Alors, si heureux qu’ils soient revenus, parce que ce sont des gens si bons et si puissants. Ils sont toujours de bonne humeur et ne sont que de très bons joueurs », a déclaré Magull. “C’est difficile pour l’équipe d’avoir beaucoup de temps de jeu, mais c’est ce qui nous rend meilleurs – quand nous avons une bonne qualité dans les entraînements et quand les entraîneurs ont de nombreuses opportunités avec les onze de départ. Dans l’équipe, c’est bien que tu aies toujours un défi tous les jours à l’entraînement. Ce sera très excitant de voir qui joue, mais c’est bien de les retrouver parce qu’ils sont l’un de mes meilleurs amis et c’est bon de les voir. Ils ont eu des moments difficiles en cure de désintoxication, mais c’est juste bon de les voir en bonne santé.

En tant que joueuse qui a « réussi » et accompli à peu près tout ce qu’elle peut à ce stade de sa carrière, Magull peut voir le paysage changeant du soccer féminin. Mais avec ces changements, Magull connaît la pression inhérente à laquelle certains enfants sont confrontés alors qu’ils se lancent dans le même voyage qu’elle a fait autrefois. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait aux jeunes joueurs, Magull a donné certains des meilleurs conseils que tout jeune joueur devrait suivre.

« Tout d’abord, vous devez profiter de votre chemin vers le but. Pour moi, il a toujours été très important de simplement s’amuser. Dans vos sports ici aux États-Unis, vous avez de si bonnes installations. Vous allez à l’école, au collège, à l’université pour des bourses. Ceci est très important que vous obteniez une bonne éducation. Vous pouvez suivre votre rêve et vous devez en profiter », a déclaré Magull.

Quant à ce que les jeunes joueurs peuvent faire pour atteindre leurs objectifs, Magull n’a laissé aucun doute.

« Vous devez vous concentrer sur vos points forts. Vous avez besoin de découvrir quelles sont mes faiblesses ? Comment puis-je m’améliorer? De quelles manières dois-je apprendre ? Mais n’oubliez jamais de vous amuser et de profiter du chemin », a déclaré Magull.

Même avec tous les discours sur sa carrière, la qualité insensée de cette équipe du Bayern Munich et la façon dont les jeunes joueurs doivent s’assurer qu’ils s’amusent, un sujet quelque peu douloureux s’est posé : le DJ des vestiaires.

Comme nous l’avons couvert dans notre conversation avec maintenant “l’ancienne DJ” Vivi Asseyi, Magull a déclaré qu’elle aimait Asseyi en tant que coéquipière – même si ses compétences de DJ n’étaient pas toujours à la hauteur.

« C’est un gros sujet dans notre vestiaire. Je suis content que Vivi ne soit pas la DJ, car c’était un très mauvais travail pour elle. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu’elle est toujours au téléphone ou texto. Je ne sais pas », a déclaré Magull en riant. « Elle n’a pas le temps d’allumer la musique. Nous n’aimons pas quand c’est si silencieux dans la pièce. C’est bien que nous ayons de retour Jovi, et elle assume la responsabilité de la musique. J’aime Vivi, mais elle n’est pas si responsable de la musique.

Ce type de côtes et de camaraderie montre à quel point cette équipe talentueuse est soudée. Et avec Magull en tête, le Bayern Munich pourrait être sur la bonne voie pour aider à resserrer un peu le cabinet des trophées du club d’ici la fin de cette campagne.

