Exclusivité BFW: la milieu de terrain du Bayern Munich Frauen Sarah Zadrazil est une boule d’énergie

Bayern Munich la milieu de terrain Sarah Zadrazil a joué au football universitaire aux États-Unis avant de se rendre en Allemagne pour commencer sa carrière professionnelle. Zadrazil a d’abord joué pour Turbine Potsdam, avant de finalement passer au Bayern Munich en 2020.

Zadrazil a récemment rencontré BFW pour une interview et nous a époustouflés par son énergie et son excellent état d’esprit.

On peut supposer sans risque que la plupart des jeunes Autrichiens ne déménagent pas à Johnson City, Tennessee, dans le cadre de leurs rêves immédiats.

Ce n’est pas une mince affaire pour Johnson City, mais la maison de l’East Tennessee State University et l’Autriche sont essentiellement à l’autre bout du monde.

Pour la milieu de terrain du Bayern Munich Frauen Sarah Zadrazil, cependant, c’était la destination idéale pour l’aider à atteindre ses objectifs.

Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

«C’était super excitant pour moi. C’était un grand pas. J’étais jeune. C’était la première fois que j’étais loin de chez moi. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit : « D’accord, qu’est-ce que je fais ici ? » C’était fou, mais j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. Je me suis fait de bons amis et j’ai fait de grandes expériences. J’aime beaucoup le style de vie universitaire en général. J’ai obtenu mon diplôme et je suis resté les quatre ans, donc c’était une expérience vraiment cool », a déclaré Zadrazil.

Pour Zadrazil, qui a passé la majeure partie de sa jeune carrière de footballeur à se concentrer sur les compétences techniques, sa carrière universitaire lui a ouvert les yeux sur l’impact de l’entraînement sur la vitesse et la force sur son jeu sur le terrain.

« Je pense que la plus grande différence a été le travail physique par rapport à l’Autriche. Je n’ai jamais été dans la salle de musculation, car quand nous étions plus jeunes, je n’ai jamais eu l’occasion de le faire. Quand je suis arrivé à East Tennessee State, et que nous avons fait une séance de musculation la première fois, je me suis dit ‘Wow, qu’est-ce qui se passe ? Je n’ai jamais rien vu de tout ça. Je pense que je me suis beaucoup amélioré sur le plan physique, ce qui m’a aidé pour ma carrière après l’université », a déclaré Zadrazil.

Le style de jeu américain – qui évolue, mais toujours robuste dans de nombreuses régions du pays – a également aidé Zadrazil à adopter une approche plus physique, ce qui lui a bien servi (demandez simplement à certains des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont joué avec Zadrasil en Coupe Féminine plus tôt cette semaine).

«Je dirais que la plus grande différence dans le football est qu’il est juste super physique, beaucoup de coups de pied et de précipitation, et de travail dur. En Allemagne maintenant, c’est un style de football plus tactique et technique. C’est cool si vous pouvez combiner les deux et je pense que cela m’a beaucoup aidé », a déclaré Zadrazil.

La star autrichienne a fusionné une base technique avec un avantage physique à la perfection. Cette combinaison d’attributs a fait d’elle une joueuse attrayante pour le Bayern Munich.

“Je savais en venant au Bayern qu’ils avaient une équipe incroyable avec tellement de qualités individuelles. Évidemment, je ne suis pas venu dans l’équipe en espérant commencer ou avoir un rôle parce qu’il y a tellement de grands joueurs ici. Ma première saison s’est simplement déroulée à merveille pour moi personnellement, mais aussi pour l’équipe. Il n’y avait aucune pression. Je savais juste que j’allais dans un grand club avec de grands noms et de grands joueurs, et je voulais juste en faire partie », a déclaré Zadrazil. «Je voulais m’améliorer chaque jour en m’entraînant au plus haut niveau possible. Au cours de la saison, je me suis beaucoup amélioré et je suis heureux de pouvoir faire partie d’une équipe aussi incroyable.

Zadrazil a acquis une certaine notoriété la saison dernière pour son superbe but en Ligue des champions contre Chelsea. L’Autrichien a certainement attiré l’attention de beaucoup de gens.

« Je ne sais toujours pas comment c’est arrivé. D’habitude, ça monte, mais ça rentre. C’était un moment incroyable pour moi, et je pense pour l’équipe. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour atteindre la finale. C’était ma première saison en Ligue des champions. C’est très cool », a déclaré Zadrazil. « C’est un grand moment. Je vais l’emporter avec moi, mais je ne pense pas que cela ait changé grand-chose. Nous n’avons pas atteint la finale. J’aurais préféré ne pas marquer et jouer la finale pour être honnête. Mais, oui, c’était un moment cool, et j’espère pouvoir le refaire un jour.

L’un des avantages de déménager au Bayern Munich est que Zadrazil est constamment entouré de grands talents. Être dans cet environnement tous les jours est un énorme coup de pouce et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelqu’un dans l’équipe à qui elle a pu glaner quelque chose, Zadrazil a déclaré que toute l’équipe avait beaucoup à offrir.

« Je dois dire qu’il n’y a pas un joueur en particulier ; c’est juste notre atmosphère d’équipe. Je suis venu au Bayern et ils m’ont rendu très facile de faire partie du groupe. Nous avons des liens si étroits. Ce n’est pas comme si nous avions de petits groupes dans l’équipe. Nous ne sommes qu’une grande famille, et je sais que cela semble cliché, mais c’est un peu comme ça. Nous nous soutenons tous », a déclaré Zadrasil. « J’ai été vraiment impressionné par cette atmosphère et par l’énergie sur le terrain. Évidemment, nous avons des joueurs qui sont techniquement fous comme Linda Dallmann, par exemple. J’aimerais pouvoir faire ce qu’elle fait sur le ballon. Nous avons des gens devant le but qui marquent à chaque occasion comme Lea Schüller et Jovi Damnjanovic. Il y a tellement de grands joueurs individuels, mais ce qui ressort pour moi, c’est plus le groupe et la façon dont nous agissons les uns avec les autres et comment nous nous améliorons et nous développons ensemble.

Cette atmosphère familiale et cette base globale de talents font que Zadrazil pense que de grandes choses sont possibles pendant cette campagne.

« Je pense que nous avons vu la saison dernière que c’est super serré maintenant en Europe, et nous avons des équipes de qualité. Vous devez avoir de la qualité, vous devez passer une bonne journée et tout doit être parfait pour atteindre la finale (de la Ligue des champions). C’est certainement possible, mais c’est aussi super dur. Je pense que toutes les équipes se sont améliorées », a déclaré Zadrazil. «Pour nous, c’est évidemment le Bayern Munich – nous voulons toujours gagner des titres. Je pense que c’est notre objectif principal, mais ce n’est pas réaliste de dire ‘D’accord, nous voulons gagner trois titres. C’est certainement ce que nous allons faire. Donc, nous devons juste le prendre au jour le jour, nous améliorer et nous développer, et si tout se passe comme nous le voulons, je suis presque sûr que nous pouvons aller jusqu’au bout. Mais, nous verrons.

Restez à l’écoute pour plus de couverture du FC Bayern Munich Frauen cette semaine. Samedi, notre entretien avec Lina Magull sera présenté.