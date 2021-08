Exclusivité BFW: la star du Bayern Munich Frauen Viviane Asseyi est un talent sur le terrain – même si ses compétences de DJ pourraient nécessiter un peu de travail

in

Le milieu de terrain du Bayern Munich Viviane Asseyi a quitté la France pour l’Allemagne en 2020 – ce qui, tout le monde le sait, a été l’une des années les plus folles de l’histoire moderne.

Pourtant, Asseyi a eu un impact immédiat sur le terrain du Bayern Munich, mais a finalement subi une blessure à la cheville qui a brisé ce qui était une campagne solide. Asseyi est de retour plus forte que jamais et a rencontré BFW pour parler de son équipe, cette saison, et de sa carrière.

Au début de la saison 2021/22, Viviane Asseyi du Bayern Munich s’efforce d’aider son équipe à atteindre des niveaux de succès encore plus élevés que sa campagne 2020/21 à succès.

Asseyi ne néglige pas la compétition en Coupe féminine, mais est parfaitement conscient que les résultats sont moins importants que la croissance et l’expérience que l’équipe obtiendra contre des clubs de haut niveau comme le Paris Saint-Germain, les Chicago Red Stars et le Racing Louisville.

« Je suis quelqu’un qui ne regarde que moi et mon équipe, car nous avons beaucoup de travail à faire. Et oui, bien sûr, nous jouerons contre de grosses équipes, mais je pense que la première (priorité) est sur nous. Nous devons travailler sur nous avant (nous nous concentrons) sur l’autre équipe », a déclaré Asseyi.

Le Bayern Munich, bien sûr, a devancé le PSG aux tirs au but lors de la demi-finale de mercredi. Les Frauen passeront maintenant au match de championnat samedi contre le Racing Louisville, qui a également avancé aux tirs au but.

Quoi qu’il en soit, Asseyi veut jouer un grand rôle pour le Bayern Munich cette saison. Mais surtout, elle veut aider l’équipe à remporter tous les titres possibles.

Les talents de DJ de l’équipe de Viviane Asseyi ont été critiqués, mais ici le talent sur le terrain est indéniable. Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

«Nous avons remporté le championnat (Bundesliga), donc j’étais heureux. Je veux que cette année soit une année complète et que je donne le meilleur de moi-même à l’équipe », a déclaré Asseyi. « Tout le monde dans cette équipe a un grand talent. C’est pourquoi je suis si fier d’être ici; car je pense qu’avec cette équipe, cette année, des choses encore meilleures peuvent arriver pour nous. Mais oui, nous savons que vous pouvez avoir une grande équipe, vous pouvez avoir tous les meilleurs joueurs, mais si vous ne travaillez pas ensemble et ne gagnez pas les matchs, alors vous n’avez rien. Je suis content d’avoir cette équipe, car elle est vraiment compétitive. J’espère que nous ferons une bonne saison et qu’à la fin nous serons heureux.

Asseyi, qui a beaucoup joué pour Rouen, Montpellier, Marseille et Bordeaux avant de rejoindre le Bayern Munich, a vu le football féminin exploser. Asseyi reconnaît qu’il n’y a plus de base de pouvoir spécifique et que les meilleurs joueurs du monde s’établissent dans de nombreux pays pour le jeu de club.

«Maintenant, je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui peuvent battre n’importe qui. C’est mieux parce que cela montre que chaque équipe travaille pour un football féminin et que tous les clubs font quelque chose pour le football féminin », a déclaré Asseyi. « Oui, ce sera intéressant maintenant, mais je pense que cela peut être de mieux en mieux. Pour l’instant, c’est vraiment très bien car il y a beaucoup de concurrence entre nous, et ce n’est pas comme avant qu’on sache que Lyon était vraiment meilleur que toutes les équipes. Maintenant, tout le monde va mieux, et on ne peut pas savoir qui va tout gagner. Alors c’est cool.

Asseyi, qui est une joueuse très populaire sur la Frauen, a récemment été critiquée pour ses talents de DJ dans les vestiaires. Certains des coéquipiers d’Asseyi ont critiqué sa capacité à conserver le titre de “Team DJ”, maintenant que Jovana Damnjanović est revenue de sa blessure au genou.

En fait, certains coéquipiers ont même déduit qu’Asseyi était trop occupée à envoyer des SMS au téléphone pour occuper un poste aussi important dans les vestiaires.

« Je suis toujours le DJ. Jovi peut le faire cette année, mais je sais que je suis le meilleur DJ », a déclaré Asseyi en riant.

Avec son attitude positive, son éthique de travail et sa nature amicale, Asseyi pourrait bien être en mesure de reconquérir ce titre tant vanté de vestiaire.

Restez à l’écoute pour plus de couverture du FC Bayern Munich Frauen cette semaine. Vendredi, nous aurons notre interview avec Sarah Zadrazil et samedi notre entretien avec Lina Magull sera présenté.