Exclusivité BFW: le Bayern Munich Frauen frappe Louisville et s’éclate

Bavarian Football Works a obtenu un accès exclusif aux membres de l’équipe Bayern Munich Frauen Viviane Asseyi, Sarah Zadrazil et Lina Magull alors qu’ils se préparent pour leurs matchs pour la Coupe féminine à Louisville, Kentucky. Ci-dessous, nous couvrons ce que l’équipe a fait depuis son arrivée aux États-Unis et ce qu’elle attend du tournoi.

Le Bayern Munich Frauen a atterri aux États-Unis en début de semaine et se prépare pour la Women’s Cup, qui se déroule à Louisville, Kentucky.

L’équipe se prépare à affronter le Paris Saint-Germain à 17h00 HNE aujourd’hui, et avec une victoire, les Frauen joueraient le vainqueur du match entre les Chicago Red Stars et le Racing Louisville samedi. Le tournoi est disponible aux États-Unis en streaming sur Paramount+.

Viviane Asseyi a hâte de regarder du baseball jeudi soir. Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

Jusqu’à présent, le voyage a été incroyable pour la talentueuse équipe allemande.

“Je pense que nous sommes très heureux d’être ici, car c’est une bonne expérience et les autres équipes sont vraiment, vraiment de bonnes équipes”, a déclaré Asseyi. « C’est bien pour nous, car cette année sera plus difficile que l’an dernier.

Pour Zadrazil, le voyage de retour aux États-Unis l’a immédiatement ramenée à ses années d’université lorsqu’elle était une joueuse vedette de l’East Tennessee State University.

« C’est assez incroyable. Je suis super excité d’être de retour. J’ai eu des flashbacks quand j’étais à l’immigration à l’aéroport et tout ça. C’est cool d’être de retour et je suis prêt à commencer », a déclaré Zadrazil, un Autrichien. « Je pense que nous voulons tous rivaliser avec les meilleurs, et ce genre de chose nous donne une grande opportunité. Évidemment, c’est encore la pré-saison, donc je suis presque sûr que nous allons essayer certaines choses, et nous sommes toujours en cours pour le moment jusqu’au début de la saison. Mon état d’esprit est définitivement, je veux gagner. Nous voulons gagner, mais nous savons qu’il y a des équipes de grande qualité de l’autre côté. Je suis ravie de jouer et, espérons-le, devant une foule nombreuse – le football féminin est important aux États-Unis, donc il y aura beaucoup de monde qui regardera et nous aurons une expérience cool. Ensuite, nous sommes également très performants. Je suis également ravi de jouer contre une équipe de la NWSL pour comparer. Où en sommes-nous par rapport aux équipes américaines. Je ne l’ai pas fait, donc c’est super excitant.”

Sarah Zadrazil n’est pas étrangère aux États-Unis après avoir joué son ballon universitaire à l’East Tennessee State University. Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

Pour Magull, le capitaine de l’équipe, ce tournoi est une belle opportunité pour l’équipe de se remettre en forme.

«Je pense que la meilleure façon de se préparer et de préparer l’équipe est contre les meilleures équipes du monde. J’aime la compétition avec de grandes équipes », a déclaré Magull. «Je pense que nous avons tellement d’objectifs communs (au sein de l’équipe). C’est une bonne occasion de se concentrer sur l’équipe, de se concentrer sur nos objectifs ici dans ces matchs et d’obtenir la meilleure préparation pour la ligue. Je pense que ce sera un match difficile contre Paris. Nous avons également eu de bons matchs en France, nous avons donc confiance maintenant et nous espérons gagner les matchs. Vous obtenez toujours plus de confiance lorsque vous gagnez des matchs.

Magull a également été impressionné par les installations de l’Université de Louisville où l’équipe s’est entraînée.

«(Mardi) nous nous sommes entraînés à (Université de Louisville), et c’était très impressionnant. C’était tellement gros avec tellement de poids et tout ça. C’était juste cool d’être là », a déclaré Magull.

Cependant, tout ce voyage n’a pas été axé sur les affaires. Les Frauen ont la chance de découvrir certaines des attractions locales, notamment le musée Muhammad Ali et un match de baseball où Magull devait lancer le premier lancer.

« (Lundi) nous sommes allés au Musée de Mohammed Ali, et c’était bien. Je ne m’attendais pas à venir ici de ma vie, alors je suis très heureux de voir cela », a déclaré Asseyi. « J’attends le match de baseball que nous allons regarder. Je ne l’ai pas vu de ma vie, et j’aime beaucoup l’atmosphère du sport. Donc je suis vraiment excité.

Magull lancera également le premier lancer lors du match de baseball des ligues mineures des Bats de Louisville jeudi soir. Athlète naturel, on attend une frappe parfaite du capitaine de l’équipe.

« J’attends avec impatience le match de baseball. Je pense que je ferai le premier lancer avec mon entraîneur. Je suis un peu nerveux, mais je pense que ce sera très, très bon », a déclaré Magull.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un lui avait donné des conseils, Magull a ri.

Lina Magull va devoir réchauffer son bras de lanceur pour jeudi soir.Photo de Sebastian Widmann/. pour DFB

“Non. Personne, parce que personne ici n’a la moindre idée du baseball. Je pense que je vais aller sur le terrain et essayer de faire de mon mieux. Je ne sais pas », a déclaré Magull avec un sourire.

Pour Zadrazil, l’opportunité de jouer contre la NWSL sera très amusante. Après sa carrière à East Tennessee State, la joueuse de 28 ans a passé du temps en pré-saison avec les Portland Thorns avant de déménager en Allemagne.

« J’étais en pré-saison avec Portland, puis je suis allé à Potsdam. Je me suis entraîné avec Portland, et c’était un très haut niveau à mon avis. C’était génial, de très bons joueurs. En Allemagne, c’est juste plus tactique et technique. Je pense que nous aimons garder la possession du ballon. Vous voulez avoir le ballon, et il ne s’agit pas tant de coups de pied et de précipitation », a déclaré Zadrazil. «Je pense que le jeu s’est développé en général partout dans le monde. C’est devenu plus rapide, plus physique. Je suis juste curieux de voir où nous en sommes par rapport à une équipe de la NWSL, et je suis super excité de jouer l’un ou l’autre si c’est Louisville ou Chicago. Je ne peux pas attendre.

Selon le résultat de ce soir, le Bayern Frauen affrontera les Chicago Red Stars ou le Racing Louisville samedi lors du match de championnat ou du match de consolation.

Au cours des prochains jours, nous détaillerons davantage nos entretiens avec Viviane Asseyi, Sarah Zadrazil et Lina Magull, alors restez connectés !