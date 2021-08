Exclusivité BFW : une interview avec Lennyn Carreon, joueur du Bayern Munich World Team

in

Il y a quelques semaines, Bavarian Football Works a rencontré Lennyn Carreon au sujet de son expérience lors de ses premiers jours dans le programme Bayern Munich World Team.

Maintenant, le jour des comptes est à nos portes. L’équipe mondiale du Bayern Munich affrontera l’équipe Bayern Munich U-19 à Säbener Straße le vendredi 6 août à 16h00 CET (10h00 HNE).

BFW a obtenu un accès exclusif à Carreon pour parler de la façon dont les choses se passent, de ce qu’il a appris et de l’évolution de son jeu depuis notre dernière conversation.

Au fur et à mesure que Lennyn Carreon a progressé dans le programme de l’équipe mondiale du Bayern Munich, il a vécu de nombreuses expériences formidables, mais marcher sur les terrains d’entraînement de la Säbener Straße a amené les choses à un tout autre niveau.

“C’était fou dans le bon sens”, a déclaré Carreon. « Le Bayern Munich est mon équipe préférée. Je sais que cela ressemble à un cliché, mais c’est vraiment le cas depuis quelques années, depuis que j’ai commencé à me lancer dans le football européen. Être sur leurs terrains d’entraînement avec la première équipe à quelques terrains de là, c’était irréel. Je ne peux pas en comprendre la tête.

Tout au long du processus, le jeune a beaucoup appris sur son propre jeu.

« Nous venons tous de pays différents et chaque pays a un style de jeu différent. Mon (équipe) aux États-Unis n’est pas vraiment une équipe basée sur la possession, donc jouer avec ces gars-là, et évidemment avec le style de jeu du Bayern Munich, nous sommes plus une équipe à possession, à dominance de passes, donc c’est un équipe un peu différente; mais au final, c’est un concept assez simple. Lorsque vous êtes entouré de joueurs talentueux, il est facile de s’adapter.

Si vous cherchez un jeune joueur américain à rechercher, Lennyn Carreon est votre homme !

Lorsqu’il regarde ce à quoi il s’attend face aux U-19 du Bayern Munich, le Californien sait que ce sera un match extrêmement difficile. Pourtant, Carreon a tellement appris sur son propre jeu, que ce processus a été extrêmement bénéfique.

« C’est une bonne opportunité avec les entraîneurs qui sont là et quiconque se présente au match. C’est un bon test dans l’ensemble pour les joueurs, pour moi en tant qu’individu, et pour l’équipe aussi », a déclaré Carreon. “Nous avons joué cinq matchs contre une assez bonne concurrence et maintenant nous pouvons nous tester contre l’une des meilleures équipes (U-19) au monde.”

L’équipe mondiale du Bayern Munich a disputé plusieurs matchs pour se préparer à la grande confrontation avec les U-19 du Bayern Munich, notamment contre des concurrents de haut niveau au Mexique et en Allemagne.

Carreon a également réfléchi sur le tiraillement interne qui se produit dans ces situations : Un joueur veut mal se démarquer, mais sait aussi qu’il ne doit pas forcer les choses sur le terrain. Pour Carreon, tout cela fait partie du processus.

“Je pense qu’il s’agit de reconnaître quand il est temps d’aller de l’avant et quand faire tourner le ballon”, a déclaré Carreon. “Il y a toujours cette faim d’obtenir le prochain but ou la prochaine passe décisive, mais en fin de compte, il s’agit de reconnaître quand il est temps de faire certains jeux.”

Carreon a également beaucoup apprécié l’expérience de travailler avec les entraîneurs du Bayern Munich impliqués dans le programme.

« Au début des entraînements, j’étais un peu nerveux », a déclaré Carreon. « De retour au Mexique, j’étais nerveux. C’était angoissant d’être avec le Bayern Munich, mais les entraîneurs m’ont toujours dit d’avoir confiance en (mes) capacités. Si vous avez un un contre un, « Allez-y ! » Beaucoup de joueurs – quand ils ont ces opportunités – jouent prudemment et ne veulent pas faire d’erreurs. J’avais l’impression que c’était un peu ce qui m’arrivait au début. Ils m’ont inspiré cette confiance, donc cela m’a définitivement permis de jouer mon jeu.”

Carreon a également profité de l’accent mis par les entraîneurs sur la défense. En tant que joueur offensif, Carreon a une bien meilleure idée de l’engagement qu’il faut pour vraiment jouer la défense d’une équipe.

« Évidemment, en tant qu’attaquant, vous voulez toujours aller de l’avant et marquer des buts, mais il y a un autre côté du jeu, et c’est du côté défensif. Ils m’ont certainement aidé avec les tactiques à ce sujet », a déclaré Carreon.

Dans l’ensemble, Carreon s’est éclaté avec cette chance de faire partie du programme de l’équipe mondiale du Bayern Munich.

« C’est une grande opportunité, quel que soit le résultat final. Être ici et être reconnu pour mon talent… pour réussir ces dernières étapes; cela sert de motivation », a déclaré Carreon. « Non seulement cela, mais je pense que cela vous donne un certain statut en termes de football. Pouvoir être reconnu ou lié au Bayern Munich peut ouvrir de nombreuses portes. Que ce soit ici ou dans d’autres clubs en Europe ou aux États-Unis, c’est une excellente visibilité.

Enfin, si le Bayern Munich en voyait assez de Carreon pour lui proposer un contrat, l’attaquant énergique n’hésiterait pas.

“Je ne pense pas que j’y penserais à deux fois”, a déclaré Carreon en riant. “C’était mon rêve… de pouvoir jouer avec mon équipe, ce serait un rêve devenu réalité.”

Note de la rédaction : un grand merci au Bayern Munich pour l’accès et bonne chance à Lennyn. C’était un gamin génial à interviewer et il a une vision et un état d’esprit exceptionnels. Suivez sa carrière de près !

Au total, 654 joueurs de 64 nations ont montré leurs compétences dans plus de 1 200 courtes vidéos, postulant ainsi pour l’une des places convoitées. La seule condition de participation était l’année de naissance, 2003 ou 2004. Le processus de sélection et de prise de décision a été dirigé par une équipe d’entraîneurs professionnels avec l’ancien capitaine du Bayern et vainqueur de la Coupe du monde Klaus Augenthaler et l’entraîneur international des jeunes du FC Bayern Christopher Loch.

La FC Bayern World Squad se terminera par un camp d’entraînement à Munich pour tous les talents sélectionnés. Là, les jeunes footballeurs ont la chance de mieux connaître le FC Bayern et de disputer un match avec les U-19 du FC Bayern.

Le documentaire en six parties sur l’équipe mondiale du FC Bayern sera diffusé sur la chaîne YouTube du FC Bayern à partir de la mi-août. Là, les fans peuvent à nouveau suivre comment le rêve de devenir footballeur professionnel peut devenir réalité.