Exclusivité console, The Legend Of Tianding obtient une nouvelle date de sortie de commutateur

La légende de Tianding est un titre d’action à défilement horizontal accrocheur qui se dirige vers Switch et PC, avec une histoire basée sur la vraie vie “Robin Hood of Taiwan” Liao Tianding (1883-1909). Le développeur CGCG (avec l’éditeur Neon Doctrine) a maintenant donné une date de sortie mise à jour du 1er novembre, il n’y a donc pas longtemps à attendre.

La nouvelle bande-annonce (ci-dessus) présente des aspects de l’histoire – dans lesquels vous résistez à la domination coloniale – ainsi que certains des mécanismes qui constituent la base du combat et de l’action de base. Il a l’air plutôt lisse et j’espère qu’il tiendra bien dans sa version Switch ; ci-dessous est un texte de présentation de la page Steam.

Combattez les autorités coloniales avec style avec un tanto, une ceinture à la taille et du Kung Fu au rythme rapide dans un combat technique bien réglé. Exécutez des combos aériens avancés, volez des armes à vos ennemis, utilisez votre ceinture et votre grappin pour voler sur le champ de bataille et semer la peur dans le cœur de vos oppresseurs.

Affrontez des patrons incroyables comme des courtisanes mortelles, des hommes d’affaires avides et même des chefs militaires, chacun garanti de vous défier avec leurs capacités dynamiques et leurs attaques brutales.